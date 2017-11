Opus One découvre une nouvelle zone aurifère rapportant des teneurs en or de 7.1 g/t sur 0.5m et de 2.4 g/t sur 3.1m sur la propriété Fecteau dans le secteur d'Urban-Barry, au Québec (Canada)

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 nov. 2017) -

Ressources Opus One Inc. (la « Société » ou « Opus One ») (TSX CROISSANCE:OOR) est heureuse d'annoncer que le programme de tranchées effectué cet été sur la propriété Fecteau dans la Ceinture de Roche Verte d'Urban-Barry a été une réussite. Le programme a mené à la découverte d'une nouvelle zone minéralisée présentant des teneurs en or prometteuses. Le décapage présente une veine de quartz d'orientation est-ouest contenue dans une unité plurimétrique de porphyre à quartz (QP) fortement cisaillé et altéré. Le décapage mécanique a été réalisé sur un secteur sub-affleurant découvert par prospection en juillet dernier. La veine a été exposée et échantillonnée sur une distance horizontale de plus de 38 mètres. Le décapage a été limité par l'épaisseur de mort-terrain. La structure demeure ouverte dans toutes les directions.

La largeur de la veine varie entre 2 et 3 mètres et est entourée par 1 à 2 mètres d'intense silification et de veinules de quartz ('stockwork'). La veine contient majoritairement du quartz, des carbonates avec des quantités plus faibles de tourmaline et jusqu'à 5% de pyrite finement disséminée. La zone à 'stockwork' silicifiée contient également de 1 à 3% de pyrite et est fortement anomale en or. La veine est de direction est-ouest avec un pendage de 52 degrés vers le nord. L'unité de porphyre à quartz encaissant est fortement cisaillé et altéré (silice et séricite surtout). Deux sondages historiques, les LF-12-03 et LF-12-02 (1.93 g/t Au sur 0.6m et 1.20 g/t Au sur 1.0m associé à des sulfures disséminés) sont localisés à 400 et 500 mètres à l'est de ce nouveau décapage.

Des rainurages sur la veine et ses épontes ont été effectués à tous les trois à cinq mètres. Le tableau ci-dessous présente un sommaire des meilleurs résultats (individuels ou combinés) des 88 échantillons prélevés perpendiculairement à la veine, lesquels provenaient de 11 rainures;

Décapage Fecteau N°de rainure Teneur g/t (Au) Longueur (m) Lithologie 03 1.84 1.35 Veine de Quartz et stockwork 05 2.32 0.91 Stockwork de quartz 06 2.39 3.05 Veine de Quartz et stockwork 07 2.21 2.92 Veine de Quartz et stockwork 08 2.29 0.60 Stockwork de quartz 09 2.03 0.89 Stockwork de quartz 11 7.09 0.50 Veine de Quartz

Le tableau complet des résultats, une carte de localisation, une carte détaillée de la tranchée et des photos sont disponibles en suivant le lien inscrit au bas du présent communiqué.

Un suivi par forage au diamant est prévu pour l'hiver 2018.

En parallèle, une compilation géophysique et une ré-interprétation des donnés sur l'ensemble de la propriété sont présentement en cours et sera complétée en janvier prochain.

Louis Morin, chef de la direction : « Cette nouvelle découverte sur Fecteau est un exemple du fort potentiel dans ce camp minier qui est actuellement en développement intensif. Nous connaissions bien le potentiel pour des gisements de métaux de base aurifère de type VMS-Bousquet dans ce secteur particulier de la ceinture d'Urban-Barry. Cependant, la présence de veines de quartz aurifères avec des teneurs en or significatives associées à des unités de roches porphyriques nous incitent à une nouvelle approche pour l'exploration de Fecteau. Le programme de forage de l'hiver prochain nous permettra d'explorer cette zone ainsi que d'autres cibles prometteuses sur la propriété. »

Fecteau est une propriété aurifère composée de 90 claims, d'une superficie de 5 078 hectares, située dans le secteur hautement prometteur de la ceinture de roche verte d'Urban-Barry, à 30 kilomètres à l'est des projets Windfall Lake et Lynx de Minière Osisko Inc. La propriété est accessible par de nombreux chemins forestiers. Elle est localisée sur les roches archéennes de la formation de Fecteau. 8 indices aurifères ou de métaux de base (Cuivre et zinc) historiques y ont été découverts. Ils présentent des teneurs en or variant entre 1 et plus de 8 g/t. La propriété a surtout été explorée pour les métaux de base par le passé et est entourée par les claims de Minière Osisko Inc.

Les échantillons recueillis dans le cadre du programme de décapage de l'automne 2017 ont été acheminés chez Laboratoire Expert, de Rouyn-Noranda, pour y être analysés. Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de pyro-analyse avec finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant des résultats supérieurs à 5.0 g/t d'or ont systématiquement été ré-analysé par gravimétrie. Le protocole de contrôle de qualité comprend l'insertion d'échantillon de référence (standard) et de blanc pour chaque groupe d'échantillons.

À propos de Opus One : Opus One est une société d'exploration minière qui concentre ses activités à l'exploration pour la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité, sur des propriétés situées stratégiquement près des camps miniers reconnus, parfois près des mines existantes, dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, située au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario - un des secteurs les plus prolifiques dans le monde pour ses gisements d'or. Opus One détient des propriétés dans la région de Val-d'Or et des secteurs de Matagami et de Chibougamau-Chapais. La propriété Bachelor Extension est adjacente à la mine d'or Bachelor, de ressources Metanor, les propriétés Vezza Extension et Vezza Nord sont situées à quelques kilomètres à l'ouest et au nord de la mine Vezza, qui est actuellement en production par la compagnie privée Ressources Nottaway Inc. La propriété Courville est située à l'est de Val D'Or.

Opus One a également optionné trois propriétés, toutes aisément accessibles par un bon réseau de routes : la propriété Fecteau, située dans la bande d'Urban-Barry qui est l'hôte du gisement de Windfall Lake et qui fait présentement l'objet d'intenses travaux de mise en valeur par Osisko Mining; la propriété Winwin située directement dans l'extension nord du projet Monster Lake de Iamgold, et la propriété Grizzly située à 40 kilomètres au nord-ouest de la ville de Chapais dans un environnement géologique similaire à celui de Croteau Est de la compagnie Northern Superior Inc..

Tony Brisson, géo., administrateur, agit en tant que personne qualifiée pour Ressources Opus One, selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités de Ressources Opus One ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d'Opus One. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Opus One ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Visitez notre site web au www.OpusOneResources.com

Le tableau complet des résultats est disponible à l'adresse suivante :

http://media3.marketwire.com/docs/2017FecteauPropertyAssaystABLE.pdf

Pour voir les cartes associées à ce communiqué, veuillez consulter les liens suivants :

http://media3.marketwire.com/docs/FecteauPropertyGeology.jpg

http://media3.marketwire.com/docs/FecteauTrench-1.jpg

http://media3.marketwire.com/docs/Photomosaic.jpg

http://media3.marketwire.com/docs/Qtz_Vein_closeup.jpg