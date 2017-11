Opus One recoupe des teneurs en or de 5,6 g/t sur 1,4m et de 6,3 g/t sur 0,8m dans la veine no 3 du secteur Kellar sur la propriété Grizzly près de la région Chibougamau-Chapais,...

... au Québec (Canada)

Ressources Opus One Inc. (la « Société » ou « Opus One ») (TSX CROISSANCE:OOR) est heureuse d'annoncer que le programme de tranchées, effectué cet été sur la veine no. 3 du secteur Kellar a été une réussite. Le programme a mené à la découverte de teneurs en or prometteuses. Le secteur Kellar présente des structures aurifères orientées nord-nord-est recoupées par des veines conjuguées est-ouest. Le programme de tranchées de 2017 visait à exposer la veine est-ouest no. 3, qui avait été découverte dans le cadre du programme de tranchées de l'automne 2016. Des travaux d'excavation ont été effectués sur la veine no. 3 en vue d'en exposer la longueur maximale. La veine a été exposée et échantillonnée sur une distance longitudinale de plus de 100 mètres. La structure demeure ouverte dans toutes les directions.

La largeur de la zone minéralisée varie entre 0,2m à plus de 2 m incluant la veine et ses épontes silicifiées. Celle-ci contient du quartz et des carbonates avec des traces de tourmaline et de sulfures (jusqu'à 5 % de pyrite et de chalcopyrite locale). La veine est orientée d'est en ouest avec une inclinaison d'environ 55° vers le sud. La roche hôte est constituée de basaltes coussinés fortement altérés, principalement par les carbonates et la silice. Des rainurages sur la veine et ses épontes ont été effectués à tous les trois à cinq mètres. Il n'était pas toujours possible d'accéder à la pleine largeur de la zone pour l'échantillonnage. Le tableau ci-dessous présente les meilleurs résultats (individuels ou combinés) des 98 échantillons prélevés perpendiculairement à la veine, lesquels provenaient de plus de 35 rainures;

Veine no. 3

No. de rainure Teneur g/t (Au) Longueur (m) Étendue de la rainure 02 5,21 0,43 Pleine 09 4,39 0,84 Pleine 19 12,48 0,24 Pleine 26 6,34 0,78 Pleine 32 4,24 0,62 Partielle 34 5,59 1,36 Partielle

Le tableau complet des résultats, une carte de localisation et une carte détaillée des tranchées sont disponibles en suivant le lien inscrit au bas du présent communiqué.

La veine no. 3 et la structure aurifère se perdent tant à l'est qu'à l'ouest en raison de l'épaisseur du mort terrain; toutefois, les levés de polarisation provoquée (PP), effectués en 2016, montrent une continuité de la veine ainsi que d'autres anomalies parallèles similaires, orientées est-ouest et nord-nord-est. Les meilleures teneurs et épaisseurs ont été observées à l'est de la tranchée. La prochaine phase d'exploration vers l'est est prévue pour 2018. Il s'agira de travaux de forages au diamant sur les meilleures cibles géochimiques et géophysiques du secteur Kellar.

D'autres tranchées ont aussi été creusées sur les anciens indices des veines no. 2 et Kill. Aucun résultat significatif n'est rapporté de ces travaux.

HISTOIRE DE L'INDICE KELLAR

L'indice Kellar a été découvert en 1936 par George E. Kellar, un prospecteur à l'emploi de Prospector Airways. On avait déclaré à l'époque avoir trouvé de l'or visible et une veine de quartz orientée nord-nord-est en décapant manuellement ou à la dynamite de petites tranchées (pits) le long de la structure sur une distance de 487 m (1 600 pi). Les travaux avaient été abandonnés en raison de la difficulté d'accès au site. Ils ont toutefois repris après la construction de la route menant à Chibougamau, qui était destinée à desservir les mines des environs. On pouvait alors accéder à la propriété en hydravion à partir d'une base située au Lac Caché. Selon d'anciens rapports provenant de la base de données publique SIGÉOM, plusieurs tranchées ont été nettoyées, puis ré échantillonnées au moyen d'une petite foreuse portative au début des années 50. Les échantillons recueillis révélaient des teneurs en or de 3,4 à 23,8 g/t. Au fil des ans, un certain nombre d'entreprises sont retournées sur place pour rééchantillonner les vieilles tranchées; elles ont obtenu des résultats similaires. Ce n'est que plus tard qu'on a procédé à un important levé de polarisation provoquée (PP) sur la zone principale. C'est à ce moment que l'on a découvert la structure de la veine no. 1, en plus de plusieurs autres anomalies parallèles qui pouvaient laisser croire à un système de veines parallèles. Au début des années 80, un petit programme de forage (avec des trous de faible diamètre) a été mis en place pour étudier la structure de la veine no. 1 et de l'anomalie; les résultats furent mitigés.

