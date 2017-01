Orbite annonce un placement par voie de prise ferme

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 jan. 2017) -

NE PAS DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ À DES SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS NI LE DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

Technologies Orbite inc. (TSX:ORT)(OTCQX:EORBF) (« Orbite » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une lettre de prise ferme avec Echelon Wealth Partners. (le « preneur ferme ») en vertu de laquelle le preneur ferme s'engage à acheter, par voie de prise ferme, 10 000 unités de la Société (les « unités ») au prix de 1 000 $ l'unité pour un produit de placement brut de 10 000 000 $ (le « placement ferme »).

La Société a aussi octroyé au preneur ferme une option (« l'option du preneur ferme ») exerçable en tout ou en partie, en une ou plusieurs clôtures additionnelles, dans les 30 jours suivant la clôture du placement ferme, lui permettant d'acheter jusqu'à 1 500 unités additionnelles pour un produit de placement brut additionnel de 1 500 000 $ afin de couvrir les attributions excédentaires et aux fins de stabilisation du marché.

Avant la clôture du placement, la Société peut également conclure des ententes avec certains de ses principaux fournisseurs qui pourraient accepter de recevoir des unités en considération de factures à payer (le « placement d'unités pour dettes ») jusqu'à concurrence de 1 500 000 $. Toute unité émise en vertu du placement d'unités pour dettes réduira l'option du preneur ferme d'un montant équivalent, de sorte que le montant maximal d'unités pouvant être émises en vertu de l'option du preneur ferme et du placement d'unités pour dettes ne dépassera pas globalement 1 500 unités (1 500 000 $).

« Conclure une entente de financement par voie de prise ferme démontre clairement la confiance du marché face aux perspectives financières d'Orbite au moment où nous avançons vers la production commerciale à notre usine d'alumine de haute pureté, » a déclaré Glenn Kelly, chef de la direction d'Orbite.

Chaque unité est composée d'une débenture 5 % convertible non garantie et non subordonnée d'un montant en capital de 1 000 $ (une « débenture ») et 3 125 bons de souscription (les « bons de souscription ») de la Société (ce qui correspond à 100 % du nombre d'actions de catégorie A (les « actions ordinaires ») auxquelles donne droit la conversion du capital d'une débenture). Les débentures viennent à échéance cinq ans après la clôture du placement par voir de prise ferme et portent intérêt au taux de 5 % annuellement, payable semi annuellement en argent ou en actions, à l'option de la Société. En tout temps avant sa date d'échéance, chaque débenture peut être convertie, au gré de son porteur, en actions ordinaires, calculé comme suit (i) le capital de la débenture divisé par le prix de conversion de 0,32 $ par action ordinaire (le « prix de conversion »), et (ii) un montant égal à l'intérêt additionnel que le porteur aurait reçu s'il avait détenu la débenture jusqu'à l'échéance (le « montant compensatoire »), divisé par la moyenne pondérée du cours des actions ordinaires durant les 5 jours de transaction à la Bourse de Toronto (« TSX ») précédant de deux (2) jours de transactions sur la TSX la date de conversion (le « prix du marché »). Le nombre total d'actions ordinaires pouvant être émises suite à la conversion des débentures et pour tout paiement du montant compensatoire en actions ordinaires ne peut dépasser le nombre d'actions ordinaires qui correspond au montant en capital des débentures, divisé par 0,32 $, moins l'escompte maximal de 25 % autorisé conformément aux règles de la TSX. Chaque bon de souscription confère à son porteur, durant la période de trois ans qui suit son émission, le droit de souscrire une action ordinaire, au prix de 0,32 $. Les débentures seront aussi convertibles à l'option de la Société après la date du premier anniversaire sur les mêmes bases, sujet à certaines conditions.

Le preneur ferme recevra une commission au comptant (la « commission ») correspondant à 8 % du produit brut du placement ferme et de l'option du preneur ferme et 4 % sur les sommes obtenues selon le placement d'unités pour dettes. Le preneur ferme recevra également des bons de souscription non-transférables qui lui permettront de faire l'acquisition d'un nombre d'actions ordinaires correspondant à 5 % des actions ordinaires en lesquelles est susceptible d'être converti le capital des débentures vendues dans le cadre du placement ferme et de l'option du preneur ferme. Chaque bon confère au preneur ferme, durant la période de trente-six mois qui suit son émission, le droit de souscrire une action ordinaire au prix de 0,32 $.

