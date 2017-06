Optimum Talent annonce la nomination de Marie Pinsonneault au poste de présidente, région de l'est

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 27 juin 2017) - Optimum Talent, leader en solutions intégrées en gestion des talents, annonce aujourd'hui la nomination de Marie Pinsonneault au poste de Présidente, région de l'Est d'Optimum Talent. Elle succède à Michel Lizotte, dont le leadership, la passion pour le coaching et l'engagement ont contribué grandement à la réussite de l'organisation au cours des sept dernières années. Marie aura la responsabilité de diriger les activités de la région de l'Est du Canada, de déployer des efforts concertés de développement des affaires et de fournir un service à la clientèle hors pair en lien avec la stratégie globale de la firme.

« Je suis très heureux d'accueillir Marie dans la grande famille d'Optimum Talent », a déclaré Ronald Dahms, Chef de la direction d'Optimum Talent. « Avec sa grande expérience du monde des affaires montréalais, son énergie contagieuse, son leadership et son esprit innovateur, Marie saura créer un impact très positif au sein de l'entreprise ».

Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en droit, Marie possède 35 ans d'expérience en affaires, dont les 12 dernières années consacrées au domaine de la consultation en ressources humaines et à la gestion des talents. Au cours de sa carrière, Marie a géré diverses entreprises et unités d'affaires dans le domaine des médias et de la propriété intellectuelle, et elle a occupé différents postes de direction au sein de plusieurs organisations reconnues, notamment à titre de directrice générale des nouveaux médias et du développement des affaires à Radio-Canada et de Vice-Présidente principale chez Aon Hewitt, où elle a dirigé pendant près de dix ans le développement des affaires pour l'Est du Canada. En 1984, Marie a fondé sa propre entreprise spécialisée dans le secteur des bases de données et de l'information numérique, qui fut subséquemment acquise par Thompson Corp.

À propos d'Optimum Talent (www.optimumtalent.com)

Optimum Talent aide les organisations à s'assurer un avenir prospère grâce aux individus. Nous collaborons avec d'importantes organisations pour soutenir le recrutement, le développement, l'engagement, la rétention et la transition de leurs talents. Nos clients peuvent ainsi jouir d'une image de marque plus solide, et de leaders et talents dotés de la capacité et de la vision nécessaires pour atteindre leurs objectifs organisationnels.

Créée il y a plus de 40 ans, Optimum Talent est une entreprise canadienne comptant plus de 200 employés travaillant dans 15 bureaux d'un océan à l'autre. Nous offrons une expertise en recherche de cadres et en solutions de recrutement, en coaching, en évaluation et en développement du leadership, ainsi qu'en transition de carrière et en replacement externe.

De plus, nous avons la capacité de réaliser des projets à l'échelle internationale grâce à nos partenariats stratégiques avec Career Star Group et IIC Partners.

Visitez www.optimumtalent.com pour de plus amples renseignements.