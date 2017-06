Orla Mining Ltd. acquiert le projet Camino Rojo auprès de Goldcorp Inc.

Ajout d'un deuxième projet de lixiviation en tas à un stade avancé et de grande qualité

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 21 juin 2017) - Orla Mining Ltd. (TSX CROISSANCE:OLA) (la « Société » ou « Orla ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu avec Goldcorp Inc. (« Goldcorp ») une convention d'achat d'actifs datée du 20 juin 2017 qui vise l'acquisition du projet Camino Rojo (« Camino Rojo »), projet de lixiviation en tas d'or et d'oxyde d'argent dont les réserves d'or* s'établissent à 1,7 million d'onces et qui est situé dans l'État de Zacatecas, dans le centre du Mexique, pour une contrepartie versée à Goldcorp qui sera composée de 31,9 millions d'actions ordinaires de Orla (les « titres compris dans la contrepartie ») et d'une redevance à la sortie de la fonderie de 2,0 % (l'« acquisition »). Toutes les estimations des réserves et des ressources minérales qui figurent dans les présentes sont des estimations historiques, et Orla ne les considère pas comme des estimations actuelles. De plus, Orla et Goldcorp ont accepté de conclure, relativement à l'aménagement possible d'un projet de sulfure à Camino Rojo, une convention d'option aux termes de laquelle Goldcorp, sous réserve de l'atteinte de certains objectifs par le projet de sulfure, pourra acquérir une participation de 60 % à 70 % dans le projet de sulfure à Camino Rojo (l'« option relative au projet de sulfure », tel qu'il est décrit ci-dessous).

Faits saillants

Acquisition d'un deuxième projet de lixiviation en tas d'oxyde à un stade avancé et de grande qualité : L'expérience approfondie de la direction et du conseil en matière d'exploration, d'aménagement et d'exploitation au Mexique est mise à profit dans le cadre de l'acquisition.

Réserves et ressources minérales importantes : Les réserves d'oxyde d'or s'établissent à 1,7 million d'onces, les ressources attribuables mesurées et indiquées d'or1 s'établissent à 4,0 millions d'onces et on y trouve des quantités considérables de sous-produits d'argent, de plomb et de zinc.*

Coût d'acquisition très avantageux : Selon le dernier cours de clôture des actions ordinaires de Orla, Orla paye environ 16 $ US par once pour les réserves d'oxyde d'or, et les ressources de sulfure fournissent une option de création de valeur à long terme pour les actionnaires.

Grand terrain à explorer : Le terrain affiche une superficie de plus de 200 000 hectares, ce qui pourrait permettre la découverte de ressources minérales d'oxyde et de sulfure supplémentaires.

Ententes conclues avec l'éjido et relations saines avec les collectivités.

M. Marc Préfontaine, chef de la direction de Orla, a déclaré ce qui suit : « Cette opération apporte à Orla un projet de lixiviation en tas d'oxyde à un stade avancé, doté de réserves et de ressources aurifères considérables et situé dans un territoire favorable à l'extraction minière. Orla est dorénavant mieux placée pour créer une grande valeur pour nos actionnaires. Nous sommes heureux de maintenant pouvoir compter Goldcorp et Agnico Eagle à titre d'actionnaires et de partenaires stratégiques. Ces deux sociétés sont des sociétés aurifères de premier ordre, et leur soutien continu est essentiel pour l'évolution de nos actifs. L'expansion de nos réserves et de nos ressources minérales à Cerro Quema est en cours, et nous sommes confiants de pouvoir reproduire à Camino Rojo la réussite de nos projets antérieurs situés au Mexique. Orla est désormais propriétaire de deux projets d'immobilisations de grande qualité, à savoir Cerro Quema et Camino Rojo, et nous avons confiance en la réussite de notre approche, qui est axée sur des projets de lixiviation en tas dont les besoins en capital sont modérés. Nous bénéficions d'une bonne santé financière; nos liquidités s'établissent à environ 27 millions de dollars, y compris le produit « dans le cours », et nous disposons du financement nécessaire pour faire passer nos deux projets à la prochaine étape. »

