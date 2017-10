ATR a annoncé en mai 2017 qu'IndiGo commandera jusqu'à 50 avions bimoteurs ATR72-600 propulsés par les moteurs PW127M

ATHÈNES, GRÈCE--(Marketwired - 18 oct. 2017) - Pratt & Whitney Canada (P&WC) a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un contrat dans le cadre du Programme de gestion de flottes (FMP®) avec IndiGo pour les moteurs PW127M qui propulseront sa nouvelle flotte d'aéronefs ATR72-600 pour le transport régional en Inde. Le contrat, signé en août, s'étend sur une période de 10 ans à partir de la date d'entrée en service de chaque moteur et pourrait être prolongé par la suite. P&WC est une société d'United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

« Ce FMP fournira à IndiGo tout le soutien nécessaire alors que les moteurs entrent progressivement en service dans la nouvelle flotte d'aéronefs ATR72-600 de la compagnie aérienne, déclare Frédéric Lefebvre, vice-président, Marketing, Aviation régionale, P&WC. IndiGo a également choisi de doter chacun de ses nouveaux aéronefs de notre solution de diagnostics FASTMC (système d'acquisition, de stockage et de transmission des données de vol), incluant la nouvelle capacité certifiée de surveillance des tendances de vibration de l'hélice. La solution FAST permet aux compagnies aériennes régionales partout dans le monde de maximiser la disponibilité de leurs aéronefs, d'être conformes à leurs exigences en matière d'entretien et d'optimiser leur calendrier d'entretien. »

Adapté spécifiquement pour IndiGo, le plan du FMP offrira un soutien personnalisé pour répondre à ses besoins techniques et commerciaux. Le plan du FMP de P&WC est une solution de gestion de moteur polyvalente et de grande valeur qui aide à assurer des coûts d'exploitation moins élevés et à simplifier la gestion de l'exploitation de la flotte. Il sert également d'outil de planification financière soutenant une gestion des flux de trésorerie efficace tout en permettant aux compagnies aériennes de se concentrer sur leurs activités principales de transport de passagers et de marchandises.

« IndiGo est un exploitant clé pour P&WC en Inde et sur le marché de l'Asie-Pacifique en général, affirme M. Lefebvre. Ce contrat, établi dans le cadre du programme FMP, nous permet d'occuper une plus grande place sur le marché croissant de l'aviation en Inde. Nous sommes résolus à assurer les débuts de notre moteur PW127M avec la flotte d'IndiGo de façon simple et intégrée, en offrant à IndiGo les remarquables solutions de maintenance pour lesquelles l'équipe du FMP de P&WC est reconnue. »

100 000 raisons de se dépasser

P&WC a franchi un jalon important en 2017 avec la production de son 100 000e moteur en avril, ce qui illustre sa longévité et son leadership dans l'industrie aéronautique mondiale. P&WC soulignera ce haut fait tout au long de l'année en mettant en valeur sa gamme de produits, ses employés dédiés et tous ses clients fidèles qui, ensemble, ont participé aux nombreuses réalisations de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

Ce communiqué de presse contient des énoncés concernant des occasions d'affaires à venir. Les résultats réels peuvent différer substantiellement des résultats projetés en raison de certains risques et incertitudes, y compris mais non exclusivement les défis liés à la conception, le développement, la production, le soutien, le rendement et la réalisation de profits anticipés de technologies évoluées; en plus d'autres risques et incertitudes, notamment mais non exclusivement ceux énumérés dans les documents d'UTC remis à la Securities and Exchange Commission à intervalles réguliers.

