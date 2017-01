Optimum Talent annonce l'acquisition de Conroy Ross Partners et devient le principal fournisseur de services de recherche de cadres et de professionnels, d'évaluation et de développement du...

...leadership, ainsi que de transition de carrière au Canada

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 jan. 2017) - Optimum Talent est heureuse d'annoncer l'acquisition du cabinet de conseil et de recherche en exclusivité Conroy Ross Partners, créant ainsi la plus grande entreprise privée canadienne de gestion des talents ayant une présence d'un bout à l'autre du pays.

Cette transaction réunit deux entreprises réputées, connues pour livrer un service client exceptionnel et pour leur expertise dans les domaines complémentaires de la gestion des talents. Cette nouvelle organisation qu'est désormais Optimum Talent offrira à ses clients des services couvrant l'intégralité du cycle de vie des talents.

« Optimum Talent et Conroy Ross Partners connaissent toutes deux un franc succès, car nous plaçons les besoins de nos clients à l'avant-plan. Le regroupement de nos deux entreprises se veut un prolongement de notre engagement à faire ce qu'il y a de mieux pour nos clients. Le fait d'être une firme intégrée nous permet de fournir les meilleures solutions puisque nous participons à toutes les étapes du cycle de vie des talents. Nous sommes en mesure de déterminer les possibilités dans l'optique de la recherche, du développement, et de la planification des effectifs, plutôt que de préconiser une solution basée sur une perspective unidimensionnelle en regard des activités de nos clients », a déclaré Ronald Dahms, chef de la direction d'Optimum Talent.

« Le partenariat entre Optimum Talent et Conroy Ross Partners est fondé sur une vision commune ainsi qu'un engagement partagé envers l'excellence que nous mettons au service de nos clients. En 2014, nous avons élaboré une stratégie divisée en trois phases visant à nous permettre d'en arriver là où nous sommes aujourd'hui et, depuis ce jour, nous avons concentré nos efforts pour atteindre cet objectif », a indiqué Mike Bacchus, président de la région de l'Ouest du Canada chez Optimum Talent et ancien chef de la direction de Conroy Ross Partners. « Les gens de talent sont des facteurs importants qui permettent aux entreprises de se démarquer. En tant que firme intégrée, nous sommes bien positionnés pour aider nos clients à identifier les meilleurs talents et à voir à leur développement. »

L'équipe d'Optimum Talent au Canada compte maintenant 200 professionnels travaillant dans 15 bureaux répartis d'un bout à l'autre du pays, soit de Vancouver à Halifax.

À propos d'Optimum Talent :

Optimum Talent est une importante firme de services intégrés en gestion des talents, dotée d'une expertise en recherche de cadres et de professionnels, en évaluation et en développement du leadership, ainsi qu'en transition de carrière. Créée il y a plus de 40 ans, Optimum Talent possède l'expertise et l'expérience pour aider ses clients à recruter et à développer les capacités des leaders et des talents appropriés afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs d'affaires et se bâtir une image de marque solide en tant qu'employeur. La réputation et l'historique de réussite d'Optimum Talent reflètent son engagement à comprendre les besoins et la culture organisationnelle de ses clients.