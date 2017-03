Orla fait une mise à jour de son projet Cerro Quema

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 6 mars 2017) - Orla Mining ltée (TSX CROISSANCE:OLA) (« Orla » ou la « Société ») fait le point sur son projet Cerro Quema, situé dans la province de Los Santos, au Panama. Une foreuse est déjà en place depuis la mi-janvier et six trous ont été terminés. Deux foreuses supplémentaires sont dans le pays et seront mobilisées aux sites de forage sous peu. Ces derniers forages, ont recoupés des zones d'altération du type HS (high-sulphidation system) semblable à celles observées dans les zones de ressources existantes. Ces nouveaux forages sont situés jusqu'à 400 m à l'extérieur de la fosse Quemita déjà connue. Une longue section de forage démontre une importante zone de brèches hydrothermales composée de silice poreuse, hautement altéré et oxydée plongeant jusqu'à une profondeur de 100 mètres et indiquant la possibilité de découvrir d'autres zones minéralisées. Les résultats de forage provenant du laboratoire d'analyse sont présentement en attente.

Les travaux de cartographie, combinés à la réinterprétation des relevés géophysiques de polarisation provoquée (PP) fait précédemment, ont identifié d'autres zones d'altérations de type HS qui seront évaluées au courant des prochaines semaines. 40 km linéaire de coupe de lignes ont également été complétées avec l'objectif de débuter un relevé de polarisation provoquée dès la semaine prochaine. Cette étude est menée dans une zone possédant peu d'affleurements et servira à évaluer l'extension d'une zone hautement résistive couvrant 800 mètres par 500 mètres qui semble montrer une continuité à 400 m au nord-est des forages précédents. Cette continuité a pu être identifiée à partir d'un relevé géophysique de type PP, menée en 2013. Une résistivité du sol sans coïncidence de chargeabilité élevée peut signifier une forte altération de la silice.

La Société fournit également une mise à jour sur le renouvellement des trois concessions d'exploitation minière de Minera Cerro Quema. La période initiale de 20 ans pour ces concessions a pris fin le 26 février 2017 (contrats 19 et 20) ainsi que le 3 mars 2017 (contrat 21). La Société a déjà appliquée pour l'extension d'une période de 10 ans additionnels tel que le permet et le stipule les lois panaméennes. La Société s'est conformée à toutes les exigences légales relatives aux concessions. Les fonctionnaires gouvernementaux ont également confirmés que les demandes de prolongation ont toutes bel et bien été reçues et ils ont donné la confirmation verbale qu'elles étaient complètes et qu'aucun aspect juridique ne manquait.. De plus, le Ministère du Commerce et de l'industrie a approuvé le dernier rapport annuel d'opération incluant le plan de travail 2017. La Société a de plus reçu les recommandations de ses conseillers juridiques panaméens de poursuivre ses activités d'exploration sur les concessions Cerro Quema durant l'attente des documents finaux. L'exploration du projet est assujettie à des autorisations propres à chaque zone explorée incluant les approbations nouvellement reçues pour le forage planifié au sud des zones de ressources connues. La Société détient les droits fonciers sur chaque zone de ressources connues, sur les terrains nécessaires au développement de la mine ainsi que sur les cibles de forage prioritaires.

« Nous sommes très satisfaits des progrès que nous avons réalisés en un très court laps de temps en ce qui concerne l'exploration sur Cerro Quema. Orla s'est impliqué dans le projet, car nous avons la conviction qu'en plus des réserves actuelles il y avait un grand potentiel d'ajouter des onces d'or supplémentaires. Le travail systématique a confirmé que notre enthousiasme initial était justifié », a déclaré Marc Prefontaine, président et chef de la direction d'Orla. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités panaméennes et espérons conclure rapidement le processus de renouvellement des concessions. »

La Société sera présente au courant des prochains jours au PDAC 2017; une des plus importantes conventions d'exploration et de finance à l'échelle mondiale. Notre équipe technique vous invite à notre kiosque # 2929 du Forum des Investisseurs (Investors Exchange).