* Note : Il s'agit de l'estimation des réserves et des ressources minérales telle qu'elle est déclarée par Goldcorp dans sa notice annuelle datée du 16 mars 2017 (la « notice annuelle ») pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016, qui est affichée à l'intention des investisseurs canadiens sous le profil de Goldcorp à l'adresse www.sedar.com. Les réserves minérales et les ressources minérales ont été établies par Goldcorp conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») sous la supervision d'une personne qualifiée. Les estimations historiques des réserves et des ressources minérales ont été établies conformément aux normes de définition de l'ICM et ont été calculées par Goldcorp selon les prix des métaux suivants : 1 200 $ par once d'or et 18 $ par once d'argent; et les ressources minérales ont été calculées selon les prix des métaux suivants : 1 400 $ par once d'or, 20 $ par once d'argent, 1,00 $ par livre de plomb et 1,00 $ par livre de zinc. Un rapport technique relatif à Camino Rojo conforme au Règlement 43-101 est affiché sous le profil de Canplats Resources Corporation (acquise par Goldcorp en 2010) sur le site Web de SEDAR. Le dernier rapport technique relatif à Camino Rojo conforme au Règlement 43-101 a été rédigé le 16 octobre 2009 et mis à jour le 30 novembre 2009. Orla ne considère pas que ces estimations historiques soient d'actualité et n'a pas réalisé suffisamment de travaux pour faire des estimations historiques des réserves minérales actuelles ou des ressources minérales actuelles pour ses besoins. Bien que Orla ne considère pas ces renseignements comme des estimations actuelles, elle est d'avis que les travaux de Goldcorp sont fiables et que les renseignements, qui ont été rendus publics par Goldcorp, peuvent servir aux investisseurs. La Société prévoit passer en revue toutes les données relatives au projet, valider la qualité des données, créer un nouveau modèle géologique puis produire une estimation des ressources mise à jour au cours des prochains mois. De plus, la Société passera en revue les renseignements de nature métallurgique et d'autres facteurs économiques clés pour évaluer la rentabilité possible d'une mine d'or et d'argent à ciel ouvert et d'une installation d'extraction par lixiviation en tas.

1 Dans l'hypothèse où Orla possède 30 % du projet de sulfure.

Aperçu de Camino Rojo

Camino Rojo est un projet à un stade avancé situé à 50 km au sud-est de la mine Peñasquito de Goldcorp. Le transport routier et l'approvisionnement en électricité facilitent les activités et, dans cette région où on exerce des activités minières depuis longtemps, on peut compter sur une main-d'œuvre compétente et des entrepreneurs d'expérience. Camino Rojo est composé de gisements d'oxyde d'or et d'argent situés près de la surface ainsi que d'une zone de sulfure située en profondeur qui renferme de l'or, de l'argent, du zinc et du plomb.

Le dernier rapport technique relatif à Camino Rojo conforme au Règlement 43-101 a été rédigé le 16 octobre 2009 et mis à jour le 30 novembre 2009, et il est affiché sous le profil de Canplats Resources Corporation sur le site Web de SEDAR. Depuis l'acquisition de Camino Rojo en 2010, Goldcorp a réalisé des travaux de forage sur plus de 250 000 mètres, notamment par carottage et par forage rotatif à jet d'air, elle a réalisé des levés gravimétriques, des levés magnétiques et des levés électriques et magnétiques transversaux aéroportés et elle a mis à jour les données relatives aux réserves minérales et aux ressources minérales du terrain. Elle a également réalisé de nombreuses études métallurgiques, notamment des études pour établir les domaines de minerai oxydé, de transition et de minerai sulfuré, des études minéralogiques détaillées, des études de lixiviation du type colonne pour le minerai oxydé, une analyse de la classe granulométrique, des essais de variabilité et une estimation de la récupération d'or et d'argent.

Estimations historiques - Réserves et ressources de Camino Rojo*

Conformément aux déclarations faites par Goldcorp au 30 juin 2016, le tableau suivant présente les réserves et les ressources minérales de Camino Rojo. Pour les besoins de Orla, ces estimations relatives à Camino Rojo sont considérées comme des estimations historiques, au sens du Règlement 43-101, du fait qu'elles ont été établies par Goldcorp avant que Orla s'engage à acquérir Camino Rojo. Après la clôture de l'acquisition, Orla entreprendra les travaux nécessaires à la rédaction et au dépôt d'un nouveau rapport technique conformément au Règlement 43-101.