En 2016, GFK Resources Inc. (désormais Ressources Opus One) a complété une tranchée de 460 mètres le long de la veine no. 1, découvert la veine no. 3 et procédé à un levé de polarisation provoquée (PP) selon une grille de 100 mètres sur l'entièreté du secteur Kellar. En 2017, des travaux de prospection furent complétés de même que le décapage des zones qui coïncidaient avec les anomalies révélées par le levé de PP.

Louis Morin, chef de la direction : « Cette première phase d'exploration sur la veine no. 3, récemment découverte, a généré des résultats prometteurs, soit des teneurs cohérentes sur de faibles épaisseurs. Nous nous attendons à obtenir de meilleures épaisseurs vers l'est, mais il nous a été malheureusement impossible d'exposer la structure. Nous sommes persuadés que le programme de forage de l'hiver prochain révélera le potentiel de ce secteur en plus de nous faire découvrir d'autres cibles prometteuses sur la propriété. »

Grizzly est une propriété aurifère composée de 142 claims, d'une superficie de 7 765 hectares, située à environ 40 kilomètres au nord-ouest de la ville de Chapais. La propriété est accessible par de nombreux chemins forestiers. La propriété est localisée sur les roches archéennes des formations de Gilman et La Trève. Plus de 10 indices aurifères historiques y ont été découverts. Ils sont majoritairement orientés est-ouest et nord-nord-est et présentent des teneurs en or allant de 1 à 46 g/t. Très peu de travaux d'exploration (prospection de base, excavation, forages de surface, etc.) ont été effectués sur le territoire.

Les échantillons recueillis dans le cadre du programme de forage de l'automne 2017 ont été acheminés chez Laboratoire Expert, de Rouyn-Noranda, pour y être analysés. Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de pyro-analyse avec finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant des résultats supérieurs à 5.0 g/t d'or ont systématiquement été ré analysé par gravimétrie. Le protocole de contrôle de qualité comprend l'insertion d'échantillon de référence (standard) et de blanc pour chaque groupe d'échantillons.

À propos de Opus One : Opus One est une société d'exploration minière qui concentre ses activités à l'exploration pour la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité, sur des propriétés situées stratégiquement près des camps miniers reconnus, parfois près des mines existantes, dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, située au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario - un des secteurs les plus prolifiques dans le monde pour ses gisements d'or. Opus One détient des propriétés dans la région de Val-d'Or et des secteurs de Matagami et de Chibougamau-Chapais. La propriété Bachelor Extension est adjacente à la mine d'or Bachelor, de ressources Metanor, les propriétés Vezza Extension et Vezza Nord sont situées à quelques kilomètres à l'ouest et au nord de la mine Vezza, qui est actuellement en production par la compagnie privée Ressources Nottaway Inc. La propriété Courville est située à l'est de Val D'Or.

Opus One a également optionné trois propriétés, toutes aisément accessibles par un bon réseau de routes : la propriété Fecteau, située dans la bande d'Urban-Barry qui est l'hôte du gisement de Windfall Lake et qui fait présentement l'objet d'intenses travaux de mise en valeur par Osisko Mining; la propriété Winwin située directement dans l'extension nord du projet Monster Lake de Iamgold, et la propriété Grizzly située à 40 kilomètres au nord-ouest de la ville de Chapais dans un environnement géologique similaire à celui de Croteau Est de la compagnie Northern Superior Inc.

Tony Brisson, géo., administrateur, agit en tant que personne qualifiée pour Ressources Opus One, selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités de Ressources Opus One ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d'Opus One. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Opus One ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

