Orbite annonce la démission de Lionel Léveillé pour des raisons de santé

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 21 juin 2017) - C'est avec grand regret que Technologies Orbite inc. (NEX:ORT.H) (« Orbite » ou la « Société ») annonce la démission de Lionel Léveillé, membre du conseil d'administration d'Orbite, pour des raisons de santé. M. Léveillé est administrateur de la Société depuis 2006.

« Depuis le début de mon engagement il y a plusieurs années, j'ai toujours cru fermement à l'avenir de ce projet, profitable non seulement économiquement pour la région, mais aussi pour l'amélioration de l'environnement dans le monde entier. (...) C'est donc avec un grand regret que je dois démissionner en tant qu'administrateur de Technologies Orbite inc., pour des raisons de santé », a indiqué M. Léveillé dans sa lettre de démission.

« Au nom de tous les membres du conseil d'administration et de la Société, je remercie Lionel pour sa contribution importante au développement d'Orbite. Il a toujours été et demeure un grand partisan de la Société et de son potentiel. Nous regrettons d'avoir à accepter sa démission mais lui souhaitons tout le meilleur dans cette épreuve à laquelle il fait face avec courage », a déclaré Claude Lamoureux, président du conseil d'Orbite.

À propos d'Orbite

Technologies Orbite inc. est une société canadienne de technologies propres de transformation des minéraux et de développement des ressources dont les procédés novateurs et exclusifs devraient permettre l'extraction de l'alumine ainsi que d'autres produits de grande valeur, comme les oxydes des terres rares et des métaux rares, à des coûts parmi les plus bas de l'industrie, et ce, sans produire de déchets, en utilisant des matières premières, dont l'argile alumineuse, le kaolin, la néphéline, la bauxite, les boues rouges, les cendres volantes ainsi que les résidus de serpentine provenant des sites d'exploitation du chrysotile. À l'heure actuelle, Orbite est en voie de finalisation de sa première usine d'HPA à Cap-Chat. La Société possède un portefeuille qui comprend 15 familles de propriété intellectuelle incluant 45 brevets et de 48 demandes de brevet en cours d'homologation dans 11 pays et régions. La première famille de propriété intellectuelle est brevetée au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Japon et en Russie. La Société opère également un centre de développement technologique à la fine pointe, à Laval, Québec, où ses technologies sont développées et validées.