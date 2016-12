Orbite dépose un prospectus préalable de base simplifié provisoire

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 déc. 2016) - Technologies Orbite inc. (TSX:ORT) (OTCQX:EORBF) (« Orbite » ou la « Société ») a annoncé le dépôt d'un prospectus préalable de base simplifié provisoire (le « Prospectus ») auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chaque province canadienne.

Le Prospectus ne représente pas un engagement quelconque de compléter une activité de financement, mais confère plutôt la flexibilité de financer, si nécessaire, dans le cadre normal de ses affaires, la démonstration de sa technologie exclusive de monétisation des déchets. De plus, le Prospectus serait disponible pour soutenir des activités commerciales additionnelles en ce qui a trait aux initiatives relatives à l'alumine haute pureté (« HPA ») de la Société, incluant l'augmentation de la capacité de son usine d'HPA et la production d'un inventaire de produits d'HPA spécialisés sur mesure avec un fort potentiel de marché.

« Le dépôt de ce prospectus préalable de base provisoire nous fournit une flexibilité additionnelle afin de poursuivre l'opportunité commerciale que représente notre technologies de monétisation des déchets et nous place en meilleure position pendant que nous sommes en négociation avec des bailleurs de fonds potentiels, » a déclaré Glenn Kelly, chef de la direction d'Orbite. « De plus, il nous donne la flexibilité de poursuivre, si nécessaire, certaines opportunités commerciales supplémentaires dans l'univers de l'HPA. Le prospectus de base simplifié provisoire peut être exécuté en plusieurs étapes, avec les fonds utilisés pour créer, à chaque étape, de la valeur significative pour les actionnaires. »

Une fois définitif, le Prospectus permettra à la Société d'émettre des actions ordinaires, des bons de souscription, des titres de créance, des titres convertibles, des droits ou des unités comprenant une combinaison de titres précédemment énumérés (collectivement appelés les « Valeurs ») jusqu'à concurrence de 60 millions de dollars. Les Valeurs peuvent être offertes individuellement ou conjointement, selon des montants, à des prix et des conditions à déterminer selon la conjoncture du marché au moment de la vente et énoncés dans un éventuel supplément de prospectus préalable, sujet à la réglementation en vigueur, et peuvent inclure des émissions publiques de débentures ou d'actions, ou des placements stratégiques. Le Prospectus sera valide pour une période de 25 mois suivant le dépôt du prospectus préalable de base simplifié définitif.

La Société a également déposé une notice annuelle révisée (« la Notice révisée ») afin de mieux aligner la divulgation s'y trouvant avec les priorités à court et moyen termes de la Société et reconnaître que les opérations minières ont une moindre importance durant ces étapes. Conséquemment, la Notice révisée n'incorpore plus par référence le Rapport technique révisé selon le Règlement 43-101 - Évaluation économique préliminaire daté du 12 janvier 2012 et modifié et mis à jour le 30 mai 2012 (l'« EEP »). Une description des changements apportés à la Notice révisée apparaît sur sa page frontispice.

À propos d'Orbite

Technologies Orbite inc. est une société canadienne de technologies propres de transformation des minéraux et de développement des ressources dont les procédés novateurs et exclusifs devraient permettre l'extraction de l'alumine ainsi que d'autres produits de grande valeur, comme les oxydes des terres rares et des métaux rares, à des coûts parmi les plus bas de l'industrie, et ce, sans produire de déchets, en utilisant des matières premières, dont l'argile alumineuse, le kaolin, la néphéline, la bauxite, les boues rouges, les cendres volantes ainsi que les résidus de serpentine provenant des sites d'exploitation du chrysotile. À l'heure actuelle, Orbite est en voie de finalisation de sa première usine d'HPA à Cap-Chat. La Société possède un portefeuille qui comprend 16 familles de propriété intellectuelle incluant 45 brevets et de 71 demandes de brevet en cours d'homologation dans 11 pays et régions. La première famille de propriété intellectuelle est brevetée au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Chine, au Japon et en Russie. La Société opère également un centre de développement technologique à la fine pointe, à Laval, Québec, où ses technologies sont développées et validées.

Énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent document peuvent inclure de « l'information prospective ». Sans limiter la portée de ce qui précède, l'information et l'information prospective peuvent inclure des énoncés au sujet des projets, des coûts, des objectifs et du rendement futur de la Société ou des hypothèses sous-jacentes à ces éléments. Dans le présent document, les termes comme « peut », « confiant », « ferait », « pourrait », « fera », « probable », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « estimer » et des expressions semblables, et leur forme négative, ont été employés pour signaler des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie de rendement ou de résultats futurs et n'indiquent pas nécessairement avec précision si ces rendements futurs seront réalisés ni à quel moment ils pourraient l'être. Cette information et ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles ou sur les croyances de bonne foi de la direction de la Société à l'égard d'événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent notamment ceux qui sont décrits sous la rubrique « Risques et incertitudes » de notre rapport de gestion daté du 30 mars 2016 et déposé sur SEDAR, incluant ceux sous les titres « Une hausse récente des coûts en capital budgétés exigera du financement supplémentaire et pourrait avoir un effet défavorable sur nos perspectives », « Nous devons réunir des capitaux pour poursuivre notre croissance » et « Objectifs et échéanciers de développement ».

La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser l'information et les énoncés prospectifs figurant dans le présent document pour tenir compte de l'information, d'événements ou de circonstances subséquentes ou pour toute autre raison, et elle n'est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf dans la mesure requise par les lois applicables.