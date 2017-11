Osisko obtient 479 g/t Au sur 2,0 mètres à Lynx

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 28 nov. 2017) - Minière Osisko inc. (TSX:OSK) (« Osisko » ou la « Société ») a le plaisir de publier de nouveaux résultats issus du programme de forage en cours sur le projet aurifère du Lac Windfall, entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, dans le canton d'Urban, Eeyou Istchee Baie-James, Québec. Le programme de forage de 800 000 mètres combine du forage de définition, du forage d'expansion et du forage d'exploration dans et autour du gîte aurifère principal de Windfall et du gîte adjacent de Lynx (situé immédiatement au nord-est de Windfall). Les nouveaux résultats d'analyse significatifs de 27 intervalles dans 18 sondages ciblant le forage d'expansion et intercalaire dans le gîte Lynx sont présentés ci-dessous.

Les nouveaux résultats comprennent notamment : 479 g/t Au sur 2,0 mètres dans le sondage OSK-W-17-1169, et 27,4 g/t Au sur 2,2 mètres dans le sondage OSK-W-17-1128. Des cartes montrant l'emplacement des sondages et les résultats d'analyse complets sont disponibles à l'adresse : www.miniereosisko.com.

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Au (g/t) non coupé Au (g/t)

coupé à

100 g/t Zone Couloir OSK-W-17-1030 144,4 146,7 2,3 9,25 Lynx 1 Lynx incluant 145,1 145,7 0,6 34,4 OSK-W-17-1047 84,0 86,6 2,6 3,95 VNCR Lynx OSK-W-17-1064 234,0 237,0 3,0 4,42 Lynx HW Lynx incluant 235,5 237,0 1,5 8,41 OSK-W-17-1072-W1 693,0 695,0 2,0 4,50 Lynx HW Lynx incluant 694,0 695,0 1,0 8,76 818,0 820,0 2,0 3,79 Lynx 4 Lynx incluant 819,0 819,3 0,3 23,0 825,0 827,0 2,0 9,52 Lynx 4 Lynx incluant 825,0 826,0 1,0 19,0 911,0 914,0 3,0 6,09 Lynx 4 Lynx incluant 911,0 912,0 1,0 17,5 OSK-W-17-1096 58,8 61,1 2,3 3,48 Veine Lynx OSK-W-17-1098 326,2 328,8 2,6 8,51 Lynx 2 Lynx incluant 327,9 328,8 0,9 18,1 OSK-W-17-1102 174,0 176,0 2,0 3,58 Lynx 1 Lynx incluant 175,7 176,0 0,3 16,2 OSK-W-17-1104 883,0 885,0 2,0 3,61 Lynx 4 Lynx incluant 884,3 884,7 0,4 17,0 OSK-W-17-1108 60,0 62,0 2,0 4,55 Lynx 1 Lynx OSK-W-17-1111 204,0 206,0 2,0 11,0 Lynx 1 + Lynx 2 Lynx incluant 204,0 205,0 1,0 21,7 259,0 261,0 2,0 4,18 Veine Lynx OSK-W-17-1112 503,0 505,0 2,0 4,09 Lynx 1 Lynx OSK-W-17-1113 389,6 395,0 5,4 4,66 Lynx 2 Lynx incluant 389,6 389,9 0,3 20,1 418,4 420,7 2,3 3,11 Lynx 1 Lynx incluant 419,5 419,8 0,3 22,9 OSK-W-17-1120 210,0 212,0 2,0 4,93 Lynx 2 Lynx incluant 210,0 211,0 1,0 9,12 329,0 331,2 2,2 3,24 Lynx HW Lynx 334,0 336,7 2,7 5,68 Lynx HW Lynx OSK-W-17-1128 916,4 918,6 2,2 27,4 Lynx 4 Lynx 1181,0 1183,0 2,0 9,71 Lynx 6 Lynx OSK-W-17-1132 501,0 503,0 2,0 8,28 VNCR Lynx OSK-W-17-1149 346,8 349,0 2,2 11,0 Lynx HW Lynx OSK-W-17-1153 149,0 151,1 2,1 10,4 Lynx 1 Lynx incluant 150,3 151,1 0,8 25,6 OSK-W-17-1169 761,0 763,0 2,0 479 30,3 Couloir

Lynx Lynx incluant 761,9 762,5 0,6 1595 100 874,0 876,0 2,0 5,13 VQT Lynx incluant 874,4 875,0 0,6 17,0

Remarques : 1. L'épaisseur réelle est estimée à 65-80% des longueurs présentées dans l'axe de forage. Voir la section « Contrôle de la qualité » ci-dessous. 2. Définitions : HW = éponte supérieure; VQT = veine de quartz-tourmaline; VNCR = veine à texture crustiforme.

