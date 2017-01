Onze projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest reçoivent un financement conjoint des gouvernements

FORT SMITH, TERRITOIRES DU NORD-OUEST--(Marketwired - 27 jan. 2017) - Investir dans les infrastructures locales aide à créer des emplois tout en améliorant la qualité de vie des Canadiens vivant dans le Nord. Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest collaborent pour fournir aux résidents et aux entreprises des infrastructures publiques modernes, fiables et durables, et pour ainsi ouvrir des débouchés à ceux et celles qui vivent et travaillent dans le Nord.

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Caroline Cochrane, ministre des Affaires municipales et communautaires, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de plus 15,8 millions de dollars pour 11 projets d'infrastructure partout dans les Territoires.

Ce financement servira à améliorer le réservoir d'eau à Jean Marie River, à agrandir la caserne de pompiers de la Première Nation des Dénés Yellowknives et à apporter d'importantes améliorations au centre récréatif de Fort Simpson, notamment à prolonger la durée de vie du bâtiment et à réduire les futurs coûts d'entretien. Parmi les autres projets qui recevront du financement, notons le projet d'amélioration de l'aréna de Fort McPherson, qui devrait aussi ouvrir une nouvelle salle communautaire en 2021.

Citations

« Lorsque le gouvernement du Canada investit dans les infrastructures, il investit dans les Canadiens, y compris dans la classe moyenne, et il appuie la croissance économique. En investissant dans des infrastructures modernes et efficaces, nous aiderons à créer de bons emplois bien rémunérés tout en améliorant la qualité de vie de ceux et celles qui vivent et travaillent dans le Nord. »

Michael McLeod, Député des Territoires du Nord-Ouest. Au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces 11 projets sont des exemples de la façon dont les divers ordres de gouvernement collaborent pour soutenir les priorités et les investissements en infrastructure des administrations communautaires. Ces investissements en infrastructure appuient les priorités grâce auxquelles la mise en œuvre des programmes et des services permet d'améliorer la qualité de vie de tous les résidents. Cet investissement opportun consenti par le gouvernement du Canada soutiendra le développement de la collectivité pendant de nombreuses années. »

L'honorable Caroline Cochrane, Ministre des Affaires municipales et communautaires

« La Ville de Fort Smith profite grandement et est reconnaissante du financement alloué par le gouvernement du Canada pour la mise en place et l'entretien des infrastructures. Le financement de projets d'immobilisations, y compris la gestion de nos demandes en matière d'infrastructure, constitue un défi constant. Ces investissements stratégiques sont nécessaires et essentiels à notre capacité de créer, de maintenir et d'améliorer les programmes et les services que nous offrons aux résidents. Nous sommes heureux de cette possibilité et de la valeur qu'elle apporte à notre collectivité. »

Lynn Napier-Buckley, Mairesse, Ville de Fort Smith

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira un montant maximal de 8 569 000 $ pour les 11 projets annoncés aujourd'hui : 6 625 500 $ dans le cadre du Fonds des petites collectivités; et 1 943 500 $ dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour le projet d'amélioration de l'aréna et le projet de remplacement de la salle communautaire du hameau de Fort McPherson.

Les administrations communautaires fourniront le reste du financement, soit 7 297 334 $, pour les 11 projets, dont le total des coûts admissibles s'élève à 15 866 334 $.

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Produit connexe

Lisez le document d'information pour en apprendre davantage.

Liens connexes

Plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada

Investissements fédéraux dans les infrastructures des Territoires du Nord-Ouest

Fonds des petites collectivités

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral

Nouveau Plan Chantiers Canada

Ministère des Affaires municipales et communautaires - Fonds des petites collectivités (en anglais seulement)

Twitter : @INFC_fra

Site web : Infrastructure Canada

Document d'information

Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest annoncent l'octroi d'un financement pour 11 projets d'amélioration d'infrastructures partout dans les Territoires. Le gouvernement du Canada fournira 8 569 000 $ pour ces projets, dont le total des coûts admissibles s'élève à 15 866 334 $. Les administrations communautaires fourniront le reste du financement, soit 7 297 334 $.

Le Fonds des petites collectivités appuient des projets d'infrastructure publique prioritaires qui répondent aux besoins locaux dans les collectivités de moins de 100 000 habitants partout au Canada.

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral constitue une source de financement permanente et à long terme qui offre aux municipalités canadiennes une marge de manœuvre importante pour pouvoir effectuer des investissements stratégiques entrant dans de nombreuses catégories de projets, entre autres les routes et les ponts, le transport en commun, les infrastructures d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées, et les installations récréatives.

Voici les projets visés :

Bénéficiaire Description du projet Contribution de l'administration communautaire Contribution fédérale Village de Fort Simpson Amélioration du centre récréatif 383 167 $ 1 149 500 $ Première Nation des Dénés Yellowknives Agrandissement de la caserne de pompiers 1 375 000 $ 125 000 $ Première Nation des Dénés Lustel K'e Amélioration de l'aréna 58 000 $ 172 000 $ Hameau d'Enterprise Nouveau bureau communautaire 1 425 000 $ 125 000 $ Première Nation Ka'a'gee Tu (Kakisa) Achat d'un camion aspirateur pour les eaux usées 45 000 $ 125 000 $ Première Nation de Jean Marie River Amélioration du réservoir d'eau 42 000 $ 125 000 $ Hameau de Tulita Aménagement d'un terrain de baseball 102 000 $ 306 000 $ Conseil de la communauté à charte Ka'asho Got'ine Amélioration de l'aréna 197 667 $ 593 000 $ Administration Deline Got'ine t Réfection de routes dans la collectivité 130 000 $ 388 000 $ Ville de Fort Smith Rénovation du centre récréatif et communautaire 1 021 000 $ 2 479 000 $ Hameau de Fort McPherson Amélioration de l'aréna et remplacement de la salle communautaire 2 518 500 $ 2 981 500 $*

*La contribution fédérale pour le hameau de Fort McPherson inclut le montant au titre du Fonds des petites collectivités et le montant au titre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral.

Pour obtenir plus de renseignements sur le Fonds des petites collectivités, visitez : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/sc-cp-fra.html.

Pour obtenir plus de renseignements sur le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral, visitez : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html