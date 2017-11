Papiers Tissu KP inc. publie ses résultats du troisième trimestre 2017

Hausse des revenus et pression soutenue des prix de la pâte à papier

MISSISSAUGA, ONTARIO--(Marketwired - 8 nov. 2017) - Papiers Tissu KP inc. (TSX:KPT) (« PTKP ») présente ses résultats financiers et d'exploitation et ceux de Produits Kruger S.E.C. (« PK S.E.C. ») pour le troisième trimestre de l'exercice 2017. PK S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité destinés aux consommateurs (Cashmere, Purex, SpongeTowels, Scotties et White Swan) et au marché des produits hors foyer. Elle continue à croître aux États-Unis grâce à la marque White CloudMD et à d'autres marques privées de qualité supérieure. PTKP détient actuellement une participation de 16,0 % dans PK S.E.C.

Faits saillants de PK S.E.C. au troisième trimestre de 2017

Les revenus ont augmenté de 7,5 % par rapport au T3 2016, passant à 336,3 millions de dollars.

Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 39,4 millions de dollars, contre 45,6 millions de dollars au T3 2016.

L'apport des ventes de produits TAD et du BAIIA ajusté demeure solide, à la hauteur des cibles fixées précédemment.

À Crabtree (Québec), la mise en service de la machine à papier numéro huit et d'une nouvelle ligne de transformation a été une réussite.

La société a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 janvier 2018.

« Les résultats du troisième trimestre sont conformes à nos attentes. Cependant, ils tiennent compte de l'effet défavorable soutenu de la hausse des prix de la pâte à papier qui ont atteint des niveaux records, de même que celle des coûts de transport, qui découle du passage récent d'ouragans dans le Sud des États-Unis », déclare Mario Gosselin, chef de la direction de PTKP et PK S.E.C.

« Notre nouvelle machine à papier au Québec est entrée en service au cours du troisième trimestre, ce qui a, comme prévu, entraîné des coûts de démarrage. Non seulement le projet a respecté l'échéancier et le budget, mais il devrait aussi faire sentir son apport aux produits hors foyer dès le premier trimestre de l'exercice 2018.

« C'est au quatrième trimestre qu'on commence à sentir les effets de la hausse du prix de vente annoncée sur le marché canadien en juillet. Parce que cette hausse n'est pas terminée, nous prévoyons que le BAIIA ajusté au T4 2017 sera inférieur à celui du trimestre correspondant en 2016, soit 42,9 millions de dollars », conclut M. Gosselin.

Résultats financiers de PK S.E.C. au troisième trimestre de 2017

Au T3 2017, les revenus ont atteint 336,3 millions de dollars, comparativement à 312,8 millions de dollars au T3 2016, soit une hausse de 23,5 millions, ou 7,5 %. Cette hausse est surtout attribuable à l'augmentation du volume des ventes, mais elle a quelque peu souffert de l'effet défavorable des taux de change sur les ventes en dollars américains.

Le coût des ventes est passé de 256,8 millions de dollars au T3 2016 à 290,8 millions de dollars au T3 2017, une hausse essentiellement attribuable à l'augmentation du volume des ventes, à la forte augmentation du coût des fibres, à des coûts de transport plus élevés et aux coûts de démarrage de la machine à papier numéro huit, les effets de ces facteurs étant en partie contrebalancés par un taux de change avantageux sur les coûts en dollars américains. En pourcentage des revenus, le coût des ventes est passé de 82,1 % au T3 2016 à 86,5 % au T3 2017.

Les frais généraux, administratifs et de vente ont totalisé 20,7 millions de dollars au T3 2017, comparativement à 22,7 millions de dollars au T3 2016, une baisse découlant principalement du moment où les frais ont été engagés et de mesures de réduction des coûts. En pourcentage des produits, les frais généraux, d'administration et de vente ont représenté 6,2 % au T3 2017, contre 7,3 % au T3 2016.

Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 39,4 millions de dollars au T3 2017, par rapport à 45,6 millions de dollars au T3 2016, ce qui représente une baisse de 6,2 millions de dollars ou 13,6 %. Cette baisse est attribuable essentiellement à la hausse marquée du coût des fibres, à l'augmentation des coûts de transport et aux coûts de démarrage, mais elle été ralentie par l'augmentation du volume des ventes et par le recul des frais généraux, administratifs et de vente.

Notre bénéfice net s'est élevé à 16,5 millions de dollars au T3 2017, contre 21,6 millions de dollars au T3 2016. Ce résultat découle principalement du BAIIA ajusté inférieur de 6,2 millions de dollars, et d'une hausse de l'amortissement de 2,3 millions de dollars, partiellement contrebalancés par un glissement du gain de change de 2,0 millions de dollars.

La situation de trésorerie, qui représente la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les disponibilités au titre de la ligne de crédit compte tenu des clauses restrictives, s'établissait à 76,0 millions de dollars au 24 septembre 2017, comparativement à 80,3 millions de dollars au 25 juin 2017.

Résultats financiers de PTKP au troisième trimestre de 2017

PTKP a enregistré une perte nette de 0,1 million de dollars au T3 2017, après inclusion d'un montant de 2,6 millions de dollars représentant sa participation aux résultats de PK S.E.C. Son résultat a été affaibli par un amortissement de 1,4 million de dollars lié aux rajustements aux valeurs comptables au moment de l'acquisition et une charge d'impôt de 1,3 million de dollars.

Dividendes sur les actions ordinaires

Le conseil d'administration de PTKP a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 janvier 2018 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 29 décembre 2017.

Informations supplémentaires

Pour en savoir plus, consultez le rapport de gestion de PTKP et PK S.E.C. sur le troisième trimestre clos le 24 septembre 2017, disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur le site Web de la société au www.kptissueinc.com.

Téléconférence sur les résultats du troisième trimestre

PTKP tiendra sa téléconférence du troisième trimestre le mercredi 8 novembre 2017 à 8 h 30, heure de l'Est.

Par téléphone : 1 877 223-4471 ou 647 788-4922

En ligne : www.kptissueinc.com

Les documents cités pendant la téléconférence seront disponibles au www.kptissueinc.com.

Il sera possible de réécouter la téléconférence jusqu'à minuit, le 15 novembre 2017, en composant le 1 800 585-8367 ou le 416 621-4642 (mot de passe : 84517935).

La téléconférence sera également accessible sur le site Web jusqu'au 15 novembre 2017 à minuit.

À propos de Papiers Tissu KP inc. (PTKP)

PTKP a été créée dans le but d'acquérir une participation économique dans PK S.E.C., comptabilisée en tant qu'investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 16,0 % dans PK S.E.C. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger S.E.C. (PK S.E.C.)

