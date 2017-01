Osisko signe une entente d'exploration avec Barrick sur la propriété Kan

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 jan. 2017) - Minière Osisko Inc. (TSX:OSK) ("Osisko" ou la "Société") a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une convention exécutoire avec Barrick Gold Corporation (TSX:ABX) ("Barrick") dans le but d'officialiser les termes d'une entente d'exploration ("l'Entente") sur la propriété aurifère Kan ("Kan"ou la "Propriété"), située dans le grand-nord du Québec. Suivant la conclusion de l'Entente, Barrick engagera une somme de 15 millions de dollars en travaux d'exploration sur une période de quatre ans, ce qui lui permettra d'acquérir un intérêt de 70% sur la propriété Kan. L'entente est assujettie à des dépenses minimales annuelles en travaux d'exploration, incluant un montant garanti de 6 millions de dollars pour les premières deux années.

Suivant la réalisation des termes de l'Entente d'exploration, la Propriété sera transférée à une nouvelle co-entreprise qui sera détenue à 30% par Osisko et à 70% par Barrick. Osisko et Barrick concluront par la suite une entente de coparticipation à l'égard de la Propriété. De plus, Barrick pourra acquérir un intérêt additionnel de 5% dans la co-entreprise (pour un intérêt total de 75%) en engageant une somme supplémentaire de 5 millions de dollars pour des dépenses spécifiques de projet, tel que des évaluations économiques préliminaires ou des études de préfaisabilité.

Osisko et Barrick ont l'intention de négocier de bonne foi afin d'arriver à une entente définitive dans le but de conclure l'Entente, selon les termes définis dans la convention exécutoire, assujetti à certaines conditions préalables, incluant l'approbation des autorités règlementaires tel que la bourse de Toronto.

À propos de la propriété Kan

La propriété Kan est située dans le territoire du Nunavik dans le grand-nord québécois. La Propriété constitue un grand projet d'exploration de métaux précieux et usuels couvrant une superficie de plus de 30 000 hectares dans la Fosse du Labrador, située à environ 85 kilomètres au sud-ouest de Kuujjuaq. Une formation de fer silico-carbonatée d'étendue régionale représente une unité aurifère importante sur la propriété, partageant des similitudes avec le gisement de classe mondiale de Homestake. Des travaux antérieurs complétés dans les années '90 ont mené à la découverte de plusieurs indices aurifères dans la formation de fer, certains forages recoupant jusqu'à 5.1 g/t Au sur 6 mètres (indice Ferricrete) et 9.5 g/t sur 2 mètres (indice Kan). Des travaux exécutés par Rio Silver Inc. en 2011-2012 ont produit des échantillons en cannelure ayant titré jusqu'à 3.12 g/t Au sur 13.9 mètres ainsi que des forages ayant recoupé 1.2 g/t Au sur 10 mètres (indice Pump Pad Ridge). Des travaux d'exploration exécutés par Mines Virginia en 2014-2016 (subséquemment Exploration Osisko Baie James) ont mené à la découverte de nouvelles minéralisations aurifères dans la formation de fer sur la Propriété. Les meilleurs résultats de ces efforts comprennent des échantillons en cannelures qui ont titré 8.1 g/t Au sur 7 mètres (indice Pump Pad Ridge); 10.7 g/t Au sur 5 mètres (indice Winchester) et 8.6 g/t Au sur 3.2 mètres (indice KTR). Des intersections titrant 2.13 g/t Au sur 8 mètres et 4.62 g/t sur 8 mètres ont été obtenues des forages (indices Winchester et Pump Pad Ridge).

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par M. Mathieu Savard, géo., Vice-Président Exploration Québec chez Osisko et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient 100 % du gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu'une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans le secteur avoisinant d'Urban-Barry (82 400 hectares), en plus d'une participation de 100 % dans le projet Marban, situé au cœur du prolifique district minier aurifère de l'Abitibi au Québec. Osisko détient aussi des propriétés dans le grand-nord québécois et dans district minier de Larder Lake, dans le nord-est de l'Ontario, ceux-ci couvrant notamment les gîtes Jonpol et Garrcon sur la propriété Garrison, l'ancienne mine Buffonta et la propriété minière Gold Pike. La Société détient aussi des participations et des options visant plusieurs autres propriétés dans le nord de l'Ontario. Osisko demeure bien financée puisqu'elle dispose d'environ 80 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie, ainsi qu'environ 60 millions de dollars en titres négociables.

Mise en garde à l'égard des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué. Les renseignements dans le présent communiqué portant sur la minéralisation potentielle; la capacité de mettre en valeur toute minéralisation d'une façon économique; la capacité de réaliser toute activité d'exploration proposée et les résultats de ces activités; la continuité ou l'extension de toute minéralisation; ainsi que tout autre renseignement dans les présentes qui n'est pas un fait historique, pourraient constituer des « renseignements prospectifs ». Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d'identifier des renseignements prospectifs.

Ces renseignements prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables et des estimations faites par la direction d'Osisko au moment où elles ont été formulées, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations d'Osisko soient sensiblement différents des résultats estimés ou attendus, du rendement ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par de tels renseignements prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment les risques se rapportant à la participation de la Société dans des propriétés ; la capacité d'obtenir les autorisations requises, de compléter la documentation finale et de clôturer les transactions selon les modalités annoncée,; la capacité d'Osisko de réaliser d'autres activités d'exploration incluant du forage ; les résultats des activités d'exploration ; les risques liés aux activités minières ; la conjoncture économique mondiale ; les prix des métaux ; la dilution ; les risques environnementaux ; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Osisko n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.