La clôture du placement par voie de prise ferme et le placement d'unités pour dettes est prévue la semaine prochaine tandis que des clôtures subséquentes pourraient suivre à la discrétion du preneur ferme. Le placement, l'option du preneur ferme et le placement d'unités pour dettes demeurent sujets à plusieurs conditions, incluant, sans restriction, la réception des approbations règlementaires (dont celle de la Bourse de Toronto). Les unités, incluant les unités additionnelles vendues en vertu de l'option du preneur ferme et celles émises en vertu du placement d'unités pour dettes, seront qualifiées par un prospectus simplifié préalable de base daté du 6 janvier 2017 ainsi qu'un supplément de prospectus qui sera déposé au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie Britannique au plus tard le 30 janvier 2017.

Le produit net du placement sera utilisé afin d'augmenter la production et la commercialisation d'alumine de haute pureté produite à son usine et comme fonds de roulement de la Société. Les sommes perçues (s'il y en avait) de l'option du preneur ferme devraient être utilisées à titre de fonds de roulement de la Société.

Pour toute information relativement au placement, ou pour obtenir une copie de notre prospectus simplifié préalable de base et supplément de prospectus, contactez votre conseiller financier ou Echelon Wealth Partners au 416-479-7370 ou au 888-216-9779 x 207.

Les titres visés dans le présent communiqué de presse n'ont pas été, ni ne seront, inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée et ces titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sauf si ces titres sont inscrits ou en cas d'obtention d'une dispense de l'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres ni une sollicitation d'offres d'achat de tout titre et il ne peut y avoir de vente des titres visés dans le présent communiqué dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d'Orbite

Technologies Orbite inc. est une société canadienne de technologies propres de transformation des minéraux et de développement des ressources dont les procédés novateurs et exclusifs devraient permettre l'extraction de l'alumine ainsi que d'autres produits de grande valeur, comme les oxydes des terres rares et des métaux rares, à des coûts parmi les plus bas de l'industrie, et ce, sans produire de déchets, en utilisant des matières premières, dont l'argile alumineuse, le kaolin, la néphéline, la bauxite, les boues rouges, les cendres volantes ainsi que les résidus de serpentine provenant des sites d'exploitation du chrysotile. À l'heure actuelle, Orbite est en voie de finalisation de sa première usine d'HPA à Cap-Chat. La Société possède un portefeuille qui comprend 16 familles de propriété intellectuelle incluant 45 brevets et de 71 demandes de brevet en cours d'homologation dans 11 pays et régions. La première famille de propriété intellectuelle est brevetée au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Chine, au Japon et en Russie. La Société opère également un centre de développement technologique à la fine pointe, à Laval, Québec, où ses technologies sont développées et validées.

Énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent document peuvent inclure de « l'information prospective ». Sans limiter la portée de ce qui précède, l'information et l'information prospective peuvent inclure des énoncés au sujet des projets, des coûts, des objectifs et du rendement futur de la Société ou des hypothèses sous-jacentes à ces éléments. Dans le présent document, les termes comme « peut », « confiant », « ferait », « pourrait », « fera », « probable », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « estimer » et des expressions semblables, et leur forme négative, ont été employés pour signaler des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie de rendement ou de résultats futurs et n'indiquent pas nécessairement avec précision si ces rendements futurs seront réalisés ni à quel moment ils pourraient l'être. Cette information et ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles ou sur les croyances de bonne foi de la direction de la Société à l'égard d'événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent notamment ceux qui sont décrits sous la rubrique « Risques et incertitudes » de notre rapport de gestion daté du 30 mars 2016 et déposé sur SEDAR, incluant ceux sous les titres « Une hausse récente des coûts en capital budgétés exigera du financement supplémentaire et pourrait avoir un effet défavorable sur nos perspectives », « Nous devons réunir des capitaux pour poursuivre notre croissance » et « Objectifs et échéanciers de développement ».

La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser l'information et les énoncés prospectifs figurant dans le présent document pour tenir compte de l'information, d'événements ou de circonstances subséquentes ou pour toute autre raison, et elle n'est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf dans la mesure requise par les lois applicables.