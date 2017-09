Les nouvelles avancées de la solution FAST permettent d'éliminer encore plus la charge de travail et aident les compagnies aériennes régionales à évoluer vers un environnement de maintenance encore plus planifié

PALM BEACH, FLORIDE--(Marketwired - 25 sept. 2017) - Pratt & Whitney Canada (P&WC) a présenté une nouvelle amélioration de sa solution FASTMC (système d'acquisition, de stockage et de transmission des données de vol), une solution de gestion de l'état moteur qui automatise maintenant la surveillance des tendances de vibration de l'hélice. Cette nouvelle fonctionnalité rend l'équilibrage de l'hélice en mode « selon l'état » pour assurer un environnement prédictif et optimisé conçu afin de réduire les coûts d'exploitation ainsi que la charge de travail des pilotes et des mécaniciens. P&WC est une société de United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

La solution FAST, qui fait partie de la gamme élargie des systèmes numériques pour moteurs de P&WC, fournit des données complètes de vol après chaque mission pour plus de 2 000 moteurs P&WC. Au cours des 12 derniers mois, il y a eu une augmentation de 50 % des moteurs soutenus par la solution. Le système FAST de P&WC, qui comprend la nouvelle solution de surveillance des tendances de vibration de l'hélice, est certifié et adapté aux avions régionaux fabriqués par Bombardier et ATR.

« La solution FAST est l'une des nombreuses initiatives de gestion de l'état moteur qui visent à aider les clients à évoluer vers des environnements de maintenance complètement planifiés et conçus pour augmenter la disponibilité des avions de ligne et réduire les coûts directs d'entretien, précise Tim Swail, vice-président des Programmes clients de P&WC. Pour nos compagnies aériennes régionales clientes, la technologie automatisée FAST de surveillance de la vibration de l'hélice peut rendre les vols plus confortables pour les personnes à bord, réduire les coûts d'exploitation et offrir une meilleure fiabilité des composants du fait des niveaux réduits de vibration de l'hélice. »

Parmi les nombreux avantages en matière d'économies de coûts et de temps figurent l'élimination du téléchargement manuel des données et les vérifications supplémentaires des vibrations des hélices en vol. Comme c'est le cas pour toutes les données recueillies et analysées par la solution FAST, les renseignements sur la vibration des hélices sont envoyés en toute sécurité au client dès que le pilote coupe les moteurs de l'avion.

« Nous nous engageons à fournir des services rentables à nos compagnies aériennes régionales clientes qui améliorent la disponibilité des moteurs et des avions, et qui les aident à optimiser leur maintenance et leurs opérations, ajoute Tim Swail. Grâce à FAST, nous leur faisons profiter de solutions clé en main basées sur des données qui contribuent à créer le type d'expérience passagers qui influe positivement sur la fidélité et les affaires. De plus, la solution FAST permet à nos clients d'identifier les problèmes potentiels de façon proactive de manière à les réduire ou à les éviter complètement. »

La solution FAST de P&WC convient à de nombreuses plateformes aéronautiques qui desservent des centaines de clients dans les secteurs du transport régional, des jets d'affaires, des hélicoptères et de l'aviation générale. Parmi les autres améliorations de FAST, mentionnons la détection d'événement à bord et les alertes de l'équipage.

P&WC sera au congrès RAA, au kiosque 317. Les exploitants intéressés sont invités à se rendre au kiosque pour s'entretenir avec un représentant du Marketing ou du Service client.

100 000 raisons de se dépasser

P&WC a franchi un jalon important en 2017 avec la production de son 100 000e moteur en avril, ce qui illustre sa longévité et son leadership dans l'industrie aéronautique mondiale. P&WC soulignera ce haut fait tout au long de l'année en mettant en valeur sa gamme de produits, ses employés dédiés et tous ses clients fidèles qui, ensemble, ont participé aux nombreuses réalisations de P&WC.

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