PK S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD et White SwanMD. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d'établissements commerciaux et publics. PK S.E.C. emploie quelque 2 500 personnes et exploite huit usines certifiées FSCMD (FSCMD C104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.krugerproducts.ca.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué de presse contient certaines mesures non conformes aux IFRS qui, selon PK S.E.C., fournissent des renseignements sur le rendement et la situation financière de la société qui sont utiles à la direction de PK S.E.C. et aux lecteurs. Ces mesures n'ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS et pourraient donc ne pas se prêter aux comparaisons avec des mesures de nom similaire utilisées par d'autres sociétés. C'est le cas notamment du BAIIA ajusté. Depuis le T4 2015, conformément à la version révisée de l'Avis 52-306 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, nous présentons le BAIIA ajusté comme une mesure financière non conforme aux IFRS. Ce terme remplace une autre mesure financière non conforme aux IFRS, soit le BAIIA. Notre définition du BAIIA ajusté ne diffère pas de celle du BAIIA qui avait cours auparavant. Par conséquent, ce changement d'ordre terminologique n'a aucune incidence sur nos résultats financiers des périodes précédentes. Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure de rendement conforme aux IFRS et ne devrait pas être considéré comme un substitut au bénéfice d'exploitation, au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation établis conformément aux IFRS. Le BAIIA ajusté est calculé par PK S.E.C. comme étant le résultat net avant : i) la charge d'intérêts; ii) la charge d'impôt; iii) la dépréciation; iv) l'amortissement; v) la dépréciation (le gain sur la vente) des actifs non financiers; vi) la perte (gain) sur la vente d'immobilisations corporelles; vii) l'écart de conversion; viii) les coûts liés aux activités de restructuration; ix) la variation de la valeur après amortissement des passifs liés aux parts de société en commandite; x) les coûts non récurrents liés à la réévaluation du passif au titre des prestations de retraite (coût des services passés). Le rapprochement du BAIIA ajusté avec les résultats pertinents se trouve dans le rapport de gestion de PTKP et de PK S.E.C. sur le troisième trimestre clos le 24 septembre 2017, disponible sur SEDAR au www.sedar.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, notamment ceux concernant les projets, les attentes, les intentions, les résultats, l'intensité des activités, le rendement, les objectifs ou les réalisations, actuels et futurs, de PTKP et de PK S.E.C., ou tout autre événement ou développement futur. On reconnaît la nature prospective d'un énoncé à l'emploi de verbes comme « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « croire » ou « estimer », ainsi qu'à l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel, ou de termes ou d'expressions comme « tendance », « potentiel » ou « vraisemblablement », y compris à la forme négative, ou encore de variantes de ces termes ou d'expressions ou d'autres termes analogues. Les renseignements de nature prospective sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés de PTKP, y compris celles relatives aux répercussions des produits TAD sur le BAIIA ajusté; l'attente d'une croissance continue des ventes de produits TAD aux États-Unis; l'augmentation réussie de la production de la nouvelle machine à papier à Crabtree; l'amélioration des résultats du segment des produits hors foyer; et l'ajout de certains détaillants américains au réseau de distribution de la marque White Cloud. Bien que PTKP estime que ces attentes et hypothèses sont raisonnables, le lecteur ne doit pas s'y fier indûment, puisque rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes.

Les projections relatives au BAIIA ajusté du T4 2017 constituent des renseignements de nature prospective et sont par conséquent soumises aux incertitudes et aux risques énumérés ci-après. Les énoncés prospectifs visent à donner aux lecteurs une idée des attentes de la direction, en date du présent communiqué de presse, concernant le rendement futur de PK S.E.C. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne convenir à aucune autre fin.

Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, l'intensité des activités, le rendement, les réalisations réels ou les événements et développements futurs de PK S.E.C. diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs (ce qui pourrait se répercuter sur les retombées économiques de la participation de PTKP dans PK S.E.C.), y compris les facteurs ci-après, décrits en détail à la section Facteurs de risque - Risques propres à l'activité de PK S.E.C. de la notice annuelle de PTKP datée du 9 mars 2017, disponible sur SEDAR au www.sedar.com : l'influence de PTKP sur PK S.E.C.; la dépendance de PK S.E.C. envers PTKP; les conséquences d'un cas d'insolvabilité touchant PTKP; les risques associés aux produits TAD; les risques d'exploitation; le bail foncier de l'usine de Gatineau; une augmentation importante du coût des intrants; une réduction de l'offre de fibre; une pression accrue sur les prix ou une intensification de la concurrence; l'incapacité de PK S.E.C. à innover efficacement; une conjoncture économique défavorable; la dépendance de PK S.E.C. envers des clients de détail clés; une atteinte à la réputation de PK S.E.C. ou de ses marques; des ventes moins importantes que prévu; l'incapacité de PK S.E.C. à exécuter ses stratégies d'affaires et d'exploitation; l'obligation de PK S.E.C. à faire des dépenses d'immobilisations régulières; une acquisition infructueuse par PK S.E.C.; la dépendance de PK S.E.C. envers des employés essentiels; l'incapacité de PK S.E.C. à retenir ses clients ou à en acquérir de nouveaux; la perte de fournisseurs essentiels; l'incapacité de PK S.E.C. à protéger adéquatement ses droits de propriété intellectuelle; la dépendance de PK S.E.C. envers des licences détenues par des tiers; des règlements de litiges ou de réclamations défavorables à PK S.E.C.; des dépenses importantes découlant de règlements environnementaux et nuisant aux flux de trésorerie; l'obligation de PK S.E.C. au titre des prestations constituées, déjà importante, qui pourrait être beaucoup plus élevée que prévu si les hypothèses sous-jacentes de la direction de PK S.E.C. devaient s'avérer inexactes; des conflits de travail nuisant à la structure de coûts de PK S.E.C. et compromettant sa capacité à maintenir ses usines en fonction; les variations de taux de change et la concurrence américaine; l'incapacité de PK S.E.C. à servir l'ensemble de sa dette; la responsabilité potentielle associée aux produits de consommation; les clauses restrictives; les risques de taux d'intérêt et de refinancement; les technologies de l'information; la cybersécurité; les assurances; les contrôles internes; et les risques liés au commerce.

Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Ces énoncés sont présentés expressément, dans leur intégralité, sous réserve de la présente mise en garde, et sont formulés en date du présent communiqué de presse. PTKP ne s'engage aucunement à les mettre à jour publiquement à la lumière de faits nouveaux, subséquents ou autres, à moins d'y être obligée par une loi sur les valeurs mobilières.

Produits Kruger S.E.C. Bilan consolidé résumé non audité (en milliers de dollars canadiens) Au 24 septembre 2017 Au 31 décembre 2016 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 26,997 36,511 Créances clients et créances diverses 126,591 123,095 Créances sur parties liées 69 185 Avances aux partenaires 6,417 5,465 Stocks 174,003 179,543 Impôts à recouvrer 293 423 Charges payées d'avance 10,503 7,286 344,873 352,508 Actifs non courants Immobilisations corporelles 748,458 762,270 Autres actifs à long terme 6,150 6,075 Survaleur 160,939 160,939 Immobilisations incorporelles 14,955 15,270 Impôts différés 33,359 39,913 Total de l'actif 1,308,734 1,336,975 Passif Passifs courants Dette bancaire - 9,007 Dettes fournisseurs et autres dettes 196,459 201,477 Dettes envers des parties liées 5,089 3,606 Impôt à payer 592 1,779 Distributions à payer 10,324 10,148 Partie courante des provisions 757 1,885 Partie courante de la dette à long terme 186,695 8,859 399,916 236,761 Passifs non courants Dette à long terme 238,487 415,379 Provisions 6,969 6,487 Passif au titre des prestations de retraite 112,671 92,646 Avantages postérieurs au départ à la retraite 57,881 57,162 Passifs attribuables à des parties autres que les porteurs de parts 815,924 808,435 Partie courante du passif lié aux parts de société en commandite 5,571 8,611 Partie non courante du passif lié aux parts de société en commandite 135,903 137,296 Total du passif lié aux parts de société en commandite 141,474 145,907 Total du passif 957,398 954,342 Capitaux propres Parts de société en commandite 351,381 336,576 Déficit (61,775 ) (42,792 ) Cumul des autres éléments du résultat global 61,730 88,849 Total des capitaux propres 351,336 382,633 Total du passif et des capitaux propres 1,308,734 1,336,975

Produits Kruger S.E.C. État consolidé du résultat global résumé non audité (en milliers de dollars canadiens) Période de trois

