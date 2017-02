Pediapharm annonce le dépôt de ses résultats financiers pour le troisième trimestre - Les revenus ont augmenté de 73%

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 fév. 2017) -

Pediapharm inc. (la « Société ») (TSX CROISSANCE:PDP) est heureuse d'annoncer le dépôt de ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2016. Ils ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

FAITS SAILLANTS DE LA PÉRIODE CLOSE LE 31 DECEMBRE 2016

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2016, les revenus totaux se chiffraient à 1 773 044 $ (1 022 539 $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2015), ce qui constitue une augmentation de 73 %, notamment :

une augmentation de 12 % pour NYDA MD - de plus, d'après les données d'IMS de décembre 2016 (MAT), la croissance de NYDA est de 35%. La direction maintient sa projection de 4 200 000 $ à 4 400 000 $ pour l'exercice en cours;

- de plus, d'après les données d'IMS de décembre 2016 (MAT), la croissance de NYDA est de 35%. La direction maintient sa projection de 4 200 000 $ à 4 400 000 $ pour l'exercice en cours; une augmentation de 92 % pour la suspension de naproxen;

une croissance des revenus tirés de la vente de RelaxaMC, en voie d'atteindre 3 000 000 $ annuellement.

Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2016, les revenus totaux se chiffraient à 4 548 351 $ (3 099 916 $ pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2015), soit une augmentation de 47 %. Dans le cas de RelaxaMC, seulement les revenus générés depuis la transaction du 19 septembre, 2016 sont inclus.

une augmentation de 25 % pour NYDA MD ;

; une augmentation de 86 % pour la suspension de naproxen;

une croissance des revenus tirés de la vente de RelaxaMC, en voie d'atteindre 3 000 000 $ annuellement.

Grâce à l'ajout récent de RelaxaMC, la Société affiche des flux de trésorerie positifs sur une période consécutive de 12 mois relativement à ses activités d'exploitation. Cela ne tient pas compte des investissements (prélancement et post-lancement) consacrés aux lancements de produits à venir (RupallMC en janvier 2017 et OtixalMC plus tard en avril 2017).

Le 12 décembre 2016, la Société a annoncé que Santé Canada avait approuvé la commercialisation des gouttes auriculaires OtixalMC (ciprofloxacine à 0,3 % et acétonide de fluocinolone à 0,025 %) pour le traitement de l'otite moyenne aiguë (OMA) chez les enfants de six mois et plus ayant un drain transtympanique. Les gouttes auriculaires OtixalMC sont les premières et les seules fabriquées à partir d'une combinaison d'antibiotique et de stéroïde offertes en doses unitaires stériles sans agent de conservation. De nombreuses activités ont déjà eu lieu en prévision du lancement commercial d'avril 2017, date à partir de laquelle le produit devrait être offert au Canada.

Bien qu'il y ait des différences dans les éléments inclus dans le fonds de roulement net, tel que le niveau d'inventaire plus élevé dû à l'ajout de RelaxaMC, la Société avait un fonds de roulement net de plus de 5 000 000 $ au 31 décembre 2016, représentant une légère hausse par rapport au 31 mars, 2016.

FAITS RÉCENTS

Le 25 janvier 2017, la Société a annoncé le lancement commercial de RupallMC (rupatadine) au Canada. Ce médicament novateur contre les allergies est désormais offert sur ordonnance aux patients atteints d'allergie ou d'urticaire. RupallMC est actuellement en distribution chez les grossistes et les pharmacies. L'équipe de vente à l'échelle nationale de la Société a reçu une formation sur ce nouveau médicament unique et en discute avec les professionnels de la santé. RupallMC (rupatadine), qui existe sous forme de comprimé de 10 mg et de solution orale de 1 mg/ml, est indiqué pour le soulagement des symptômes de la rhinite allergique saisonnière, de la rhinite allergique apériodique et de l'urticaire chronique spontanée chez les patients de deux ans ou plus. RupallMC est le premier médicament antihistaminique d'ordonnance lancé dans la dernière décennie qui est indiqué pour le traitement de ces trois maladies et qui comprend une formule pour les enfants de plus de deux ans. Ce médicament sera commercialisé dans le marché canadien des antihistaminiques, estimé à 130 000 000 $ (données d'IMS). De plus, il bénéficiera d'une période d'exclusivité commerciale de huit ans et demi, accordée par le Bureau des médicaments brevetés et de la liaison de Santé Canada en vertu de l'article C.08.004.1 du Règlement sur les aliments et drogues.

