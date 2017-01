Osisko obtient 42,7 g/t Au sur 9,0 mètres au Lac Windfall

Les principaux couloirs de minéralisation et d'altération sont prolongés de 600 mètres La zone Lynx, récemment découverte, est prolongée de 260 mètres

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 jan. 2017) - Minière Osisko inc. (TSX:OSK) (« Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer de nouveaux résultats issus du programme de forage en cours sur le projet aurifère du Lac Windfall, entièrement détenu par la Société et situé dans le canton d'Urban au Québec. Le programme de forage a récemment été bonifié de 250 000 mètres (pour un total de 400 000 mètres) et combine du forage de définition au-dessus de l'intrusif Red Dog (« Red Dog »), du forage d'expansion au-dessus et en dessous de Red Dog, du forage d'expansion au nord-est du gîte principal, et du forage d'exploration dans le secteur immédiat du gîte et sur l'ensemble du projet Urban-Barry. Neuf foreuses sont présentement mobilisées sur et autour du gîte du Lac Windfall et trois autres foreuses sur les propriétés Urban-Barry et Black Dog; d'autres foreuses devraient s'ajouter à ce nombre au cours du prochain mois. Les nouveaux résultats d'analyse de six sondages forés dans le cadre des travaux d'expansion au nord-est sont présentés dans ce communiqué, et les résultats d'analyse significatifs sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Les nouveaux résultats significatifs comprennent des teneurs de 42,7 g/t Au sur 9,0 mètres (95,3 g/t Au sur 9,0 mètres non coupé), 14,1 g/t Au sur 3,0 mètres et 7,79 g/t Au sur 4,5 mètres dans le sondage OSK-W-16-760; 41,8 /t Au sur 2,0 mètres et 17,0 g/t Au sur 2,3 mètres dans le sondage OSK-W-16-750; 11,8 g/t Au sur 6,0 mètres et 8,12 g/t Au sur 2,0 mètres dans le sondage OSK-W-16-755; 9,66 g/t Au sur 2,3 mètres et 7,21 g/t Au sur 2,6 mètres dans le sondage OSK-W-16-740; et 6,57 g/t Au sur 2,3 mètres dans le sondage OSK-W-16-751.

Les nouveaux résultats continuent de démontrer un potentiel pour la minéralisation aurifère dans le prolongement nord-est du gîte principal, le long des sections situées à 200 mètres, à 400 mètres et à 600 mètres des limites de l'estimation des ressources minérales de 2014 réalisée par le détenteur antérieur. Les sondages prévus sur la section d'extension à 800 mètres débuteront prochainement, et de nouvelles sections d'extension à 500 mètres d'espacement au nord-est de la ligne à 800 mètres sont en voie de planification. De nouvelles zones minéralisées ont été découvertes dans le couloir émergent de Lynx. Selon l'interprétation actuelle, les résultats des sondages OSK-W-16-740 et OSK-W-16-755 permettraient d'augmenter l'étendue de la zone Lynx à une longueur totale de 260 mètres, et la zone demeure ouverte vers le nord-est.

Le président et chef de la direction, John Burzynski, a émis ces commentaires : « Ces nouveaux résultats issus de notre campagne de forage ciblant les extensions à 200 mètres au nord-est du gîte principal à Windfall sont très encourageants et confirment notre interprétation actuelle du gîte en agrandissant considérablement l'empreinte minéralisée. Nos forages d'extension ont recoupé les couloirs de minéralisation et d'altération connus vers le nord-est, et nous avons une découverte en développement avec le nouveau couloir à haute teneur de Lynx. Nous entamerons bientôt les travaux sur la ligne d'extension à 800 mètres et au cours du prochain mois, nous prévoyons débuter une campagne de vérifications systématiques à tous les 500 mètres à partir de là, en tentant de suivre le gîte Windfall et sa signature associée à un creux magnétique de 2,6 kilomètres de long orienté au nord-est. Ces intersections très encourageantes nous permettent de planifier un vaste programme de forage intercalaire qui comptera pour une bonne partie des 250 000 mètres de forage prévus en 2017. »

Des cartes et des sections montrant l'emplacement des sondages et les résultats d'analyse complets sont disponibles à l'adresse : www.osiskomining.com.

