Nouvelle adresse berlinoise pour le siège social mondial de Bombardier Transport

- De nouveaux bureaux modernes favoriseront la collaboration et comprendront diverses zones pour répondre aux besoins de différents types de travail - L'emplacement choisi confirme l'engagement envers Berlin et le marché européen

BERLIN, ALLEMAGNE--(Marketwired - 3 juillet 2017) -

Bombardier Transport a annoncé aujourd'hui le déménagement de son siège social mondial, qui demeurera toutefois à Berlin. La société a choisi l'immeuble situé au numéro 3 de la Eichhornstraße, sur la Potsdamer Platz, au cœur de la capitale allemande, pour y installer son nouveau siège social dans des bureaux qui favoriseront la collaboration.

Laurent Troger, président, Bombardier Transport, a dit : « Notre nouveau siège social mondial fait partie intégrante de notre plan de transformation global qui vise à faire de Bombardier Transport une société plus agile et plus compétitive. Pour créer les solutions de mobilité les plus innovantes et les plus performantes, dans un environnement de plus en plus concurrentiel et digital, nous devons miser sur une collaboration plus active au sein de nos équipes et entre nos équipes. Notre nouveau siège social servira de catalyseur pour trouver des façons de travailler innovantes. Il sera un élément clé pour exploiter les avantages de l'étroite collaboration qui existe entre nos services et nos unités d'affaires, et entre nos clients et partenaires. »

Dans ces nouveaux bureaux, environ 250 employés profiteront d'un lieu de travail optimisé qui comprendra plus d'espaces pour collaborer, tout en assurant la productivité individuelle et une très grande souplesse favorisées par le recours à des outils numériques adaptés qui réduiront la consommation de papier. Des espaces ouverts et colorés seront divisés en plusieurs zones, chacune d'entre elles étant prévue pour divers types de tâches; par exemple : des postes de travail dans des aires ouvertes et des bureaux fermés pour le travail qui requiert de la concentration, des espaces de collaboration interactive, des lieux pour socialiser, et des zones de silence pour la détente et la réflexion.

Le déménagement de son siège social à l'un des sites historiques les plus emblématiques de Berlin souligne l'engagement durable de la société envers cette ville et le marché ferroviaire en Europe.

Veuillez trouver ci-dessous les coordonnées postales et téléphoniques complètes du nouveau siège social pour mettre à jour vos dossiers.

Siège social de Bombardier Transport Eichhornstrasse 3 10785 Berlin, Allemagne Téléphone : +49 30 98607-0 Télécopieur : +49 30 98607-2000

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 37 150 personnes.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