En février 2017, la Société a ajouté deux produits à la gamme de RelaxaMC. La direction estime que cette bonification se traduira par une hausse des revenus et une amélioration des marges brutes à partir du deuxième semestre de l'exercice 2018.

Depuis janvier 2017, les analystes de Mackie Research Capital Corporation assurent la couverture de Pediapharm.

« Nous sommes très heureux de notre croissance de 73% des revenus en comparaison au même trimestre de l'an dernier », déclare Sylvain Chrétien, président et chef de la direction de Pediapharm. « Nous avons intégré avec succès l'ajout des produits Relaxa dans notre structure commerciale avec des revenus qui sont toujours en voie d'atteindre 3 000 000 $ annuellement. De plus, nous avons mis tout récemment sur le marché le produit Rupall, une innovation dans le traitement des allergies, et les premiers signes avant-coureurs sont des plus prometteurs. Par la suite, ce sera au tour d'Otixal d'être disponible sur le marché dès avril prochain. Nul doute que Pediapharm entre dans une ère très prometteuse avec des croissances substantielles pour les prochains trimestres et années à venir. »

PERSPECTIVES

La priorité de la Société reste l'exécution de son plan commercial au moyen des produits existants, notamment NYDAMD, traitement révolutionnaire des poux de tête et de leurs œufs. NYDAMD, qui a dégagé des produits de plus de 3 200 000 $ pour l'exercice 2016, devrait atteindre des produits de 4 200 000 $ à 4 400 000 $ pour l'exercice 2017 et recèle un potentiel qui pourrait porter les produits des activités ordinaires à un sommet annuel se chiffrant entre 6 000 000 $ et 8 000 000 $ dans les deux prochaines années (données d'IMS et estimations de la direction).

Seulement avec NYDAMD, la suspension de naproxen et RelaxaMC, la Société a bon espoir de générer plus de 8 500 000 $ de revenus pour l'exercice 2018 (clos le 31 mars 2018). Ces chiffres ne tiennent pas compte des recettes tirées des nouveaux produits. L'objectif de la direction pour les prochains trimestres est d'optimiser les investissements dans le lancement de RupallMC et d'OtixalMC tout en conservant un bilan solide. La rétroaction positive constante d'importants leaders d'opinion dans le domaine des allergies confirme les estimations de la direction selon lesquelles RupallMC pourrait atteindre un sommet de ventes annuelles de 8 000 000 $ à 10 000 000 $ d'ici cinq ou six ans. Pour OtixalMC, la Société estime que le médicament pourrait atteindre un sommet de ventes annuelles de 4 000 000 $ d'ici cinq ou six ans.

Comme Pediapharm a déjà en place une solide infrastructure, la direction s'attend à une hausse modeste des frais de vente et d'administration, même en tenant compte de l'importante croissance des revenus attendue dans les prochaines années.

Pediapharm détient un portefeuille de produits issus de contrats d'exclusivité qui, selon la direction, permettra à la Société de réaliser son objectif, soit de générer entre 25 000 000 $ et 30 000 000 $ de produits annuels d'ici les cinq ou six prochaines années. Ce sommet prévu des ventes est basé sur les données d'IMS et les estimations de la direction concernant la part de marché visée pour chaque produit. Le tableau ci-dessous montre les sommets prévus des ventes pour les principaux produits.

