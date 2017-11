Orbite attristée par le décès de Lionel Léveillé

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 nov. 2017) - C'est avec une immense tristesse que Technologies Orbite inc. (NEX:ORT.H) ("Orbite" ou la "Société") annonce le décès de Lionel Léveillé, membre distingué et de longue date de son conseil d'administration.

M. Léveillé s'est joint au conseil d'administration d'Orbite en 2006 et, c'est avec regret qu'il a démissionné en juin dernier pour des raisons de santé. Il a servi sur plusieurs comités au sein du conseil de la Société ainsi qu'à titre de président du conseil. Au cours de sa prestigieuse carrière, il a été le président et chef de la direction d'Adacel Inc., laquelle exerce dans le domaine de la simulation de contrôle de la navigation aérienne. Il a aussi eu une brillante carrière dans l'industrie militaire et aérospatiale, en agissant à titre de président de Raytheon Canada, de vice-président de Héroux-Devtek, de vice-président de Bombardier, de vice-président d'Oerlikon aérospatiale et de vice-président directeur de CMC Électronique (anciennement, Compagnie Marconi Canada). Au cours de cette période, M. Léveillé a également œuvré au sein de l'Association des industries aérospatiales du Canada, en agissant à titre de président de plusieurs comités et de vice-président du conseil et de président du conseil.

« L'expertise de Lionel, de même que sa conviction, son dévouement et son engagement envers Orbite ont grandement contribué à notre développement et à notre croissance. Travailler avec Lionel était un privilège. Il va beaucoup nous manquer et nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille, » a déclaré Claude Lamoureux, président du conseil d'Orbite.

À propos d'Orbite

Technologies Orbite inc. est une société canadienne de technologies propres de transformation des minéraux et de développement des ressources dont les procédés novateurs et exclusifs devraient permettre l'extraction de l'alumine ainsi que d'autres produits de grande valeur, comme les oxydes des terres rares et des métaux rares, à des coûts parmi les plus bas de l'industrie, et ce, sans produire de déchets, en utilisant des matières premières, dont l'argile alumineuse, le kaolin, la néphéline, la bauxite, les boues rouges, les cendres volantes ainsi que les résidus de serpentine provenant des sites d'exploitation du chrysotile. À l'heure actuelle, Orbite est en voie de finalisation de sa première usine d'HPA à Cap-Chat. La Société possède un portefeuille qui comprend 15 familles de propriété intellectuelle incluant 44 brevets et de 38 demandes de brevet en cours d'homologation dans 11 pays et régions. La première famille de propriété intellectuelle est brevetée au Canada, aux Etats-Unis, en Australie, au Japon et en Russie. La Société opère également un centre de développement technologique à la fine pointe, à Laval, Québec, où ses technologies sont développées et validées.