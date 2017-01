Orbite fait une mise à jour sur la production d'HPA

La pureté de l'HPA maintenue dans la section de calcination Premières commandes commerciales reçues

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 jan. 2017) - Suite à son communiqué du 16 janvier dernier, Technologies Orbite inc. (TSX:ORT)(OTCQX:EORBF) (« Orbite » ou la « Société ») fait aujourd'hui une mise à jour sur le progrès de la production d'alumine haute pureté (« HPA ») de la Société.

Durant un cycle de production antérieur annoncé le 16 janvier dernier, près de 2 tonnes d'HPA ont été produites en 3 jours.





La matière première introduite dans la section de calcination de l'usine était constituée de chlorure d'aluminium hexahydraté (« CAH ») produit dans les sections de cristallisation et de digestion de l'usine et qui avait une pureté d'approximativement 4N7 (en équivalent d'HPA). La pureté de l'HPA produite en utilisant ce matériau source était aussi d'approximativement 4N7. Ceci indique que presque aucune impureté n'a été amassée dans la section de calcination de l'usine, un résultat significatif et meilleur que prévu, puisqu'une augmentation d'impuretés était anticipée dans les premiers cycles.





En se basant sur ces résultats et sur la capacité prouvée de la Société à produire des cristaux de CAH de 5N+ (voir le communiqué du 11 novembre dernier), la direction est confiante de pouvoir produire de l'HPA à des niveaux de pureté de 5N+ de façon constante une fois que les lots de CAH de pureté plus élevée seront introduits dans le système de calcination.





De plus, la Société a obtenu la confirmation que son procédé est en mesure de produire de l'HPA à des températures inférieures à celles prévues lors de la conception pour le décomposeur (800°C) et le calcinateur (1200°C), ce qui est entièrement conforme avec la propriété intellectuelle développée et déposée par Orbite. La direction croit que cette constatation contribuera à diminuer les coûts d'opération.





Suite à cette analyse de l'HPA produite et aux réparations du système d'éléments chauffants, la Société recommencera cette semaine le chauffage des fours du système de calcination aux températures d'opération et poursuivra la production d'HPA par la suite.





La Société a également reçu ses deux premiers bons de commande commerciaux pour l'approvisionnement d'HPA, les premiers jalons pour remplir le carnet de commandes de la Société.

« La parité relative entre la pureté des cristaux de CAH et l'HPA était quelque chose que nous espérions et nous sommes heureux de l'avoir atteinte si tôt dans l'utilisation du système de calcination, » a déclaré Glenn Kelly, chef de la direction d'Orbite. « De plus, notre capacité à produire de l'HPA a des températures moindres qu'anticipées à l'origine pourrait avoir un effet positif sur les résultats financiers lorsque nous serons en pleine exploitation commerciale. Ces résultats récents, nous le croyons, continuent de confirmer la solidité du procédé d'Orbite. Avec le redémarrage du système de calcination, notre prochaine étape sera d'augmenter la production à un niveau commercial d'une tonne par jour dans les semaines à venir et, par la suite, à la capacité nominale. Finalement, nous sommes heureux d'avoir reçu nos deux premières commandes commerciales. Bien qu'elles soient plutôt petites à cette étape de la relation avec ces clients, ces commandes sont dans la fourchette anticipée de prix de vente et annoncent le début réel de nos activités commerciales. Nous prévoyons des commandes pour de plus grosses quantités au fur et à mesure que notre production augmentera. »

À propos d'Orbite

Technologies Orbite inc. est une société canadienne de technologies propres de transformation des minéraux et de développement des ressources dont les procédés novateurs et exclusifs devraient permettre l'extraction de l'alumine ainsi que d'autres produits de grande valeur, comme les oxydes des terres rares et des métaux rares, à des coûts parmi les plus bas de l'industrie, et ce, sans produire de déchets, en utilisant des matières premières, dont l'argile alumineuse, le kaolin, la néphéline, la bauxite, les boues rouges, les cendres volantes ainsi que les résidus de serpentine provenant des sites d'exploitation du chrysotile. À l'heure actuelle, Orbite est en voie de finalisation de sa première usine d'HPA à Cap-Chat. La Société possède un portefeuille qui comprend 16 familles de propriété intellectuelle incluant 45 brevets et de 71 demandes de brevet en cours d'homologation dans 11 pays et régions. La première famille de propriété intellectuelle est brevetée au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Chine, au Japon et en Russie. La Société opère également un centre de développement technologique à la fine pointe, à Laval, Québec, où ses technologies sont développées et validées.

Énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent document peuvent inclure de « l'information prospective ». Sans limiter la portée de ce qui précède, l'information et l'information prospective peuvent inclure des énoncés au sujet des projets, des coûts, des objectifs et du rendement futur de la Société ou des hypothèses sous-jacentes à ces éléments. Dans le présent document, les termes comme « peut », « confiant », « ferait », « pourrait », « fera », « probable », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « estimer » et des expressions semblables, et leur forme négative, ont été employés pour signaler des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie de rendement ou de résultats futurs et n'indiquent pas nécessairement avec précision si ces rendements futurs seront réalisés ni à quel moment ils pourraient l'être. Cette information et ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles ou sur les croyances de bonne foi de la direction de la Société à l'égard d'événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent notamment ceux qui sont décrits sous la rubrique « Risques et incertitudes » de notre rapport de gestion daté du 30 mars 2016 et déposé sur SEDAR, incluant ceux sous les titres « Une hausse récente des coûts en capital budgétés exigera du financement supplémentaire et pourrait avoir un effet défavorable sur nos perspectives », « Nous devons réunir des capitaux pour poursuivre notre croissance » et « Objectifs et échéanciers de développement ».

La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser l'information et les énoncés prospectifs figurant dans le présent document pour tenir compte de l'information, d'événements ou de circonstances subséquentes ou pour toute autre raison, et elle n'est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf dans la mesure requise par les lois applicables.