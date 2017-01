PATTISON Affichage lance le premier programme de preuve de rendement pour produits et réseaux numériques

PATTISON Affichage perfectionne son outil de gestion et de surveillance de campagne pour y intégrer les données et les images des réseaux numériques extérieurs et du réseau Onestop

TORONTO, ON--(Marketwired - 31 janvier 2017) - La plus importante compagnie d'affichage publicitaire au Canada a annoncé aujourd'hui le lancement d'une version améliorée de son outil de gestion de campagne et de preuve de rendement EyewitnessMC PDR. Les clients peuvent dorénavant accéder à toutes les données et images de leurs campagnes publicitaires numériques, tant pour les Réseaux numériques extérieurs que pour le Réseau Onestop. PATTISON Affichage est la seule compagnie d'affichage à proposer ce programme de suivi des plus avancés. Comme il englobe désormais tous les produits numériques de la compagnie, il permet d'exercer un meilleur contrôle et de mieux rendre compte de l'efficacité d'un concept publicitaire.

" En lançant EyewitnessMC PDR, première plateforme de preuve de rendement pour des campagnes d'affichage à voir le jour, PATTISON Affichage a révolutionné le marché. Cette plateforme permettait aux clients de surveiller leurs campagnes d'affichage extérieur et dans les transports collectifs, et à PATTISON d'instaurer une transparence encore jamais vue dans l'industrie ", explique Randy Otto, Président directeur général de PATTISON Affichage. " Aujourd'hui, dans le cadre de nos efforts soutenus pour fournir à nos clients un service à la clientèle hors du commun, nous sommes enchantés d'introduire sur le marché une autre avancée pour nos Réseaux numériques extérieurs et notre Réseau Onestop. Cet ajout à notre plateforme basée sur le Web constitue une première pour l'industrie et fait en sorte que nos clients ont dorénavant un accès direct à toute l'information concernant leurs campagnes d'affichage numérique. Ces nouvelles fonctionnalités offrent les mêmes capacités de génération de rapports auxquels les clients tiennent, mais en plus, elles donnent accès aux images de chaque installation ou de chaque changement de visuel publicitaire téléversé sur les écrans. "

" Seules PATTISON Affichage et PATTISON Onestop offrent ce niveau de sophistication et d'efficacité dans un même outil de surveillance de campagne ", précise Cam Milne, Vice-président directeur général de PATTISON Onestop. " En améliorant EyewitnessMC PDR pour y inclure nos produits numériques et y proposer des fonctionnalités axées sur les attentes des clients en matière de responsabilisation et d'efficacité, nous confirmons notre avance sur l'industrie. Pour nous, il s'avère primordial d'accorder à nos clients une plus grande flexibilité dans la gestion et la vérification de leurs campagnes afin de maintenir l'excellence de notre service à la clientèle. "

Les clients de PATTISON Affichage peuvent surveiller leurs campagnes d'affichage numérique en ligne et automatiquement grâce à EyewitnessMC PDR et avoir accès rapidement et facilement à leurs factures, contrats, listes d'emplacements et rapports de preuve de rendement.

À propos de PATTISON Affichage :

PATTISON Affichage, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d'affichage au Canada. PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d'affichage grâce à sa multitude de produits dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques, du mobilier urbain, des unités d'affichage dans les transports en commun, les aéroports, les centres commerciaux, les tours d'habitation et les immeubles de bureaux. PATTISON détient également le plus vaste inventaire de produits d'affichage numérique au Canada par le biais de son réseau PATTISON Onestop, le leader mondial en matière de conception, d'exploitation et de développement de réseaux publicitaires numériques destinés à divers environnements comme les transports, certains détaillants spécialisés, les immeubles de bureaux et les tours d'habitation, et de son agence de conception experte en publicité expérientielle et interactive appelée Fourth Wall. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d'affichage couvrant quelque 200 marchés d'un océan à l'autre. PATTISON Affichage est l'unique fournisseur de produits d'affichage dans le système de transport de la TTC (Toronto Transit Commission).