Sondage Azimut

(°) Pendage

(°) Longueur

(m) UTM E UTM N Section OSK-W-17-1030 332 -56 300 453346 5434982 3500 OSK-W-17-1047 333 -62 186 452937 5434890 3100 OSK-W-17-1064 330 -74 441 453460 5435020 3625 OSK-W-17-1072-W1 144 -57 948 453612 5435535 4000 OSK-W-17-1096 320 -46 120 453206 5434962 3375 OSK-W-17-1098 129 -48 425 453253 5435282 3575 OSK-W-17-1102 330 -50 345 453275 5434899 3400 OSK-W-17-1104 142 -50 1059 453383 5435455 3775 OSK-W-17-1108 330 -46 102 453133 5434954 3300 OSK-W-17-1111 335 -50 307 453275 5434899 3400 OSK-W-17-1112 136 -54 636 453437 5435481 3825 OSK-W-17-1113 138 -50 480 453280 5435347 3625 OSK-W-17-1120 154 -54 453 453457 5435338 3775 OSK-W-17-1128 129 -53 1419 453272 5435392 3625 OSK-W-17-1132 129 -49 600 453202 5435434 3600 OSK-W-17-1149 140 -47 489 453485 5435424 3825 OSK-W-17-1153 341 -45 615 453375 5434985 3525 OSK-W-17-1169 129 -55 1437 453330 5435468 3725

OSK-W-17-1030 a obtenu une teneur de 9,25 g/t Au sur 2,3 mètres dans la zone Lynx 1. La minéralisation se compose de traces de pyrite, avec localement 5 % de pyrite associée à des injections de silice pénétratives, le tout encaissé dans une rhyolite séricitisée.

OSK-W-17-1047 a recoupé un intervalle titrant 3,95 g/t Au sur 2,6 mètres associé au couloir Lynx 1. La minéralisation se compose de 7 % de pyrite disséminée à localement semi-massive et 2 % de filonnets dans une veine à texture pseudo-crustiforme encaissée dans un gabbro.

OSK-W-17-1064 a traversé l'éponte supérieure de Lynx, livrant une teneur de 4,42 g/t Au sur 3,0 mètres. La minéralisation se compose de traces de pyrite disséminée dans un gabbro chloritisé, fuchsitisé et légèrement séricitisé.

OSK-W-17-1072-W1 a recoupé quatre intervalles minéralisés dans le couloir Lynx : 4,50 g/t Au sur 2,0 mètres associé à l'éponte supérieure de Lynx, 3,79 g/t Au sur 2,0 mètres, 9,52 g/t Au sur 2,0 mètres et 6,09 g/t Au sur 3,0 mètres, tous les trois associés à Lynx 4. Le premier intervalle contient 10 % de pyrite avec 5 % de veinules de tourmaline ptygmatiques encaissées dans un gabbro silicifié et séricitisé. La minéralisation des intervalles dans la zone Lynx 4 contient jusqu'à 5 % de pyrite en amas et en filonnets et est encaissée dans une rhyolite séricitisée montrant des injections de silice pénétratives.

OSK-W-17-1096 a obtenu une teneur de 3,48 g/t Au sur 2,3 mètres. La minéralisation se compose de 30 % de veines de quartz avec 2 % de pyrite dans une rhyolite silicifiée et chloritisée.

OSK-W-17-1098 a recoupé la zone Lynx 2 avec une teneur de 8,51 g/t Au sur 2,6 mètres. La minéralisation contient jusqu'à 2 % de pyrite en filonnets et des traces de pyrite en fragments dans un intrusif felsique bréchique, séricitisé et silicifié.

OSK-W-17-1102 a obtenu une teneur de 3,58 g/t Au sur 2,0 mètres associée à la zone Lynx 1. La minéralisation se compose de 5 % de pyrite en filonnets dans une veine de quartz fumé encaissée dans une rhyolite séricitisée et silicifiée.

OSK-W-17-1104 a obtenu une teneur de 3,61 g/t Au sur 2,0 mètres dans la zone Lynx 4. La minéralisation se compose de 10 % de pyrite disséminée et 3 % de pyrite en filonnets, encaissée dans une rhyolite séricitisée et silicifiée, localement bréchifiée avec une matrice carbonatée.

