Pêches et Océans Canada annonce trois projets de recherche en collaboration avec des partenaires pour soutenir l'industrie québécoise des pêches et de la mariculture

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 26 jan. 2017) - Le gouvernement du Canada s'est engagé à réinjecter des fonds à l'appui des programmes scientifiques dans le but de protéger la santé des stocks halieutiques et d'appuyer une aquaculture responsable et durable dans les régions côtières du Canada. L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne a annoncé trois nouveaux projets de recherche collaborative pour accroître nos connaissances sur les populations d'espèces aquatiques qui sont exploitées au Québec.

Le Ministre a annoncé un investissement de 27 000 $ dans un projet de recherche sur le sébaste du golfe du Saint-Laurent afin de mieux comprendre les impacts écologiques sur l'abondance, ce qui est requis pour que la pêche du sébaste soit durable. Pour répondre à cette question, les scientifiques de l'Université de Colombie-Britannique auront recours à des outils informatiques de modélisation puissants pour en apprendre davantage sur le statut du sébaste dans cette région de même que sur les facteurs qui ont une influence sur sa productivité.

Le Ministre a aussi confirmé le financement de 51 000 $ à l'Aquarium du Québec pour d'un projet de surveillance et d'inventaire des espèces de poissons qui peuplent l'estuaire fluvial du Saint-Laurent. Les données obtenues à l'aide d'une pêche à la fascine permettent aux scientifiques de mieux comprendre les incidences que les changements saisonniers, les changements climatiques, les espèces envahissantes et la pollution peuvent avoir sur diverses espèces vivant dans l'estuaire du Saint-Laurent.

Enfin, le ministre LeBlanc a confirmé un investissement de 65 000 $ à Merinov pour étudier et mettre au point de nouvelles techniques pour réduire la colonisation d'espèces aquatiques envahissantes sur les structures de production d'huîtres et de pétoncles. Ce projet de recherche vise à réduire les coûts de fonctionnement des exploitations maricoles tout en améliorant la santé des espèces cultivées.

Citation

«Notre gouvernement s'est engagé à protéger nos pêches afin d'en assurer la vitalité pour les générations futures. Nous sommes particulièrement privilégiés d'avoir accès à une abondance et une diversité de ressources remarquables. Les nouveaux investissements en science des océans et de l'eau douce permettent au Ministère de consacrer davantage des ressources aux activités scientifiques favorables à la santé des stocks de poissons. Ceci permet au Ministère de réaliser plus d'évaluations des stocks sur les espèces commerciales et sur les espèces en péril ».

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 197,1 millions de dollars dans les sciences des océans et de l'eau douce en mai 2016.

Les données scientifiques obtenues grâce au projet de recherche sur le sébaste du golfe du Saint-Laurent permettront de déterminer les niveaux d'abondance requis pour une éventuelle réouverture de la pêche.

Les fonds octroyés pour la surveillance et l'inventaire des poissons dans l'estuaire fluvial du Saint-Laurent serviront à acquérir de nouveaux équipements de pêche pour recueillir les données et la diffusion des données au public.

L'investissement en mariculture vise à diminuer les coûts de fonctionnement encourus par les aquaculteurs pour éliminer ou contrôler les espèces envahissantes qui colonisent les structures de production d'huîtres et de pétoncles.

