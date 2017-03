Pêches et Océans Canada et Ecology Action Centre collaborent afin d'informer les Canadiens de l'Atlantique sur les répercussions du changement climatique

DARTMOUTH, NOUVELLE-ÉCOSSE--(Marketwired - 8 mars 2017) - Le gouvernement du Canada est résolu à comprendre les répercussions du changement climatique sur nos écosystèmes marins et l'infrastructure côtière.

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui que Pêches et Océans Canada (MPO), s'associe avec Ecology Action Centre pour un projet qui informera les Canadiens de l'Atlantique sur la hausse du niveau de la mer.

Le projet de sensibilisation des collectivités côtières à la hausse du niveau de la mer comprend la création d'un site Web et d'ateliers complémentaires pour susciter l'intérêt des collectivités côtières du Canada atlantique à l'égard de la recherche en matière de changements climatiques. Ces renseignements aideront les administrations portuaires locales et les promoteurs à intégrer la hausse du niveau de la mer dans les futurs projets de planification communautaire.

L'Outil canadien d'adaptation aux niveaux d'eau extrêmes (OCANEE) de Pêches et Océans Canada fait partie de ce projet. Il fournit des projections de la hausse du niveau de la mer le long du littoral canadien pour le prochain siècle de même que des conseils sur les hauteurs d'élévation des infrastructures côtières à respecter.

« La plupart des Canadiens de l'Atlantique vivent le long de nos côtes et ils doivent savoir comment le changement climatique peut avoir une incidence sur leurs collectivités et leurs moyens de subsistance. Nous nous engageons à travailler avec nos partenaires pour veiller à ce que les Canadiens disposent des renseignements nécessaires pour s'adapter au changement climatique, aujourd'hui et dans le futur. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, C.P., c.r., député, et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Au Canada atlantique, la hausse du niveau de la mer a une incidence croissante sur nos collectivités côtières d'une année à l'autre, et tous les modèles indiquent que ces effets ne feront que s'intensifier. Les collectivités (résidents, pêcheurs, conseillers, etc.) ont besoin de renseignements sur la hausse du niveau de la mer qui soient propres à leur région - non des moyennes internationales - et ils ont besoin d'outils pour les aider à prévoir la hausse des mers. Ecology Action Centre se réjouit de ce partenariat avec Pêches et Océans Canada en vue de renforcer la capacité des collectivités à s'adapter à la hausse du niveau de la mer. »

- Samantha Page, coordonnatrice de l'adaptation côtière, Ecology Action Centre

Faits en bref

Pêches et Océans Canada offre 30 300 $ à l'Ecology Action Centre pour le projet de sensibilisation des collectivités côtières à la hausse du niveau de la mer. Ce financement provient du Fonds de partenariat du Ministère établi pour soutenir la recherche collaborative et améliorer notre compréhension commune des eaux marines et d'eau douce du Canada.

L'OCANEE a été conçu à l'origine pour les ports pour Ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada et est l'un des outils d'adaptation qui permet au projet de sensibilisation des collectivités côtières à la hausse du niveau de la mer d'atteindre ses objectifs.

Ecology Action Centre est un organisme communautaire à vocation environnementale qui se trouve à Halifax, en N.-É..

