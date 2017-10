Osisko annonce un placement privé et l'exercice de bons de souscription avec Dalradian

Mise à jour sur le portefeuille d'investissements dans le cadre de son modèle accélérateur

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 oct. 2017) - Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX:OR)(NYSE:OR) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Dalradian Resources Inc. (« Dalradian ») en vertu de laquelle la Société a accepté d'acquérir 19 217 687 actions ordinaires de Dalradian à un prix de 1,47 $ par action ordinaire pour un investissement total de 28,3 millions $ CA (le « placement privé »). De plus, la Société prévoit exercer 6,25 millions de bons de souscription à un prix de 1,04 $ par bon de souscription, portant l'investissement total à un montant d'approximativement 34,8 millions $ CA.

Sean Roosen, président du conseil d'administration et chef de la direction d'Osisko, a commenté : « Nous sommes très heureux de participer à l'avancement de l'un des projets aurifères de premier plan au niveau mondial dans un camp aurifère émergent. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec l'équipe de gestion de Dalradian, Orion et les parties prenantes de Dalradian, et ce afin de fournir le financement nécessaire à la réalisation et au développement du projet aurifère Curraghinalt. »

À la clôture du placement privé, et suite à l'exercice des bons de souscription, Osisko détiendra approximativement 9,1 % des actions ordinaires émises et en circulation de Dalradian.

L'entente conclue avec Dalradian contient diverses clauses et droits, incluant, entre autres choses, un accord moratoire, des droits de participation en faveur d'Osisko afin de maintenir son niveau de participation dans Dalradian et des droits d'égaler d'autres offres liées au financement du projet.

Mise à jour du modèle accélérateur

La Société annonce également qu'elle a vendu son investissement dans Arizona Mining Inc. (« Arizona ») pour un produit total brut de 32,5 millions $, générant ainsi un gain de 22,8 millions $ pour Osisko à la vente de sa participation, basé sur le coût d'acquisition au comptant des actions.

Suite à la vente, Osisko détient sa redevance de 1 % en rendement net de fonderie sur les minerais sulfurés de plomb et de zinc (et du cuivre, de l'argent et de l'or récupérés du concentré de ces minerais) extraits du projet de calibre mondial Hermosa d'Arizona, situé dans le comté de Santa Cruz, en Arizona, acquise pour la somme de 10 millions $ en avril 2016. Osisko détient toujours 4,5 millions de bons de souscription, chaque bon de souscription étant convertible en une action ordinaire de la société à un prix de 0,75 $ et expirant le 25 octobre 2017.

La Société maintien un portefeuille d'investissement dans des sociétés publiques du secteur des ressources dans le cadre de son modèle accélérateur. Les participations principales incluent :

15,7 % de participation dans Minière Osisko inc.;

32,8 % de participation dans Barkerville Gold Mines Ltd.;

13,3 % de participation dans Ressources Falco; et

12,8 % de participation dans Osisko Metals Ltd.





À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques ayant débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille concentré en Amérique du Nord qui se compose de plus de 130 redevances, flux de métaux et conventions d'achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d'Osisko se compose de cinq principaux actifs, y compris une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient également un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 15,7 % dans Minière Osisko inc., de 12,8 % dans Osisko Metals Incorporated, de 13,3 % dans Falco Ressources Ltd. et de 32,8 % dans Barkerville Gold Mines Ltd.

Le siège social d'Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal, Québec H3B 2S2.

