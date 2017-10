P&WC lance le programme de certification de moteurs PT6A usagés

Grâce à ce programme, les moteurs PT6A en service réunissant les conditions requises seront assortis d'une garantie complète de P&WC, ce qui permettra d'offrir aux clients et aux concessionnaires d'avions usagés une valeur supérieure et la tranquillité d'esprit.

LAS VEGAS, NEVADA--(Marketwired - 9 oct. 2017) - Pratt & Whitney Canada (P&WC) a lancé un programme de certification de moteurs usagés pour sa flotte actuelle de moteurs PT6A. Par l'entremise de leur concessionnaire, les clients propriétaires d'avions usagés équipés d'un PT6A certifié en vertu du programme obtiendront de P&WC une garantie d'un an comprenant une couverture de base de 500 h, ainsi que d'autres avantages, dont des options qui incluent un accès gratuit aux publications techniques pendant six mois, un crédit échangeable pour le programme ESPMC payable à l'heure, des tarifs escomptés sur la formation du moteur donnée par FlightSafety International, etc. P&WC est une filiale d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

« Le programme vise à offrir une valeur supérieure et la tranquillité d'esprit aux acquéreurs potentiels d'un appareil usagé équipé du PT6A, et il assure un avantage concurrentiel aux concessionnaires sur le plan des stocks, a indiqué Michel Toutant, vice-président, Service client, P&WC. Nous nous efforçons de proposer des solutions personnalisées à valeur ajoutée à chacun de nos clients, quel que soit le cycle de vie de leur appareil. »

Les moteurs PT6A qui réunissent les conditions fixées par le programme de certification de moteurs usagés devront avoir réussi l'inspection, avoir été entreposés dans des établissements appartenant à P&WC ou agréés par le motoriste et n'avoir que des pièces authentiques de P&WC. L'entreprise lance ce programme pour le PT6A en raison de la taille de la flotte actuelle et considère la possibilité de l'appliquer à d'autres familles de moteurs.

« Le turbopropulseur PT6A n'a pas d'égal dans l'aviation, en raison de son omniprésence, de sa qualité inégalée, de sa fiabilité et de sa longévité, ajoute M. Toutant. Les moteurs PT6A peuvent durer des dizaines d'années. Avec ce programme, les clients potentiels auront la certitude absolue d'acquérir un groupe motopropulseur PT6A certifié par P&WC. »

100 000 raisons de se dépasser

P&WC a franchi un jalon important en 2017 avec la production de son 100 000e moteur en avril, ce qui illustre sa longévité et son leadership dans l'industrie aéronautique mondiale. P&WC soulignera ce haut fait tout au long de l'année en mettant en valeur sa gamme de produits, ses employés dédiés et tous ses clients fidèles qui, ensemble, ont participé aux nombreuses réalisations de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

