Osisko augmente l'étendue de la découverte d'Au-Ag-Cu à Black Dog

3,90 g/t Au sur 6,3 mètres, à 650 mètres à l'est du sondage de découverte

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 jan. 2017) - Minière Osisko inc. (TSX:OSK) « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer de nouveaux résultats de forage sur sa découverte d'or-argent-cuivre sur la propriété Black Dog, entièrement détenue par la Société et située dans le canton de Barry au Québec, à 15 kilomètres au sud-ouest du projet phare de la Société, le gîte aurifère du Lac Windfall. Les travaux de forage ciblent les extensions de la découverte à Black Dog et des anomalies avoisinantes identifiées dans le cadre d'un levé géophysique aéroporté réalisé par Osisko en 2016. La découverte coïncide avec des anomalies magnétiques et électromagnétiques qui sont associées à une altération en quartz-tourmaline encaissée dans des brèches contenant de la minéralisation en Au-Ag-Cu sous forme de sulfures disséminés à semi-massifs. Les résultats d'analyse de trois nouvelles intersections dans la zone Black Dog sont présentés ci-dessous (OSK-BD-16-006, -007, -011), et les résultats des sondages de découverte (OSK-BD-16-001 et OSK-BD-002), publiés antérieurement, sont fournis à titre de référence.

Faits saillants des résultats d'exploration sur la découverte en développement à Black Dog

Le sondage de découverte OSK-BD-16-002 (résultats publiés antérieurement) a obtenu des teneurs de 3,42 g/t Au, 23,2 g/t Ag et 0,65 % Cu sur 32,1 mètres (incluant 6,14 g/t Au, 34,1 g/t Ag et 0,95 % Cu sur 14,4 mètres) .

. Le secteur de la découverte est présentement défini par cinq intersections de forage dans quatre emplacements distincts le long d'une structure magnétique linéaire orientée au nord-est d'environ 1200 mètres de longueur; la minéralisation se présente sous forme de zones de brèches tabulaires interprétées comme étant discontinues latéralement en surface.

de longueur; la minéralisation se présente sous forme de zones de brèches tabulaires interprétées comme étant discontinues latéralement en surface. Une nouvelle intersection dans le sondage OSK-BD-16-006 présente une teneur moyenne de 3,90 g/t Au sur 6,3 mètres, à 650 mètres à l'est du sondage de découverte .

. Une nouvelle intersection dans le sondage OSK-BD-16-011 présente des teneurs moyennes de 5,69 g/t Au, 47,5 g/t Ag et 1,87 % Cu sur 2,7 mètres , à 50 mètres à l'ouest du sondage de découverte.

, à 50 mètres à l'ouest du sondage de découverte. Des levés géophysiques électromagnétiques en sondage réalisés dans les sondages OSK-BD-16-003 et -005 indiquent la présence de deux conducteurs hors-trou situés en dessous et à l'est des sondages; les anomalies sont situées à 1500 mètres à l'est du sondage de découverte et seront vérifiées par forage au cours du prochain mois.

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Au

(g/t) Ag

(g/t) Cu

(%) Zone OSK-BD-16-001 199,9 200,8 0,9 5,76 34,8 0,71 Black Dog OSK-BD-16-002 93,2 125,3 32,1 3,42 23,2 0,65 Black Dog incluant 97,2 111,6 14,4 6,14 34,1 0,95 Black Dog incluant 97,2 100,0 2,8 15,6 93,5 3,29 Black Dog OSK-BD-16-006 359,9 366,2 6,3 3,90 7,54 0,09 Black Dog incluant 359,9 362,0 2,1 7,10 17,27 0,19 Black Dog OSK-BD-16-007 608,6 610,6 2,0 4,69 12,19 0,33 Black Dog incluant 609,0 609,9 0,9 8,34 17,19 0,46 Black Dog OSK-BD-16-011 107,3 110,0 2,7 5,69 47,5 1,87 Black Dog

Remarques : L'épaisseur réelle des brèches n'est pas déterminée pour l'instant. Voir la section « Contrôle de la qualité » ci-dessous.

D'autres travaux de forage sont présentement en cours et ont pour but de déterminer l'étendue, la continuité et la géométrie de la nouvelle minéralisation aurifère polymétallique découverte à Black Dog. D'autres levés électromagnétiques (EM) en sondage sont prévus afin d'aider au ciblage, et une deuxième foreuse sera mobilisée sur le projet au cours du prochain mois.

Des cartes et des sections montrant l'emplacement des sondages dont il est question dans ce communiqué et les résultats d'analyse complets sont disponibles à l'adresse : www.miniereosisko.com.