mois close le

24 septembre 2017 Période de trois

mois close le

25 septembre 2016 Période de neuf

mois close le

24 septembre 2017 Période de neuf

mois close le

25 septembre 2016 $ $ $ $ Produits 336,284 312,823 939,943 888,270 Charges Coût des marchandises vendues 290,777 256,823 802,108 747,348 Frais de vente, frais généraux et frais d'administration 20,726 22,645 66,467 66,283 Gain sur la vente d'actifs non financiers (12 ) (395 ) (80 ) (395 ) Frais de restructuration (nets) (245 ) 25 (234 ) 418 Résultat d'exploitation 25,038 33,725 71,682 74,616 Charge d'intérêts 10,533 11,192 31,554 33,327 Charges diverses (produits divers) (2,103 ) 813 1,860 (307 ) Bénéfice avant impôts 16,608 21,720 38,268 41,596 Charge d'impôt 158 162 4,922 1,612 Résultat net 16,450 21,558 33,346 39,984 Autres éléments du résultat global Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net Réévaluation du passif au titre des prestations de retraite (5,424 ) (20,097 ) (20,647 ) (63,986 ) Réévaluation des avantages postérieurs au départ à la retraite 2,929 (2,885 ) (272 ) (4,519 ) Éléments susceptibles d'être reclassés en résultat net Actifs financiers disponibles à la vente - - - (290 ) Écart de conversion cumulé (23,774 ) 3,969 (27,119 ) (16,858 ) Total des autres éléments du résultat global (26,269 ) (19,013 ) (48,038 ) (85,653 ) Résultat global (9,819 ) 2,545 (14,692 ) (45,669 )

Produits Kruger S.E.C. Tableau consolidé des flux de trésorerie résumé non audité (en milliers de dollars canadiens) Période de trois

mois close le

24 septembre

2017 Période de trois

mois close le

25 septembre

2016 Période de neuf

mois close le

24 septembre

2017 Période de neuf

mois close le

25 septembre

2016 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Bénéfice net 16,450 21,558 33,346 39,984 Éléments sans effet sur la trésorerie Dépréciation 14,350 12,007 38,414 33,775 Amortissement 286 296 775 876 Gain sur la vente d'immobilisations corporelles - - (2 ) (3 ) Variation de la valeur après amortissement du passif lié aux parts de société en commandite (882 ) - 4,178 1,234 Gain sur la vente de placements - - - (324 ) Écart de conversion (1,221 ) 813 (2,318 ) (1,217 ) Charge d'intérêts 10,533 11,192 31,554 33,327 Passif au titre des prestations de retraite et des avantages postérieurs au départ à la retraite 2,513 2,487 7,539 7,805 Provisions (127 ) 392 211 1,191 Charge d'impôt 158 162 4,922 1,612 Gain sur la vente d'actifs non financiers (12 ) (395 ) (80 ) (395 ) Total des éléments sans effet sur la trésorerie 25,598 26,954 85,193 77,881 Variation nette du fonds de roulement hors trésorerie 5,130 (6,009 ) (25,959 ) (10,471 ) Cotisations aux régimes de retraite et d'avantages postérieurs au départ à la retraite (3,735 ) (2,613 ) (11,406 ) (13,918 ) Provisions payées (565 ) (334 ) (1,015 ) (1,452 ) Impôt payé (115 ) (514 ) (3,169 ) (1,887 ) Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation 42,763 39,042 76,990 90,137 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Achats d'immobilisations corporelles (12,033 ) (19,965 ) (50,278 ) (58,666 ) Intérêts incorporés payés (116 ) - (497 ) - Produit de la vente de placements - - - 1,439 Subventions gouvernementales reçues 923 - 3,872 1,209 Achats de logiciels (460 ) - (460 ) (71 ) Produit de la vente d'immobilisations corporelles 14 535 1,184 539 Flux de trésorerie nets affectés aux activités d'investissement (11,672 ) (19,430 ) (46,179 ) (55,550 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Produit tiré de la dette à long terme (5,893 ) 4,204 20,877 4,995 Remboursement de la dette à long terme (4,749 ) (596 ) (5,250 ) (8,106 ) Frais de financement reportés - (376 ) (12 ) (711 ) Intérêts payés sur la dette à long terme (7,819 ) (8,538 ) (18,930 ) (18,294 ) Distributions et avances versées (nettes) (8,263 ) (4,806 ) (25,992 ) (16,883 ) Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement (26,724 ) (10,112 ) (29,307 ) (38,999 ) Effets des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie libellés en monnaies étrangères (1,924 ) (80 ) (2,011 ) (1,519 ) Augmentation (réduction) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 2,443 9,420 (507 ) (5,931 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 24,554 10,104 27,504 25,455 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 26,997 19,524 26,997 19,524

