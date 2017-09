P&WC et Air New Zealand signent une entente personnalisée pour le soutien des moteurs de plus de 50 aéronefs

PALM BEACH, FLORIDE--(Marketwired - 25 sept. 2017) - Pratt & Whitney Canada (P&WC) a annoncé aujourd'hui avoir signé une entente avec la compagnie aérienne nationale de la Nouvelle-Zélande pour assurer un programme d'entretien et de soutien de moteurs. La solution de maintenance des moteurs d'Air New Zealand porte sur l'avion DHC8-300 propulsé par des moteurs PW123 de la flotte Air Nelson et sur l'avion ATR72-500/600 équipé de moteurs PW127M de la flotte Mount Cook de la compagnie aérienne. L'entente comprend également l'installation de la solution FASTMC de P&WC pour des pronostics avancés et la gestion de l'état moteur de plus de 50 avions. P&WC est une société de United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

« La combinaison de notre programme personnalisé d'entretien et de soutien de moteurs et de la technologie FAST constitue une solution complète qui aidera Air New Zealand à maîtriser ses coûts de maintenance, tout en permettant une gestion préventive de l'état des moteurs et des avions grâce à des données précises, plus détaillées et en temps utile, a déclaré Michel Toutant, vice-président du Service client de P&WC. Cet accord illustre l'importance de travailler en étroite collaboration avec les clients pour comprendre les complexités de leurs affaires et élaborer des solutions qui répondent à leurs besoins. »

La directrice générale des lignes régionales du groupe Air New Zealand, Carrie Hurihanganui, a déclaré : « Cette entente s'appuie sur notre longue association avec Pratt & Whitney Canada et soutient nos programmes d'ingénierie et de maintenance pour nos flottes d'avions régionales tout en assurant une réduction de nos coûts à long terme. »

L'inclusion de la solution clé en main de pronostics FAST de P&WC est un autre avantage important. Cette technologie surveille l'état, l'utilisation et les tendances du moteur en recueillant et en analysant les données de vol complètes, incluant la surveillance de la vibration de l'hélice. La solution FAST offre bien plus que des diagnostics et des pronostics traditionnels. Elle permet une gestion évoluée de l'état moteur, à la fois proactive et préventive, ce qui favorise une disponibilité accrue de l'appareil tout en réduisant ses coûts d'exploitation. Plus de 1 200 solutions FAST ont été livrées parmi de nombreuses plateformes différentes, notamment auprès de 20 compagnies aériennes régionales.

100 000 raisons de se dépasser

P&WC a franchi un jalon important en 2017 avec la production de son 100 000e moteur en avril, ce qui illustre sa longévité et son leadership dans l'industrie aéronautique mondiale. P&WC soulignera ce haut fait tout au long de l'année en mettant en valeur sa gamme de produits, ses employés dédiés et tous ses clients fidèles qui, ensemble, ont participé aux nombreuses réalisations de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