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Au (g/t)

non coupé Au (g/t)

coupé à

100 g/t Section (4) Zone Couloir OSK-W-16-751 466,9 469,0 2,1 5,21 200 m Zone de cisaillement Caribou incluant 466,9 467,8 0,9 11,45 200 m 519,2 521,5 2,3 6,57 200 m CN2 Caribou OSK-W-16-759 189,1 193,5 4,4 4,20 200 m Caribou HW Caribou OSK-W-16-740 137,4 140,0 2,6 7,21 400 m Veine n/a incluant 138,7 139,2 0,5 23,6 400 m 159,0 161,0 2,0 4,49 400 m Lynx Lynx 248,5 256,7 8,2 4,72 400 m Lynx FW Lynx incluant 249,5 250,1 0,6 13,0 400 m incluant 255,7 256,7 1,0 19,3 400 m 305,4 310,0 4,6 5,69 400 m Veine crustiforme n/a incluant 305,4 306,1 0,7 11,8 400 m incluant 309,0 310,0 1,0 16,3 400 m 720,5 722,8 2,3 9,66 400 m CN2 Caribou incluant 720,5 721,5 1,0 19,5 400 m 1389,0 1391,4 2,4 8,71 400 m Nouvelle zone Underdog incluant 1390,2 1390,5 0,3 67,9 400 m Brèche Underdog OSK-W-16-755 63,0 69,0 6,0 11,8 400 m Lynx Lynx incluant 64,0 64,9 0,9 67,1 400 m 147,0 149,0 2,0 8,12 400 m Lynx FW Lynx incluant 147,4 147,9 0,5 30,4 400 m 668,0 670,0 2,0 5,60 400 m Veine n/a OSK-W-16-750 418,2 420,5 2,3 17,0 600 m Veine crustiforme n/a 709,0 711,0 2,0 41,8 600 m Caribou Caribou 983,5 985,8 2,3 14,8 600 m Nouvelle zone Underdog incluant 984,6 985,2 0,6 56,0 600 m Veine Underdog 1430,0 1432,0 2,0 4,65 600 m Underdog Underdog OSK-W-16-760 208,0 211,0 3,0 14,1 600 m Lynx HW Lynx incluant 210,0 211,0 1,0 28,5 600 m 223,0 232,0 9,0 95,3 42,7 600 m Lynx Lynx incluant 226,3 232 5,7 148 65,0 (3) 600 m 250,5 255,0 4,5 7,79 600 m Veine crustiforme n/a incluant 250,5 252,0 1,5 19,6 600 m 354,3 357,0 2,7 5,50 600 m Veine crustiforme n/a

Remarques : (1) Pour tous les résultats de forage, veuillez consulter www.osiskomining.com (2) L'épaisseur réelle est estimée à 65-80% des longueurs présentées dans l'axe de forage. Voir la section « Contrôle de la qualité » ci-dessous. (3) Intervalle déjà publié. Les nouveaux résultats d'analyse reçus permettent d'élargir cette intersection dans la zone Lynx. (4) Les distances sont mesurées à partir des limites des ressources minérales de 2014. Définitions : HW = éponte supérieure; FW = éponte inférieure

Sondage Azimut

(°) Pendage

(°) Longueur

(m) UTM E UTM N Section OSK-W-16-740 340,0 -65,6 1465,5 453237 5434929 3375 OSK-W-16-750 332,0 -65,0 1580,0 453439 5434933 3550 OSK-W-16-751 335,0 -63,7 943,5 453032 5434930 3200 OSK-W-16-755 335,0 -64,0 1078,5 453214 5434971 3375 OSK-W-16-759 331,8 -64,7 891,5 452990 5434981 3175 OSK-W-16-760 332,0 -65,0 1561,5 453403 5434972 3550

OSK-W-16-751 ciblait les couloirs Caribou et zone 27 sur une section d'extension à 200 mètres au-delà du secteur connu. La zone CN2 ciblée a livré une teneur de 6,57 g/t Au sur 2,3 mètres dans un dyke porphyrique silicifié contenant 3 % de pyrite en filonnets. Aucune minéralisation significative n'a été rencontrée dans la projection interprétée de la zone 27. Le sondage a été interrompu dans le dyke Red Dog qui recoupe la zone Underdog à cet endroit.

