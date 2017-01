Nouvelle étape franchie pour la réalisation d'un complexe culturel à Longueuil

Le gouvernement du Canada soutient la Ville de Longueuil dans la mise en oeuvre d'une étude de faisabilité

LONGUEUIL, QUÉBEC--(Marketwired - 25 jan. 2017) - Ministère du Patrimoine canadien

Mme Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un appui de 150 770 dollars à la Ville de Longueuil pour la réalisation d'une série d'études essentielles à la concrétisation de son projet de complexe culturel. Mme Romanado a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Cette somme, que le gouvernement du Canada accorde par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, permettra à la Ville de Longueuil d'actualiser certaines études datant de 2012 et d'effectuer des études complémentaires en vue de la réalisation du projet de construction.

Citations

« Avec la réalisation d'études spécialisées, la Ville de Longueuil fait un pas de plus vers la construction de son complexe culturel. Le gouvernement du Canada est heureux de contribuer à ce projet qui, à terme, permettra aux artistes et artisans du milieu culturel de Longueuil et des environs de profiter d'installations professionnelles et modernes. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Le futur complexe culturel de Longueuil fera rayonner le travail des organismes artistiques de la Rive-Sud, qui jouiront d'espaces de travail spacieux et adaptés à leurs besoins. Notre gouvernement est fier d'aider la Ville de Longueuil à se rapprocher de son objectif, soit la création d'un lieu dédié à la culture, au cœur de notre belle région. »

- Mme Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne

« Cette aide financière du gouvernement du Canada nous permettra de franchir une étape importante dans la concrétisation de ce projet innovateur et mobilisant que représente le futur complexe culturel. En plus de confirmer l'image de marque de notre ville, ce projet permettra de positionner davantage Longueuil comme un pôle culturel régional important. »

- Mme Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil

Les faits en bref

Le complexe culturel de Longueuil sera érigé à la Place Charles-LeMoyne, sur un terrain appartenant à la Ville. Quatre organismes sans but lucratif longueuillois seront relocalisés dans le nouveau bâtiment, soit le Théâtre de la Ville, l'Orchestre symphonique de Longueuil, la galerie Plein sud et la troupe de théâtre Motus.

Afin de bien amorcer le projet, la Ville exécutera une étude de faisabilité portant, entre autres, sur des questions financières, architecturales, urbaines et environnementales ainsi que sur des programmes de construction et de gestion.

Avec la construction du futur complexe, les quatre organismes visés disposeront de l'espace et de l'équipement nécessaires pour réaliser efficacement leur mandat. Les professionnels du milieu des arts et de la culture de la Rive-Sud de Montréal bénéficieront, par ailleurs, d'une visibilité accrue.