Réserves et ressources d'or et d'argent Tonnes Teneur (g/t) onces contenues (Moz) (Mt) Or Argent Or Argent Réserves prouvées et probables prouvées - - - - - probables 75,52 0,70 14,22 1,70 34,53 Total des réserves prouvées et probables 75,52 0,70 14,22 1,70 34,53 Tonnes Teneur (g/t) Onces contenues (Moz) (Mt) Or Argent Or Argent Ressources mesurées et indiquées mesurées - - - - - indiquées 223,08 1,05 9,02 7,50 64,72 Total des réserves mesurées et indiquées 223,08 1,05 9,02 7,50 64,72 Ressources présumées 17,16 0,88 9,06 0,49 5,00 Ressources de plomb et de zinc Tonnes Teneur (%) Onces contenues (Mlbs) (Mt) Plomb Zinc Plomb Zinc Ressources mesurées et indiquées mesurées - - - - - indiquées 146,97 0,08 0,27 260 876 Total des ressources mesurées et indiquées 146,97 0,08 0,27 260 876 Ressources présumées 10,07 0,07 0,24 15 53

Notes :

Il s'agit de l'estimation des réserves minérales et des ressources minérales telle qu'elle est déclarée par Goldcorp dans sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016, qui est affichée sous le profil de Goldcorp à l'adresse www.sedar.com. Les réserves minérales et les ressources minérales ont été établies par Goldcorp conformément au Règlement 43-101 sous la supervision d'une personne qualifiée. Orla ne considère pas que ces estimations historiques soient d'actualité et n'a pas réalisé suffisamment de travaux pour faire des estimations historiques des réserves minérales actuelles ou des ressources minérales actuelles pour ses besoins. La personne qualifiée au sein de Orla passera en revue et vérifiera les renseignements scientifiques et technique de Goldcorp, et elle fera tous les autres travaux nécessaires pour rédiger un rapport technique conforme au Règlement 43-101, notamment la validation de la qualité des données, la vérification de l'exactitude du modèle des ressources et la vérification des coûts utilisés pour établir les teneurs limites pour les réserves et les ressources. Les réserves minérales ont été calculées par Goldcorp selon les prix des métaux suivants : 1 200 $ par once d'or et 18 $ par once d'argent; et les ressources minérales ont été calculées selon les prix des métaux suivants : 1 400 $ par once d'or, 20 $ par once d'argent, 1,00 $ par livre de plomb et 1,00 $ par livre de zinc. Les ressources minérales s'ajoutent aux réserves minérales, et leur durabilité sur le plan économique n'a pas été prouvée.

Résumé de l'acquisition

Le prix d'achat de Camino Rojo est composé de ce qui suit :

31,9 millions d'actions ordinaires de Orla, ce qui représente une participation de 19,9 % dans Orla après l'opération;

une redevance à la sortie de la fonderie (la « redevance ») de 2,0 % sur la vente de toute la production de métal issue de Camino Rojo, exception faite des métaux tirés d'un projet de sulfure si Goldcorp a exercé son option relative au projet de sulfure. Si Goldcorp choisit de vendre la redevance en totalité ou en partie, la Société aura un droit de première offre à cet égard.

Dans le cadre de l'émission par la Société des titres compris dans la contrepartie versée à Goldcorp, les parties concluront une convention de droits des investisseurs (la « convention »). La convention prévoit ce qui suit : (i) Goldcorp s'engage à ne pas vendre les titres compris dans la contrepartie pendant la période de deux ans qui suivra la date de clôture, sauf dans certains cas; (ii) tant que Goldcorp conservera une participation d'au moins 10,0 % dans la Société, elle aura le droit de participer aux placements de titres de participation futurs qui auront pour objectif de faire progresser les projets Cerro Quema ou Camino Rojo afin de maintenir sa quote-part de participation; et (iii) Goldcorp a le droit de nommer un administrateur au conseil d'administration de la Société.

