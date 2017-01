Octroi d'un financement conjoint des gouvernements pour améliorer la sécurité et la circulation sur la route 11

BOUCTOUCHE ET MIRAMICHI, NOUVEAU-BRUNSWICK--(Marketwired - 13 jan. 2017) - Il est crucial d'avoir des routes modernes et efficaces pour faciliter le commerce et créer de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Grâce aux travaux qui seront effectués pour accroître la capacité de la route 11, les déplacements des résidents seront plus faciles et plus sécuritaires, les collectivités rurales pourront avoir un accès fiable aux services essentiels dans les centres urbains, et on aidera à ouvrir la voie à la croissance économique partout dans la région.

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick, ont annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 272 millions de dollars en financement fédéral et provincial pour d'importants travaux d'amélioration qui seront effectués sur trois tronçons de la route 11 entre Shediac et Miramichi. Le gouvernement du Canada alloue un montant maximal de 125 millions de dollars au projet, tandis que le gouvernement du Nouveau-Brunswick y consacre 147 millions de dollars.

Le projet consiste à élargir la route à quatre voies sur environ 20 kilomètres, du sud de la rivière Shediac jusqu'au sud de la rivière Little Bouctouche, ainsi qu'à construire une voie de contournement à accès limité de 2 voies sur 11 kilomètres entre Glenwood et Miramichi.

La route 11 est une importante voie de transport régional qui joue un rôle crucial pour le commerce et le tourisme, et ce, tout en reliant les collectivités de la province. Elle constitue un lien direct vers les aéroports de Bathurst et Moncton, ainsi que la principale route entre le nord-est du Nouveau-Brunswick et le Québec, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et les États-Unis.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît à quel point les infrastructures modernes et efficaces sont importantes pour renforcer la classe moyenne, favoriser une qualité de vie élevée et soutenir la croissance de l'économie canadienne. La transformation de la route 11 permettra à la population de passer moins de temps sur la route et plus de temps avec leur famille, aux résidents des secteurs ruraux d'avoir accès aux services de soin de santé et aux autres services dont ils ont besoin, et aux entreprises de pouvoir plus facilement mettre leurs biens sur les marchés. »

L'honorable Dominic LeBlanc, député de Beauséjour, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Les entreprises situées dans le comté de Kent, qui longe la Miramichi, et de partout dans la province pourront mettre leurs produits sur les marchés plus efficacement. Cet investissement créera aussi plus de 2500 emplois pour les quatre prochaines années. Les gens parlent de l'amélioration de la route 11 depuis des décennies. En travaillant avec tous les partenaires, nous réalisons enfin ce projet. »

L'honorable Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Liens connexes