Sondage Azimut

(°) Pendage

(°) Longueur

(m) UTM E UTM N OSK-BD-16-001 330 -56 288,0 441704 5422936 OSK-BD-16-002 332 -61 196,5 442131 5423313 OSK-BD-16-003 328 -61 295,5 443063 5423732 OSK-BD-16-004 330 -62 60,5 443164 5423726 OSK-BD-16-005 330 -65 340,5 443164 5423727 OSK-BD-16-006 327 -60 547,5 442824 5423368 OSK-BD-16-007 326 -60 724,5 442802 5432044 OSK-BD-16-008 326 -60 700,5 442617 5422925 OSK-BD-16-009 331 -62 289.5 441305 5422684 OSK-BD-16-010 328 -65 608.0 441186 5422261 OSK-BD-16-011 295 -45 199,5 442131 5423312

OSK-BD-16-006 ciblait une anomalie EM située à 650 mètres à l'est du sondage de découverte. Le sondage a livré des teneurs de 3,90 g/t Au et 7,54 g/t Ag sur 6,3 mètres (incluant 7,10 g/t Au et 17,27 g/t Ag sur 2,1 mètres) dans une coulée volcanique avec altération en tourmaline et grenat contenant jusqu'à 10 % de pyrite et des traces de sphalérite et de chalcopyrite.

OSK-BD-16-007 ciblait une anomalie EM située à 630 mètres à l'est-sud-est du sondage de découverte et a obtenu des teneurs de 4,69 g/t Au et 12,19 g/t Ag sur 2,0 mètres, dans une andésite altérée montrant des veines de tourmaline et 5 à 10 % de pyrite avec un peu de chalcopyrite et de sphalérite.

OSK-BD-16-008 a été implanté à 620 mètres au sud-est du sondage de découverte, afin de vérifier l'extension interprétée, en profondeur dans l'axe de plongée, de la brèche à sulfures et tourmaline. Le sondage a recoupé 21,0 mètres de brèche à tourmaline renfermant entre 3 et 10 % de pyrite, mais n'a pas livré de valeurs aurifères significatives. Toutefois, le sondage confirme que la brèche minéralisée se poursuit en profondeur dans l'axe de plongée sur une distance d'au moins 500 mètres.

OSK-BD-16-011 ciblait l'extension immédiate de la zone de découverte vers l'ouest (50 mètres plus à l'ouest). Le sondage a recoupé un intervalle titrant 5,69 g/t Au, 47,5 g/t Ag et 1,87 % Cu sur 2,7 mètres dans une brèche à tourmaline et sulfures contenant entre 10 et 90 % de pyrite et jusqu'à 15 % de chalcopyrite. Les deux intervalles (OSK-BD-16-002 et OSK-BD-011) correspondent à une anomalie électromagnétique en sondage qui se prolonge sous les deux sondages.

OSK-BD-16-003, -004 et -005 ont été forés à 1 kilomètre à l'est-nord-est de la zone de découverte et ont recoupé des volcanites fortement altérées avec de la tourmaline. OSK-BD-16-004 a été abandonné à faible profondeur, et aucune valeur significative n'a été obtenue dans les sondages OSK-BD-16-003 et -005. Les sondages OSK-BD-16-009 et -010 ont été forés sur des cibles géophysiques situées à environ 1 kilomètre et 1,4 kilomètre respectivement du sondage de découverte. Les deux sondages ont rencontré des zones minéralisées contenant jusqu'à 5-6 % de pyrite avec du lessivage et de la silicification associée. Les résultats d'analyse pour ces sondages restent à venir.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé, préparé et approuvé par M. Jean-Philippe Desrochers, Ph.D., géo., chef de projet principal sur le projet Black Dog d'Osisko et sur le projet aurifère du Lac Windfall, lequel est une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité

D'autres travaux de forage sont planifiés dans le secteur immédiat et devraient permettre de déterminer l'épaisseur réelle. Les résultats d'analyse n'ont pas été coupés, sauf indication contraire. Tous les résultats d'analyse de carottes de forage de calibre NQ ont été obtenus soit par pyroanalyse avec tamisage métallique de la roche totale sur des fractions de 1 kilogramme ou par pyroanalyse standard avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique sur des fractions de 50 grammes aux laboratoires ALS de Val-d'Or (Québec) ou de Sudbury (Ontario). La méthode d'analyse par tamisage métallique sur une fraction de 1 kilogramme est privilégiée par le géologue lorsque l'échantillon contient de l'or grossier ou présente un pourcentage plus élevé de pyrite que les sections avoisinantes. Tous les échantillons ont aussi été analysés pour plusieurs éléments incluant l'argent, par la méthode Aqua Regia-ICP-AES aux laboratoires ALS. La conception du programme de forage, le programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité et l'interprétation des résultats sont effectués par une personne qualifiée (au sens attribué à ce terme dans le Règlement 43-101) appliquant un programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Des échantillons de référence et des blancs sont insérés à tous les 20 échantillons dans le cadre du programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité par la Société et par le laboratoire. Environ 5 % des pulpes d'échantillons sont expédiés à d'autres laboratoires pour des analyses de vérification.

