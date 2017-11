Pediapharm annonce le décès d'un administrateur

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 29 nov. 2017) - C'est avec beaucoup de tristesse que Pediapharm Inc. (TSX CROISSANCE:PDP) (la « Société » ou « Pediapharm ») annonce le décès de M. Douglas M. Stuve, membre indépendant de son conseil d'administration, survenu le 23 novembre 2017. Nommé en 2013, M. Stuve était président du comité de la rémunération, de la gouvernance d'entreprise et des candidatures de la Société.

« Avant toute chose, au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe de Pediapharm, nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à la famille de Doug, a déclaré M. Pierre Lapalme, président du conseil d'administration de la Société. C'était non seulement un bon ami, mais aussi un membre apprécié de la famille Pediapharm, et nous lui serons éternellement reconnaissants pour sa contribution. »

À propos de Pediapharm

