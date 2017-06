Nouvel ensemble de logements locatifs abordables pour Autochtones à Hamilton

HAMILTON, ONTARIO--(Marketwired - 21 juin 2017) - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario sont fiers d'inaugurer un ensemble de logements locatifs abordables pour Autochtones à Hamilton à l'occasion de la Journée nationale des Autochtones.

L'inauguration de l'immeuble de six appartements situé au 274, rue Main Ouest, à Hamilton a eu lieu aujourd'hui sur le territoire traditionnel des Mississaugas of the New Credit et des Haudenosaunee. Cet ensemble procure un logement abordable et accessible à des personnes et à des familles autochtones.

L'organisme Sacajawea Non-Profit Housing a reçu 660 000 $ dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario concernant l'Investissement dans le logement abordable pour l'aménagement de cet ensemble.

Ted McMeekin, député provincial d'Ancaster-Dundas-Flamborough-Westdale, au nom de l'honorable Chris Ballard, ministre du Logement de l'Ontario et ministre responsable de la Stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté, a fait l'annonce en compagnie d'un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Faits en bref :

L'organisme Sacajawea Non-Profit Housing construit et entretient des logements destinés à des familles autochtones à revenu faible ou modeste.

Grâce à l'expérience de ses employés, cet organisme offre également un service d'aiguillage à ses clients autochtones afin de les aider à obtenir les services et le soutien dont ils ont besoin.

Après avoir été endommagé à la suite d'un incendie, l'immeuble situé au 274, rue Main Ouest, a été rénové et réaménagé afin d'offrir des logements abordables.

Selon une étude de 2014 intitulée Unmasking Health Determinants and Health Outcomes for Urban First Nations Using Respondent-Driven Sampling, 78 % des adultes des Premières Nations qui vivaient à Hamilton gagnaient moins de 20 000 $ par année.

Citations :

« Par ses investissements dans le logement abordable, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, en Ontario, et partout au pays. Nous sommes déterminés à dynamiser les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Le gouvernement de l'Ontario est déterminé à collaborer avec les organismes autochtones et le gouvernement fédéral dans le but de soutenir des initiatives locales comme celle-ci, qui offrent une solution aux problèmes et aux besoins uniques en matière de logement auxquels sont confrontés les membres des Premières Nations, les Métis et les Inuits. » - Ted McMeekin, député provincial d'Ancaster-Dundas-Flamborough-Westdale

- L'investissement dans les programmes de logement abordable fait partie du plan de l'Ontario pour créer des emplois, faire croître l'économie et aider les gens dans leur vie quotidienne. Depuis 2003, la province a engagé plus de 5 milliards de dollars pour financer le logement abordable, ce qui a contribué à créer plus de 22 000 logements locatifs abordables et à financer plus de 335 000 réparations et améliorations dans des logements sociaux et abordables. Le gouvernement de l'Ontario fournit en outre de l'aide à plus de 93 000 ménages dans le besoin pour qu'ils puissent payer un loyer ou verser une mise de fonds. Ces investissements complètent les engagements pris dans le cadre de la récente mise à jour de la Stratégie ontarienne à long terme de logement abordable et appuient l'objectif de la province d'éliminer l'itinérance chronique d'ici 2025. Pour obtenir davantage de renseignements sur le logement abordable en Ontario, visitez le site ontario.ca/logementabordable.