OSK-W-16-759 ciblait l'extension de la zone Caribou sur une section d'extension à 200 mètres et a recoupé un intervalle titrant 4,2 g/t Au sur 4,4 mètres dans un dyke felsique altéré contenant jusqu'à 25 % de pyrite en filonnets et disséminée. La zone CN2 a livré une teneur de 1,53 g/t Au sur 4,1 mètres dans une rhyolite séricitisée et silicifiée contenant entre 5 et 7 % de pyrite en filonnets et disséminée. Aucune minéralisation significative n'a été rencontrée à l'emplacement projeté de la zone 27, et le sondage a été interrompu dans le dyke Red Dog qui recoupe la zone Underdog à cet endroit.

OSK-W-16-740 avait pour but de vérifier le prolongement du couloir Caribou sur une section d'extension à 400 mètres. Une nouvelle intersection, interprétée comme étant le prolongement vers l'ouest-sud-ouest de la zone Lynx récemment découverte, a livré une teneur de 4,49 g/t Au sur 2,0 mètres, à 170 mètres du sondage de découverte OSK-W-16-760 et à 90 mètres sous OSK-W-16-755, dans une rhyolite séricitisée et silicifiée contenant de 1 à 2 % de pyrite en filonnets et disséminée. Une deuxième zone parallèle, située à 50 mètres dans l'éponte inférieure de la zone Lynx, a aussi été découverte, avec une teneur de 4,72 g/t Au sur 8,2 mètres, confirmant le potentiel pour des zones minéralisées supplémentaires dans le couloir émergent de Lynx. L'une des cibles prévues, la zone CN2 du couloir Caribou, a livré une teneur de 9,66 g/t Au sur 2,3 mètres dans un dyke porphyrique fortement silicifié et séricitisé contenant 5 % de pyrite disséminée. Cet intervalle débute à 418,2 m et peut être corrélé à l'intersection titrant 6,57 g/t Au sur 2,3 mètres obtenue dans le sondage OSK-16-W-751, situé à 210 mètres au sud-ouest. La zone 27 et le couloir Underdog n'ont pas été rencontrés en forage puisqu'ils sont recoupés par le dyke Red Dog à cet endroit.

OSK-W-16-755 a été foré sur la section d'extension à 400 mètres, et a recoupé ce qui est interprété comme étant la projection vers la surface de la zone Lynx à 260 mètres à l'ouest-sud-ouest, avec une teneur de 11,8 g/t Au sur 6,0 mètres dans une rhyolite séricitisée contenant 1 % de pyrite en filonnets et disséminée. La zone interprétée dans l'éponte inférieure de la zone Lynx a livré une teneur de 8,12 g/t Au sur 2,0 mètres dans une andésite silicifiée au contact avec un dyke porphyrique et peut être corrélée à l'intervalle titrant 4,72 g/t Au sur 8,2 m obtenu à 248,5 mètres de profondeur dans le sondage OSK-W-16-740, situé 100 mètres en dessous. La zone CN2 du couloir Caribou a été rencontrée de 618,0 à 621,8 mètres, dans un intervalle composé de pyrite semi-massive à massive avec 2 à 5 % de sphalérite dans un dyke porphyrique séricitisé. La zone a livré une teneur de 2,08 g/t Au sur 4,8 mètres. Aucune minéralisation ou altération significative n'a été rencontrée à l'emplacement projeté de la zone 27. Le sondage a été interrompu dans le dyke Red Dog et n'a pas rencontré le couloir Underdog.

