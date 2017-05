Ottawa offre le plus important salon interactif sur les métiers spécialisés de la construction au Canada

On attend près de 7 000 étudiants et adultes à la recherche d'une carrière qui s'y feront une idée plus concrète d'un métier au salon Future Building 2017

Des milliers d'étudiants de l'Ontario se rendront à Ottawa du 16 au 18 mai pour visiter le plus important salon annuel sur les métiers spécialisés de la construction au pays. Organisé par le Secrétariat ontarien à la construction (OCS) avec le soutien d'Emploi Ontario, le salon Future Building 2017 offre aux jeunes des activités interactives leur permettant d'explorer tous les domaines du secteur des métiers spécialisés de la construction.

Pour la treizième année, le salon Future Building invite les étudiants, les enseignants, les adultes à la recherche d'une carrière et le public à se renseigner à propos des métiers spécialisés de la construction allant des opérations de grutage à la maçonnerie en passant par les travaux d'électricité. Les visiteurs peuvent discuter avec des professionnels de l'industrie, des apprentis et des représentants d'associations professionnelles afin de se renseigner sur les carrières dans les métiers de la construction, les incidences de la technologie sur les métiers et le parcours pédagogique à suivre pour s'inscrire à un programme d'apprentissage.

« Les perspectives d'emploi s'améliorent grandement alors que les membres de la génération du baby-boom partent à la retraite. Les travailleurs qualifiés sont recherchés et sont très bien rémunérés, et les aptitudes requises évoluent rapidement alors que les projets deviennent techniquement plus avancés, a déclaré Joe Keyes, président du conseil d'administration du Secrétariat ontarien à la construction. Nous avons noué des partenariats avec des organisations exceptionnelles afin de produire un salon extraordinaire et d'offrir aux visiteurs la possibilité de découvrir des métiers de matière interactive. »

Ottawa est le théâtre d'un projet d'infrastructure historique : la restauration des édifices du Parlement. Le projet de réhabilitation de l'édifice de l'Ouest, au coût de 860 millions de dollars, sera achevé en 2018, et la planification du projet de l'édifice du Centre, estimé à 1 milliard de dollars, est en cours. Ces projets, auxquels s'additionnent ceux du TLR d'Ottawa et du réaménagement des plaines LeBreton, feront augmenter la demande de main-d'œuvre dans le secteur de la construction dans la région d'Ottawa. En outre, les départs à la retraite seront nombreux dans l'Est de l'Ontario.

Selon le rapport de ConstruForce Canada, intitulé Regard prospectif - Construction et Maintenance - Résumé national - Évaluation du marché du travail de la construction de 2014 à 2023, plus de 11 000 travailleurs devraient prendre leur retraite au cours des 10 prochaines années dans l'Est de l'Ontario. Il est certain que l'industrie devra travailler fort pour attirer de nouveaux travailleurs dans l'industrie de la construction et les former. Le salon Future Building contribue à l'effort en sensibilisant les étudiants aux possibilités de carrière dans les métiers spécialisés de la construction.

Pendant les trois jours durant lesquels sera tenu le salon Future Building 2017, on s'attend à la visite de 7 000 élèves provenant des quelque 110 écoles des conseils scolaires de la région du Grand Toronto et de l'Est de l'Ontario. Il y aura aussi une séance en soirée le mercredi 17 mai de 17 h à 20 h à l'intention des jeunes adultes qui envisagent une réorientation professionnelle.

Le salon Future Building 2017 a lieu au Centre EY et l'inscription est gratuite. Pour de plus amples renseignements, y compris la liste des exposants et le formulaire d'inscription, rendez-vous sur le site www.Le salon FutureBuilding.ca.

Salon Future Building 2017

Future Building est axé sur les carrières dans l'industrie de la construction. Les jeunes, les enseignants et le public peuvent y découvrir de manière interactive les possibilités offertes en Ontario dans le secteur de la construction industrielle, commerciale et institutionnelle. Le salon est organisé par le Secrétariat ontarien à la construction en partenariat avec Emploi Ontario. Les syndicats des métiers de la construction et des représentants patronaux qui travaillent dans l'industrie de la construction syndiquée en Ontario participent activement au salon.

À propos du Secrétariat ontarien à la construction

Le Secrétariat ontarien à la construction est un organisme patronal-syndical qui a été fondé en 1993 pour représenter les intérêts collectifs des travailleurs des 25 métiers syndiqués de la construction et de leurs partenaires entrepreneurs en Ontario dans le secteur de la construction industrielle, commerciale et institutionnelle. Le Secrétariat ontarien à la construction s'est donné pour mandat d'améliorer le secteur de la construction industrielle, commerciale et institutionnelle en Ontario en développant des relations, en facilitant le dialogue, en menant des recherches à valeur ajoutée, en publiant d'importants renseignements à l'intention des groupes clients et faisant la promotion de la valeur du secteur syndiqué de la construction industrielle, commerciale et institutionnelle en Ontario et ailleurs. Faites connaissance avec le Secrétariat ontarien à la construction en ligne à http://www.iciconstruction.com.