OSK-W-17-1108 a recoupé un intervalle titrant 4,55 g/t Au sur 2,0 mètres. L'intervalle est associé à la zone Lynx 1 et contient 5 % de filonnets de pyrite-tourmaline et 5 % de pyrite avec des injections de silice pénétratives, le tout encaissé dans un intrusif felsique bréchique.

OSK-W-17-1111 a recoupé deux intervalles minéralisés : 11,0 g/t Au sur 2,0 mètres et 4,18 g/t Au sur 2,0 mètres. Le premier intervalle est associé aux zones Lynx 1 et 2 et renferme des traces de pyrite dans une rhyolite fortement séricitisée. Le deuxième intervalle se compose de 10 % de veines de quartz centimétriques avec des traces de pyrite, encaissées dans une rhyolite séricitisée.

OSK-W-17-1112 a recoupé la zone Lynx 1 avec une teneur de 4,09 g/t Au sur 2,0 mètres. La minéralisation se compose de 2 % de pyrite en amas et en fragments, avec des traces de pyrite en filonnets, dans un dyke felsique bréchique séricitisé.

OSK-W-17-1113 a obtenu une teneur de 4,66 g/t Au sur 5,4 mètres dans la zone Lynx 2 et 3,11 g/t Au sur 2,3 mètres associé à la zone Lynx 1. Le premier intervalle se compose de 5 % de pyrite en amas et en filonnets dans une zone fortement injectée de silice avec des traces de veines de pyrite-tourmaline au contact entre une rhyolite et un gabbro. Le deuxième intervalle correspond à une zone de veines de quartz et de veines de tourmaline créant une texture bréchique et contenant des traces de pyrite et de chalcopyrite dans un gabbro silicifié.

OSK-W-17-1120 a recoupé la zone Lynx 2 avec une teneur de 4,93 g/t Au sur 2,0 mètres ainsi que l'éponte supérieure de Lynx avec 3,24 g/t Au sur 2,2 mètres et 5,68 g/t Au sur 2,7 mètres. Le premier intervalle présente de la pyrite en amas et en filonnets et une veine de quartz dans une rhyolite légèrement séricitisée et silicifiée. La minéralisation dans l'éponte supérieure de Lynx contient jusqu'à 5 % de pyrite disséminée ou en amas, associée à des injections de silice pénétratives dans une rhyolite.

OSK-W-17-1128 a obtenu une teneur de 27,4 g/t Au sur 2,2 mètres dans la zone Lynx 4 et 9,71 g/t Au sur 2,0 mètres dans la zone Lynx 6. La minéralisation dans le premier intervalle se compose de 5 % de pyrite en amas, 2 % de pyrite dans des veines de tourmaline ptygmatiques et une veine de quartz-carbonate-chlorite, le tout encaissé dans une andésite partiellement lessivée. Le deuxième intervalle contient 1 % de pyrite en filonnets dans une andésite silicifiée et séricitisée.

OSK-W-17-1132 a obtenu une teneur de 8,28 g/t Au sur 2,0 mètres dans le couloir Lynx 3. La minéralisation se compose de 3 % de pyrite disséminée et en filonnets, au sein de veines à texture crustiforme orientées à un angle faible par rapport au carottage, le tout encaissé dans un gabbro fortement altéré en fuchsite.

OSK-W-17-1149 a recoupé l'éponte supérieure de Lynx, livrant une teneur de 11,0 g/t Au sur 2,2 mètres. La minéralisation se compose de 15 % de filonnets de pyrite-tourmaline et de veines et d'amas de quartz-carbonate dans un gabbro fortement fuchsitisé et silicifié.

OSK-W-17-1153 a livré une teneur de 10,4 g/t Au sur 2,1 mètres dans la zone Lynx 1. La minéralisation se compose de 5 % de pyrite disséminée et de pyrite en filonnets dans une zone avec injections de silice pénétratives et de l'altération en séricite et fuchsite, au contact entre une rhyolite et un gabbro.

