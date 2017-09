Osisko nomme Pierre Chenard au conseil d'administration

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 sept. 2017) - Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « société » ou « Osisko ») (TSX:OR)(NYSE:OR) a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Pierre Chenard à son conseil d'administration.

Depuis 2011, M. Chenard occupe le poste de vice-président, développement des affaires et chef des services juridiques chez Rio Tinto Aluminium. M. Chenard a occupé des postes à responsabilités croissantes dans les domaines du développement des affaires et des affaires légales, incluant le poste de chef des services juridiques pour Rio Tinto Global Aluminium et Canada (2007-2011), le poste de vice-président et chef des services juridiques chez Alcan Inc. (2000-2007), et le poste de vice-président du développement d'entreprise chez Cambior Inc. (1988-2000). M. Chenard a obtenu des diplômes en droit civil et en common law de l'Université McGill, et est membre du barreau du Québec depuis 1984.

Sean Roosen, président du conseil d'administration et chef de la direction a commenté : « Nous sommes très heureux de voir Pierre se joindre au conseil d'administration. Nous nous réjouissons de bénéficier de sa vaste expérience acquise dans le secteur des ressources à l'échelle mondiale au cours des 30 dernières années. Ses compétences en développement des affaires, en affaires légales et son expérience seront des atouts complémentaires à notre conseil d'administration. »

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