OSK-W-16-750, situé sur la section d'extension à 600 mètres, a recoupé la projection de la zone Lynx, à 90 mètres sous le sondage OSK-W-16-760, dans une rhyolite séricitisée contenant 1 % de pyrite et montrant des valeurs anomales en or. Le sondage a aussi rencontré une veine à texture crustiforme qui a livré une teneur de 17,0 g/t Au sur 2,3 mètres, puis plus en profondeur a rencontré le prolongement est-nord-est de la zone Caribou, avec une teneur de 41,8 g/t Au sur 2,0 mètres dans une rhyolite séricitisée avec 1 % de pyrite-chalcopyrite en filonnets. Ce sondage a aussi rencontré la zone FW4 sous Red Dog, avec une teneur de 4,65 g/t Au sur 2,0 mètres dans une andésite séricitisée et silicifiée contenant de 1 à 5 % de pyrite en filonnets et disséminée.

OSK-W-16-760 ciblait l'extension nord-est des zones Caribou, 27 et Underdog. De nouveaux résultats d'analyse ont été reçus pour l'intersection associée à la découverte de la zone Lynx (annoncée antérieurement comme étant 5,7 mètres à 65,0 g/t Au, voir communiqué du 5 décembre 2016) et permettent d'augmenter la longueur de l'intervalle minéralisé à 9,0 mètres à une teneur moyenne de 42,7 g/t Au (9,0 mètres à une teneur moyenne de 95,3 g/t Au non coupé). Une nouvelle zone située dans l'éponte supérieure de la zone Lynx (à 10 mètres au-dessus de l'intersection de découverte dans l'axe de forage) a livré une teneur de 14,1 g/t Au sur 3,0 mètres, dans une rhyolite séricitisée contenant de 2 à 5 % de pyrite en filonnets et de l'or visible. Le sondage a aussi rencontré des veines à texture crustiforme sous la zone Lynx qui présentent des teneurs de 7,79 g/t Au sur 4,5 mètres et 5,50 g/t Au sur 2,7 mètres respectivement (cette dernière veine, titrant 5,50 g/t Au sur 2,7 mètres, est située dans le même couloir structural et à l'intérieur de la même unité gabbroïque que la veine crustiforme rencontrée dans le sondage OSK-W-16-750, décrite ci-dessus). Les résultats d'analyse pour les cibles prévues (les couloirs Caribou, zone 27 et Underdog) restent à venir.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé, préparé et approuvé par M. Jean-Philippe Desrochers, Ph.D., géo., chef de projet principal sur le projet aurifère du Lac Windfall et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

L'épaisseur réelle des nouvelles intersections d'exploration sous Red Dog publiées dans le présent communiqué n'a pas encore été établie. D'autres travaux de forage sont planifiés dans le secteur immédiat et devraient permettre de déterminer l'épaisseur réelle. L'épaisseur réelle des intervalles pour les zones au-dessus de Red Dog est estimée à 65-80 % des longueurs présentées dans l'axe de forage. Les résultats d'analyse n'ont pas été coupés, sauf indication contraire, et les intervalles calculés sont présentés sur une longueur d'au moins 2 mètres selon un seuil de coupure de 3 g/t Au. Tous les résultats d'analyse de carottes de forage de calibre NQ ont été obtenus soit par pyroanalyse avec tamisage métallique de la roche totale sur des fractions de 1 kilogramme ou par pyroanalyse standard avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique sur des fractions de 50 grammes aux laboratoires ALS de Val-d'Or (Québec) ou de Sudbury (Ontario). La méthode d'analyse par tamisage métallique sur une fraction de 1 kilogramme est privilégiée par le géologue lorsque l'échantillon contient de l'or grossier ou présente un pourcentage plus élevé de pyrite que les sections avoisinantes. Tous les échantillons ont aussi été analysés pour plusieurs éléments incluant l'argent, par la méthode Aqua Regia-ICP-AES aux laboratoires ALS. La conception du programme de forage, le programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Des échantillons de référence et des blancs sont insérés à tous les 20 échantillons dans le cadre du programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité par la Société et par le laboratoire. Environ 5 % des pulpes d'échantillons sont expédiés à d'autres laboratoires pour des analyses de vérification.