Une carte montrant les objectifs d'exploration actuels est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.orlamining.com.

Les renseignements techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été examinés et approuvés par M. Hans Smit, géologue, chef de l'exploitation de Orla Mining Ltd., qui est la personne qualifiée pour l'information technique contenue dans le présent communiqué de presse selon les normes NI 43-101.

À propos de Orla Mining Ltd.

Orla Mining est une société d'exploration minière dirigée par un groupe chevronné de professionnels du secteur minier ayant accès à un solide soutien financier. L'objectif de la société est l'acquisition de projets d'exploration dans lesquels l'expertise en exploration et en développement d'Orla et sa structure d'actionnariat permettrait d'augmenter considérablement la valeur pour les actionnaires. Le projet Cerro Quema, situé au Panama, est détenu à cent pour cent par la Société et comprend un scénario de production aurifère à court terme et un important potentiel d'exploration. Les 14,800 acres des concessions de Cerro Quema sont facilement accessibles en utilisant une route pavée, s'enorgueillit d'un soutien de la population locale et possède déjà de nombreux terrains nécessaires au dévellopement. Le projet Cerro Quema se trouve actuellement à la dernière étape du processus d'obtention des permis pour l'opération d'une mine à ciel ouvert utilisant un procédé de lixiviation en tas. Pour de plus ample information, veuillez vous reporter au rapport intitulé Cerro Quema Project - Pre-Feasibility Study on the La Pava and Quemita Oxide Gold Deposits, daté du 22 août 2014, qui est disponible sur SEDAR.

La société demeure toujours active dans l'évaluation d'opportunité d'affaire additionnelle.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs au renouvèlement des concessions, aux méthodes et échéances pour l'obtention de ces renouvèlements, aux résultats potentiels de l'exploration, y compris les augmentations de la valeur actuelle nette, toute augmentation de la ressource minérale L'estimation et la capacité d'intégrer les résultats dans un plan minier, des programmes de forage et des programmes d'exploration futurs, y compris le calendrier de ces plans et programmes, ainsi que les objectifs et les stratégies de la Société. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques qui traitent des événements, des résultats, des résultats ou des développements auxquels la Société s'attend. Les énoncés prospectifs sont basés sur les convictions,, les estimations et les opinions de la direction de la Société à la date de ces déclarations et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Certaines hypothèses importantes concernant ces énoncés prospectifs sont discutées dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, les hypothèses relatives aux méthodes et conformités entourant les critères et exigences requis pour le renouvellement des concessions d'exploitation minière, résultats du programme d'exploration actuel, les attentes concernant les frais d'exploration et de développement miniers; Les tendances attendues des prix des minéraux et des taux de change; L'exactitude des estimations actuelles des ressources minérales de la Société; Que les activités de la Société seront conformes aux déclarations publiques de la Société et aux objectifs énoncés; Qu'il n'y aura aucun changement défavorable important affectant la Société ou ses propriétés; Que toutes les approbations requises seront obtenues et qu'il n'y aura pas de perturbations importantes touchant la Société ou ses propriétés. Par conséquent, rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes et que les résultats réels et futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Les énoncés prospectifs impliquent des risques et incertitudes significatifs connus et inconnus, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus.

Ces risques comprennent, sans s'y limiter: les risques liés aux non renouvèlement des concessions d'exploitation ou même de la perte de celles-ci, incertitudes inhérentes à la préparation des évaluations économiques préliminaires, des résultats des forages et de l'estimation des ressources minérales; Et les risques associés à l'exécution des objectifs et des stratégies de la Société, y compris les coûts et les dépenses. Sauf dans les cas prévus par les lois et règlements sur la divulgation des valeurs mobilières applicables à la Société, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs si les opinions, les estimations ou les opinions de la direction changent.

