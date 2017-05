Papiers Tissu KP inc. annonce son assemblée annuelle des actionnaires

MISSISSAUGA, ONTARIO--(Marketwired - 8 mai 2017) - L'assemblée annuelle des actionnaires de Papiers Tissu KP inc. (« KPT ») (TSX:KPT) aura lieu le jeudi 8 juin 2017 prochain à Toronto (Ontario). La rencontre aura lieu à 14 h, HE dans la salle Gallery Room du TMX Broadcast Centre, qui est situé au 130 King Street West, à Toronto (Ontario). Nous invitons cordialement toutes les personnes intéressées à participer à l'événement.

Les actionnaires, membres des médias et autres parties intéressées qui ne peuvent participer à la rencontre pourront obtenir une présentation que nous mettrons à leur disposition sur le site www.kptissueinc.com.

À propos de Papiers Tissu KP inc.

Papiers Tissu KP inc. est une société créée exclusivement aux fins d'acquérir une participation dans Produits Kruger S.E.C. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger S.E.C.

Produits Kruger S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité destinés à des usages domestiques, industriels et commerciaux. L'entreprise dessert les marchés canadiens avec des marques reconnues telles que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et White Swan®. Du côté des États-Unis, Produits Kruger S.E.C. fabrique la marque White Cloud®, de même que plusieurs produits de marques privées. L'entreprise emploie quelque 2 500 personnes et exploite huit usines certifiées FSC® (chaîne de suivi) (FSC® C104904). Pour de plus amples renseignements, visitez le www.produitskruger.ca.

Source Papiers Tissu KP Inc.