À propos du gîte aurifère du Lac Windfall

Le gîte aurifère du Lac Windfall est situé entre Val-d'Or et Chibougamau, dans la région de l'Abitibi au Québec (Canada). Les ressources minérales sont présentement estimées à 2 762 000 tonnes à 8,42 g/t Au (748 000 onces) dans la catégorie indiquée et à 3 512 000 tonnes à 7,62 g/t Au (860 000 onces) dans la catégorie présumée (tiré d'un rapport technique daté du 10 juin 2015, intitulé « Preliminary Economic Assessment of the Windfall Lake Gold Property, Quebec, Canada » avec une date d'effet au 28 avril 2015, préparé conformément au Règlement 43-101). Le gîte aurifère du Lac Windfall est actuellement l'un des projets à l'étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada. La majeure partie de la minéralisation se trouve dans la zone Principale, orientée sud-ouest/nord-est et formée d'un empilement de lentilles minéralisées, qui mesure environ 600 mètres de large par au moins 1 400 mètres de long. Le gîte est bien défini de la surface jusqu'à une profondeur de 500 mètres et demeure ouvert latéralement et en profondeur. De la minéralisation a été identifiée à seulement 30 mètres sous la surface dans certains secteurs et jusqu'à 870 mètres de profondeur dans d'autres secteurs; il existe donc un grand potentiel d'étendre la zone de minéralisation connue vers la surface et en profondeur dans l'axe de plongée.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient 100 % du gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu'une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans le secteur avoisinant d'Urban-Barry (82 400 hectares), en plus d'une participation de 100 % dans le projet Marban, situé au cœur du prolifique district minier aurifère de l'Abitibi au Québec. Osisko détient aussi des propriétés dans le district minier de Larder Lake, dans le nord-est de l'Ontario, qui couvrent notamment les gîtes Jonpol et Garrcon sur la propriété Garrison, l'ancienne mine Buffonta et la propriété minière Gold Pike. La Société détient aussi des participations et des options visant plusieurs autres propriétés dans le nord de l'Ontario. Osisko demeure bien financée puisqu'elle dispose d'environ 90 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie, ainsi qu'environ 50 millions de dollars en placements de capitaux propres.

Mise en garde à l'égard des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Les renseignements dans le présent communiqué portant sur l'augmentation de l'envergure du programme de forage de 250 000 mètres; le type de forage inclus dans le programme de forage (du forage de définition au-dessus de Red Dog, du forage d'expansion au-dessus et en dessous de Red Dog, du forage d'expansion au nord-est du gîte principal, et du forage d'exploration dans le secteur immédiat du gîte et sur l'ensemble du projet Urban-Barry); l'ajout de foreuses supplémentaires au cours des prochains mois; les bons résultats obtenus le long des sections d'extension situées de 200 mètres à 600 mètres de la minéralisation principale à Windfall; la possibilité que les intersections encourageantes permettent à la Société de planifier un vaste programme avec de nouvelles cibles de forage intercalaire, qui sera l'objet des 250 000 mètres de forage supplémentaires prévus; la minéralisation potentielle; la capacité de mettre en valeur toute minéralisation d'une façon économique; la capacité de réaliser toute activité d'exploration proposée et les résultats de ces activités; la continuité ou l'extension de toute minéralisation; ainsi que tout autre renseignement dans les présentes qui n'est pas un fait historique, pourraient constituer des « renseignements prospectifs ». Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d'identifier des renseignements prospectifs.

Ces renseignements prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables et des estimations faites par la direction d'Osisko au moment où elles ont été formulées, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations d'Osisko soient sensiblement différents des résultats estimés ou attendus, du rendement ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par de tels renseignements prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d'exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d'Osisko de réaliser d'autres activités d'exploration incluant du forage; la participation de la Société dans des propriétés; la capacité d'obtenir les autorisations requises et de clôturer les transactions selon les modalités annoncées; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Osisko n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.