À propos du projet Black Dog

Le projet Black Dog est situé à environ 90 kilomètres à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon et à 14 kilomètres au sud-ouest du gîte aurifère du Lac Windfall d'Osisko, le long du même couloir géologique. Trois zones ont été définies dans le cadre des travaux historiques sur la propriété, soit la zone Nubar (qui renferme des ressources de 564 000 tonnes à 6,2 g/t Au, selon des estimations historiques qui n'ont pas été préparées conformément au Règlement 43-101), la zone Tourmaline Hill et la zone Barry-Souart. Ces trois zones se trouvent le long de la même structure géologique, réparties sur une distance latérale de cinq kilomètres. De plus amples détails sont fournis à la section « Divulgation d'estimations historiques » ci-dessous.

Divulgation d'estimations historiques

En 1950, Nubar Mines Ltd a foncé un puits de 44 mètres de profondeur et creusé 135 mètres de galeries et de travers-bancs. Plusieurs programmes d'exploration ont ensuite été réalisés par d'autres sociétés au fil des ans (Glenelm Developers Ltd, Goldmaster Mines Ltd, Shell Canada Ltd, Tut Explorations, Société de développement de la Baie-James (SDBJ) et Oasis Resources Inc.). De 1985 à 1990, Oasis Resources Inc. a complété 152 trous de forage et a préparé une estimation de ressources faisant état de 564 000 tonnes à 6,2 g/t Au. Cette estimation de ressources est de nature historique et n'est pas conforme au Règlement 43-101. Toutefois, l'estimation de ressources pourrait être pertinente puisque la propriété Black Dog suit le même couloir géologique que celui qui encaisse la zone Nubar et, à la connaissance de M. Jean-Philippe Desrochers, la minéralisation à l'intérieur du secteur (et de la région) de l'estimation de ressources initiale n'a pas subi de changement important qui aurait pu affecter les paramètres d'estimation depuis 1985. De nouveaux travaux de forage seraient nécessaires pour vérifier l'estimation de ressources historiques et pour la convertir en estimation de ressources minérales ou de réserves minérales actuelles. Osisko n'est au courant d'aucun rapport technique qui aurait été préparé en lien avec les renseignements techniques et scientifiques présentés dans ce communiqué. Une personne qualifiée (au sens attribué à ce terme dans le Règlement 43-101) n'a pas réalisé de travaux suffisants pour classer les estimations historiques en ressources minérales ou en réserves minérales actuelles. Osisko ne considère pas l'estimation historique comme une estimation de ressources minérales ou de réserves minérales actuelles. Par ailleurs, aucune estimation de ressources minérales n'a été préparée sur la propriété Black Dog récemment.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient 100 % du gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu'une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans le secteur avoisinant d'Urban-Barry (82 400 hectares), en plus d'une participation de 100 % dans le projet Marban, situé au cœur du prolifique district minier aurifère de l'Abitibi au Québec. Osisko détient aussi des propriétés dans le district minier de Larder Lake, dans le nord-est de l'Ontario, qui couvrent notamment les zones Jonpol et Garrcon sur la propriété Garrison, l'ancienne mine Buffonta et la propriété minière Gold Pike. La Société détient aussi des participations et des options visant plusieurs autres propriétés dans le nord de l'Ontario. Osisko demeure bien financée puisqu'elle dispose d'environ 90 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie, ainsi qu'environ 50 millions de dollars en placements de capitaux propres.

Mise en garde à l'égard des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Les renseignements dans le présent communiqué portant sur les travaux de forage ciblant les extensions de la découverte à Black Dog et les anomalies avoisinantes identifiées dans le cadre d'un levé géophysique aéroporté réalisé par Osisko en 2016; les futurs plans de forage; le fait que les futurs plans de forage auront pour but de déterminer l'étendue, la continuité et la géométrie de la nouvelle minéralisation aurifère polymétallique découverte à Black Dog; les futurs levés électromagnétiques en sondage prévus pour aider au ciblage; le fait qu'une deuxième foreuse sera mobilisée sur le projet Black Dog au cours des prochains mois; le fait que l'épaisseur réelle pourra être déterminée suivant d'autres travaux de forage; le traitement des estimations historiques; la minéralisation potentielle; la capacité de mettre en valeur toute minéralisation d'une façon économique; la capacité de réaliser toute activité d'exploration proposée et les résultats de ces activités; la continuité ou l'extension de toute minéralisation; ainsi que tout autre renseignement dans les présentes qui n'est pas un fait historique, pourraient constituer des « renseignements prospectifs ». Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d'identifier des renseignements prospectifs.

Ces renseignements prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables et des estimations faites par la direction d'Osisko au moment où elles ont été formulées, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations d'Osisko soient sensiblement différents des résultats estimés ou attendus, du rendement ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par de tels renseignements prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment les risques se rapportant à la possibilité que les activités d'exploration (incluant les résultats de forage) puissent prédire avec exactitude la minéralisation; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d'Osisko de réaliser d'autres activités d'exploration incluant du forage et l'ajout d'autres foreuses; les droits de propriété; la capacité d'Osisko d'obtenir les autorisations requises et de réaliser les transactions aux modalités annoncées; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de valeurs mobilières de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Osisko n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.