Option relative au projet de sulfure

Orla sera l'exploitante de Camino Rojo et aura tous les droits relatifs à l'exploration, l'évaluation et l'exploitation du terrain. Toutefois, si un projet de sulfure est déterminé grâce à une étude de préfaisabilité positive qui établit un scénario d'aménagement tel qu'il est indiqué ci-dessous, Goldcorp pourra conclure une coentreprise avec Orla pour l'exploration, la progression, la construction et l'exploitation futures du projet de sulfure :

un projet de sulfure dans le cadre duquel le minerai extrait de Camino Rojo est traité dans les installations actuelles de la mine, de l'usine et du concentrateur Peñasquito. Dans un tel scénario, le projet de sulfure serait exploité par Goldcorp, qui aurait une participation de 70 % dans le projet, et Orla aurait une participation de 30 % dans le projet;

ou

un projet de sulfure autonome dont le plan de la mine contient au moins 500 millions de tonnes de réserves prouvées et probables et qui utilise des installations autonomes non liées à la mine Peñasquito. Dans un tel scénario, le projet de sulfure serait exploité par Goldcorp, qui aurait une participation de 60 % dans le projet, et Orla aurait une participation de 40 % dans le projet.

Si Goldcorp choisit de vendre en totalité ou en partie sa tranche du projet de sulfure, la Société aura un droit de premier refus à cet égard.

La réalisation de l'acquisition est soumise à différentes conditions habituelles, dont l'obtention de l'ensemble des approbations des organismes de réglementation, l'obtention des approbations des organismes antitrust du Mexique et l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « bourse »). On prévoit que la clôture de l'acquisition aura lieu pendant le deuxième semestre de 2017 (la « date de clôture »).

Conseiller financier et conseiller juridique

Orla a retenu les services de GMP Valeurs Mobilières S.E.C. à titre de conseiller financier et de Goodmans LLP à titre de conseiller juridique.

Dans le cadre de l'acquisition, Orla versera des honoraires d'intermédiation à Talamanesk Corporation sous forme de bons de souscriptions d'actions ordinaires incessibles d'un capital global de trois millions de dollars à la clôture de l'acquisition. Chaque bon de souscription pourra être exercé pour obtenir une action ordinaire d'Orla au prix de 1,40 $ par action ordinaire pendant la période de cinq ans qui suivra la date de l'émission. Le versement de ces honoraires est conditionnel au consentement de la Bourse.

Conférence téléphonique

Orla organisera une conférence téléphonique le mercredi 21 juin 2017 à 10 h, heure de l'Est, ou à 7 h, heure normale du Pacifique, pour les membres du milieu des affaires, afin de discuter de l'opération. Les numéros à composer pour se joindre à la conférence sont les suivants :

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1-800-346-7359

À l'extérieur de l'Amérique du Nord : 1-973-528-0008

Le code de connexion à la conférence est le 894511. Un exemplaire de la présentation aux investisseurs est également affiché sur le site Web d'Orla. De plus, un enregistrement audio de la conférence téléphonique sera accessible peu après son déroulement.

Personne qualifiée

Les renseignements techniques figurant dans le présent communiqué ont été passées en revue et approuvées par M. Hans Smith, géologue et chef de l'exploitation d'Orla Mining Ltd., qui est la personne qualifiée responsable des informations techniques figurant dans le présent communiqué en vertu des normes établies dans le Règlement 43-101.

Au sujet d'Orla Mining

Orla Mining est une société d'exploitation minière gérée par un groupe de dirigeants chevronnés détenant une longue expérience dans le domaine financier. La société s'efforce principalement de saisir des occasions d'exploration minière par l'intermédiaire desquelles son expertise en matière d'exploration et de mise en valeur ainsi que la structure de son capital-actions pourraient faire croître de façon importante la valeur pour les actionnaires. Le projet Cerro Quema est détenu en propriété exclusive au Panama et comporte un scénario de production aurifère à court terme ainsi que des possibilités d'exploration considérables. Le claim d'une superficie de 14 800 ha de Cerro Quema est accessible par une route pavée, dispose du soutien de la population locale et est pourvu de terrains privés. Le projet Cerro Quema est actuellement à la dernière étape du processus d'obtention de permis pour l'aménagement d'une mine d'exploitation aurifère à ciel ouvert par lixiviation en tas. Veuillez vous reporter au document intitulé Cerro Quema Project - Pre-Feasibility Study on the La Pava and Quemita Oxide Gold Deposits daté du 22 août 2014, qui est affiché sur SEDAR.

