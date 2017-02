Nouveaux programmes pour aider à lutter contre le changement climatique et à renforcer la planification des infrastructures

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 2 fév. 2017) - Les investissements dans les infrastructures durables permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de favoriser une économie axée sur la croissance propre et de renforcer la classe moyenne en veillant à ce que les collectivités canadiennes soient des endroits où vivre sains et productifs.

Aujourd'hui, l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et le président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), Clark Somerville, ont lancé deux nouveaux programmes pour lutter contre le changement climatique dans les collectivités et renforcer la planification et la prise de décisions relatives aux infrastructures.

Le Programme Municipalités pour l'innovation climatique et le Programme de gestion des actifs municipaux, qui seront mis en œuvre par la FCM, permettront aux municipalités d'avoir accès à du financement, de la formation et des possibilités d'apprentissage afin d'accroître leur capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à renforcer leur résistance au changement climatique et à favoriser une meilleure planification et une meilleure gestion des infrastructures municipales.

Des renseignements sur les programmes sont disponibles sur le site web de la FCM.

« La plupart des infrastructures dont dépendent chaque jour les Canadiens, qu'il s'agisse de routes et de ponts ou de réseaux d'aqueduc et d'égout, appartiennent aux municipalités. Toutefois, bon nombre de ces administrations ont une capacité limitée quand il s'agit de lutter contre le changement climatique et de contribuer à la réduction de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre au Canada, ce qui constitue une priorité pour le gouvernement du Canada. Nous sommes heureux que la FCM se charge de la mise en œuvre de deux nouveaux programmes qui aideront les administrations locales dans leurs efforts visant à lutter contre le changement climatique et qu'elle les aide à prendre des décisions éclairées et fondées sur de saines pratiques de gestion des actifs en matière d'investissements dans les infrastructures. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La FCM aide les collectivités à prospérer en s'occupant des priorités locales et nationales, ce qui comprend le changement climatique, la gestion des infrastructures et les investissements en infrastructure. À eux deux, le Programme de gestion des actifs municipaux et le Programme Municipalités pour l'innovation climatique procureront des avantages importants aux municipalités tandis qu'elles élaborent et mettent en œuvre des pratiques de gestion des infrastructures plus durables et qu'elles effectuent des investissements plus ambitieux dans des infrastructures résistantes au climat et à faibles émissions de carbone. »

Clark Somerville, président de la Fédération canadienne des municipalités

Dans le Budget 2016, on a annoncé qu'on effectuerait des investissements au cours des cinq prochaines années dans des infrastructures qui protègent les collectivités et appuient la transition continue du Canada vers une économie axée sur une croissance propre.

Pour appuyer les efforts de première ligne des municipalités, le gouvernement fournit 75 millions de dollars à la FCM pour la mise en œuvre du Programme Municipalités pour l'innovation climatique.

Le gouvernement a aussi octroyé 50 millions de dollars à la Fédération canadienne des municipalités pour l'établissement du Programme de gestion des actifs municipaux.

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