OSK-W-17-1169 a recoupé des intervalles titrant 479 g/t Au sur 2,0 mètres et 5,13 g/t Au sur 2,0 mètres associés au couloir Lynx. Le premier intervalle présente de l'or visible localement dans une veine centimétrique de quartz fumé avec des veinules de tourmaline ptygmatiques et 7 % de pyrite en filonnets, le tout encaissé dans un gabbro lessivé et fuchsitisé au contact avec un intrusif porphyrique felsique. Le deuxième intervalle contient 2 % de pyrite dans des veines de quartz-tourmaline et de la pyrite disséminée dans un gabbro chloritisé et légèrement séricitisé.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé, préparé et approuvé par M. Louis Grenier, M.Sc.A., géo. (OGQ 800), chef de projet sur le projet aurifère du Lac Windfall et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

L'épaisseur réelle des intervalles publiés est estimée à 65-80 % des longueurs présentées dans l'axe de forage pour la plupart des zones. Les résultats d'analyse n'ont pas été coupés, sauf indication contraire. Les intersections se trouvent à l'intérieur des limites géologiques des principales zones minéralisées, mais n'ont pas été corrélées à des domaines filoniens individuels pour l'instant. Les intervalles présentés comprennent des teneurs moyennes pondérées d'au moins 3,0 g/t Au diluées sur des longueurs d'au moins 2,0 mètres dans l'axe de forage. Tous les résultats d'analyse de carottes de forage de calibre NQ ont été obtenus soit par pyroanalyse avec tamisage métallique sur des fractions de 1 kilogramme ou par pyroanalyse standard avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique sur des fractions de 50 grammes soit aux laboratoires d'ALS à Val-d'Or (Québec), à Thunder Bay ou à Sudbury (Ontario) ou à Vancouver (Colombie-Britannique), soit aux laboratoires de Bureau Veritas à Timmins (Ontario). La méthode d'analyse par tamisage métallique sur une fraction de 1 kilogramme est privilégiée par le géologue lorsque l'échantillon contient de l'or grossier ou présente un pourcentage plus élevé de pyrite que les sections avoisinantes. Quelques échantillons ont aussi été analysés pour plusieurs éléments incluant l'argent, par la méthode Aqua Regia-ICP-AES d'ALS Laboratories. La conception du programme de forage, le programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d'AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Des échantillons de référence et des blancs sont insérés à tous les 20 échantillons dans le cadre du programme d'AQ/CQ par la Société et par le laboratoire. Environ 5 % des pulpes d'échantillons sont expédiés à d'autres laboratoires pour des analyses de vérification.

À propos du gîte aurifère du Lac Windfall

Le gîte aurifère du Lac Windfall est situé entre Val-d'Or et Chibougamau, dans la région de l'Abitibi au Québec (Canada). Les ressources minérales définies par les détenteurs antérieurs sont estimées à 2 762 000 tonnes à 8,42 g/t Au (748 000 onces) dans la catégorie indiquée et à 3 512 000 tonnes à 7,62 g/t Au (860 000 onces) dans la catégorie présumée (tiré d'un rapport technique daté du 10 juin 2015, intitulé « Preliminary Economic Assessment of the Windfall Lake Gold Property, Quebec, Canada » avec une date d'effet au 28 avril 2015, préparé conformément au Règlement 43-101). Le gîte aurifère du Lac Windfall est actuellement l'un des projets à l'étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada. La majeure partie de la minéralisation se trouve dans la zone Principale, orientée sud-ouest/nord-est et formée d'un empilement de lentilles minéralisées, qui mesure environ 600 mètres de large par au moins 1 400 mètres de long. Le gîte est bien défini de la surface jusqu'à une profondeur de 500 mètres et demeure ouvert latéralement et en profondeur. De la minéralisation a été identifiée à seulement 30 mètres sous la surface dans certains secteurs et jusqu'à 870 mètres de profondeur dans d'autres secteurs; il existe donc un grand potentiel d'étendre la zone de minéralisation connue vers la surface et en profondeur dans l'axe de plongée.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient 100 % du gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu'une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d'Urban-Barry et de Quévillion (plus de 3 300 kilomètres carrés), en plus d'une participation de 100 % dans le projet Marban, situé au cœur du prolifique district minier aurifère de l'Abitibi au Québec. Osisko détient aussi des propriétés dans le district minier de Larder Lake, dans le nord-est de l'Ontario, qui couvrent notamment les gîtes Jonpol et Garrcon sur la propriété Garrison, l'ancienne mine Buffonta et la propriété minière Gold Pike. La Société détient aussi des participations et des options visant plusieurs autres propriétés dans le nord du Québec et de l'Ontario. Osisko demeure bien financée avec environ 220 millions de dollars en trésorerie et en placements.