Note relative aux estimations historiques

* Note : Les estimations des ressources et des réserves minérales, telles qu'elles ont été déclarées par Goldcorp dans la notice annuelle pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2016, peuvent être consultées par les investisseurs canadiens à l'adresse www.sedar.com, sous le profil de Goldcorp. Les estimations des ressources et des réserves minérales ont été établies par Goldcorp conformément au Règlement 43-101 sous la supervision d'une personne qualifiée. Les estimations historiques des ressources et des réserves minérales ont été effectuées conformément aux normes de l'ICM sur les définitions et calculées par Goldcorp en fonction des prix des métaux, à savoir 1,200 $ par once d'or et 18 $ par once d'argent, et les ressources minérales ont été calculées en fonction des prix suivants : 1,400 $ par once d'or, 20 $ par once d'argent, 1,00 $ par livre de cuivre et 1,00 $ par livre de zinc. Un rapport technique relatif au projet Camino Rojo a été déposé sur SEDAR en vertu du Règlement 43-101, sous le profil de Canplats Resources Corporation (société acquise par Goldcorp en 2010). Le dernier rapport technique relatif au projet Camino Rojo déposé en vertu du Règlement 43-101 a été produit le 16 octobre 2009 et modifié le 30 novembre 2009. Orla ne considère pas que ces estimations historiques sont à jour et n'a pas effectué le travail requis pour classer les ressources ou les réserves faisant l'objet de l'estimation dans les ressources minérales ou les réserves minérales à jour pour les besoins d'Orla. Bien qu'Orla ne considère pas ces renseignements comme des estimations à jour, elle estime que le travail de Goldcorp est fiable et que les renseignements mis à la disposition du public par Goldcorp peuvent être utiles aux investisseurs. La Société a l'intention de passer en revue toutes les données relatives au projet, de valider leur exactitude, de créer un nouveau modèle géologique et d'effectuer une nouvelle estimation des ressources dans les mois à venir. De plus, la Société examinera les renseignements métallurgiques et les paramètres économiques essentiels afin d'évaluer la viabilité économique éventuelle d'une mine d'exploitation aurifère et argentifère à ciel ouvert et d'une installation d'extraction par lixiviation en tas.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des « énoncés prospectifs » au sens donné à ce terme dans les lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et des États-Unis, dont, des énoncés relatifs à l'acquisition et aux objectifs et stratégies de la Société. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne constituent pas des faits historiques et qui portent sur des événements, des résultats, des conséquences ou des développements que la Société envisage. Ils sont fondés sur les opinions, les estimations ou les avis des dirigeants de la Société à la date à laquelle ils sont formulés et comportent un certain nombre de risques et d'impondérables. Certaines hypothèses importantes à l'égard de tels énoncés prospectifs sont présentées dans le présent communiqué, notamment, mais sans s'y limiter, les hypothèses relatives aux avantages prévus de l'acquisition, à la fermeture de l'acquisition, à la capacité des membres de la direction et du conseil de la Société à mettre efficacement à profit leur expérience pour mettre en valeur Camino Rojo, à la capacité de la Société à mettre en valeur les activités liées au sulfure à Camino Rojo, et les hypothèses selon lesquelles aucune modification n'aura une incidence défavorable importante sur la Société ou sur ses biens, l'ensemble des approbations requises seront obtenues et qu'il n'y aura aucune perturbation importante ayant une incidence défavorable sur la Société, sur ses biens ou sur Camino Rojo. Par conséquent, rien ne garantit que de tels énoncés s'avéreront exacts, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux qui sont prévus dans ces énoncés. Ils comportent des risques et des impondérables importants, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus. Ces risques comprennent les risques et les impondérables inhérents à une opération de cette nature; les risques et les impondérables inhérents à l'établissement d'évaluations économiques préliminaires; les résultats de forage et l'estimation des ressources minérales; les risques relatifs à l'obtention des approbations requises auprès des autorités de réglementation relativement à l'acquisition; les incertitudes relatives à l'échéancier prévu pour la clôture de l'acquisition, notamment si une entité gouvernementale interdit, retarde ou refuse d'autoriser la réalisation de l'opération; les risques associés à l'atteinte des objectifs et à la réalisation des stratégies de la Société, notamment en ce qui a trait aux frais et aux dépenses. À moins que les lois sur les valeurs mobilières en matière de communication de l'information et les règlements applicables à la Société l'exigent, la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs si les opinions, les estimations et les avis des membres de la direction, ou tout autre facteur, devaient changer.