Produits Kruger S.E.C. Résultats par segments et régions (en milliers de dollars canadiens) Période de trois mois close le 24 septembre 2017 Période de trois mois close le 25 septembre 2016 Période de neuf mois close le 24 septembre 2017 Période de neuf mois close le 25 septembre 2016 $ $ $ $ Résultats par segments Produits par segments Usage domestique 272,917 248,792 763,996 708,868 Hors foyer 62,497 59,411 171,090 167,513 Autres 870 4,620 4,857 11,889 Total 336,284 312,823 939,943 888,270 BAIIA ajusté par segments Usage domestique 38,077 42,907 105,951 104,433 Hors foyer 1,852 2,425 4,840 4,230 Autres (512 ) 326 (236 ) 948 Total 39,417 45,658 110,555 109,611 Rapprochement avec le résultat net Dépréciation et amortissement 14,636 12,303 39,189 34,651 Charge d'intérêts 10,533 11,192 31,554 33,327 Variation de la valeur après amortissement du passif lié aux parts de société en commandite (882 ) - 4,178 1,234 Gain sur la vente d'immobilisations corporelles - - (2 ) (3 ) Gain sur la vente d'actifs non financiers (12 ) (395 ) (80 ) (395 ) Frais de restructuration (nets) (245 ) 25 (234 ) 418 (Gain) perte de change (1,221 ) 813 (2,318 ) (1,217 ) Bénéfice avant impôts 16,608 21,720 38,268 41,596 Impôt 158 162 4,922 1,612 Bénéfice net 16,450 21,558 33,346 39,984 Produits par régions Canada 209,289 195,186 570,949 539,221 États-Unis 113,157 105,114 332,710 311,517 Mexique 13,838 12,523 36,284 37,532 Total 336,284 312,823 939,943 888,270

Papiers Tissu KP inc. Bilan résumé non audité (en milliers de dollars canadiens) Au 24 septembre 2017 Au 31 décembre 2016 $ $ Actif Actifs courants Distributions à recevoir 1,653 1,636 Créance sur la société en commandite - 426 Impôts à recouvrer 1,031 - 2,684 2,062 Actifs non courants Participation dans une entreprise associée 104,650 117,349 Total de l'actif 107,334 119,411 Passif Passifs courants Dividendes à verser 1,653 1,636 Dettes envers la société en commandite 52 - Avances de la société en commandite 1,040 914 Impôt exigible - 884 2,745 3,434 Passifs non courants Impôts différés 1,946 893 Total du passif 4,691 4,327 Capitaux propres Actions ordinaires 14,573 13,176 Surplus d'apport 144,819 144,819 Déficit (67,862 ) (58,729 ) Cumul des autres éléments du résultat global 11,113 15,818 Total des capitaux propres 102,643 115,084 Total du passif et des capitaux propres 107,334 119,411

Papiers Tissu KP inc. État du résultat global résumé non audité (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) Période de trois

mois close le

24 septembre 2017 Période de trois

mois close le

25 septembre 2016 Période de neuf

mois close le

24 septembre 2017 Période de neuf

mois close le

25 septembre 2016 $ $ $ $ Gain en capitaux propres 1,179 2,010 931 2,101 Gain résultant d'une dilution 39 58 136 142 Bénéfice avant impôts 1,218 2,068 1,067 2,243 Charge d'impôt 1,288 1,299 2,288 3,557 Résultat net (70 ) 769 (1,221 ) (1,314 ) Autres éléments du résultat global nets de la charge (du recouvrement) d'impôt Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net Réévaluation du passif au titre des prestations de retraite (755 ) (2,825 ) (2,885 ) (9,034 ) Réévaluation des avantages postérieurs au départ à la retraite 287 (285 ) (27 ) (447 ) Éléments susceptibles d'être reclassés en résultat net Actifs financiers disponibles à la vente - - - (41 ) Écart de conversion cumulé (4,086 ) 711 (4,705 ) (3,495 ) Total des autres éléments du résultat global (4,554 ) (2,399 ) (7,617 ) (13,017 ) Perte globale (4,624 ) (1,630 ) (8,838 ) (14,331 ) Résultat de base par action (0.01 ) 0.08 (0.13 ) (0.15 ) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 9,176,138 9,051,321 9,146,312 9,021,008