PRODUIT INDICATION SOMMET DE VENTES ANNUELLES PRÉVU ($ CA)(2, 3) DATE DE LANCEMENT OU DATE DE LANCEMENT PRÉVUE NYDAMD Poux de tête 6 à 8 M$ 2012 RelaxaMC Constipation occasionnelle 4 à 6 M$ Acquis par Pediapharm en septembre 2016 Suspension de naproxen Arthrite juvénile et autres douleurs 1 à 2 M$ Nouveau lancement par Pediapharm en mars 2015 Rupatadine (RupallMC) Symptômes d'allergie et d'urticaire 8 à 10 M$ Janvier 2017 Cetraxal-Plus (OtixalMC) Infection de l'oreille 4 M$ Avril 2017 CuvposaMC(1) Sialorrhée grave, paralysie cérébrale 5 M$ Décembre 2017(4) TOTAL 28 à 35 M$

(1) Permis canadien sous réserve de l'approbation de Santé Canada. (2) Le sommet de ventes annuelles prévu est habituellement atteint dans les cinq à sept années suivant le lancement du produit. (3) En fonction des données sur le marché (IMS) et des estimations de la direction. (4) En fonction de l'échéancier de l'approbation par Santé Canada des dossiers présentés.

Maintenant que Pediapharm s'est dotée d'un solide portefeuille de produits, montré ci-dessus, sa stratégie de développement fondamentale s'est récemment centrée sur l'acquisition de produits déjà mis en marché et sur la copromotion de produits déjà homologués au Canada. Pour la majorité des produits du portefeuille, les investissements relatifs à la réglementation sont déjà faits. Le principal objectif de cette stratégie est d'assurer la rentabilité rapidement, tout en poursuivant les processus réglementaires relatifs au CUVPOSAMC, dont le dossier a été présenté à Santé Canada en août 2016. Parallèlement, Pediapharm continuera d'évaluer des licences exclusives et des acquisitions de produits potentielles.

En bref, la Société jouit d'une situation de trésorerie avantageuse qui lui permettra de mettre en application sa stratégie, qui comprend le lancement récent de RupallMC et le lancement à venir d'OtixalMC en avril 2017. En outre, la Société s'attend à maintenir l'excellente croissance des revenus tirés de la vente des autres produits portant la marque de Pediapharm, dont NYDAMD, la suspension de naproxen et RelaxaMC. En parallèle, la Société est en train d'évaluer des acquisitions potentielles de produits. Son principal objectif est d'accélérer sa stratégie de générer des flux de trésorerie positifs dans un court laps de temps. Pediapharm est une société en pleine croissance dans le secteur pharmaceutique des produits spécialisés à marge élevée, et lorsque des occasions d'alimenter cette croissance se présentent, elle peut augmenter son capital pour obtenir le financement et la flexibilité nécessaires.

Analyse des résultats d'exploitation pour la période close le 31 décembre 2016

PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2016, les revenus totaux ont atteint 1 773 044 $, contre 1 022 539 $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2015, soit une augmentation de 73 %. Il s'agissait du premier trimestre entier de revenus de RelaxaMC depuis la transaction du 19 septembre 2016. Ces revenus sont d'ailleurs en voie d'atteindre 3 000 000 $ annuellement. Pour leur part, les revenus tirés de NYDAMD ont augmenté de 12 % et, d'après les données d'IMS de décembre 2016 (MAT), la croissance de NYDA est de 35%. La direction maintient sa projection de 4 200 000 $ à 4 400 000 $ pour l'exercice clos le 31 mars 2017. Finalement, les revenus tirés de la suspension de naproxen de Pediapharm ont bondi de 92 %.

Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2016, les revenus totaux ont atteint 4 548 351 $, contre 3 099 916 $ pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2015, soit une augmentation de 47 %. Ces revenus sont d'ailleurs en voie d'atteindre 3 000 000 $ annuellement. Pour leur part, les revenus tirés de NYDAMD ont augmenté de 25 % et, d'après les données d'IMS de décembre 2016 (MAT), la croissance de NYDA est de 35%. La direction maintient sa projection de 4 200 000 $ à 4 400 000 $ pour l'exercice clos le 31 mars 2017. Finalement, les revenus tirés de la suspension de naproxen de Pediapharm ont bondi de 86 %.

MARGE BRUTE

Pour comparer des périodes, outre la marge brute en dollars, il est aussi pertinent d'examiner la marge brute en tant que pourcentage des revenus. Comme il n'y a pas de coût des ventes relativement aux revenus tirés des commissions, les pourcentages de la marge brute ci-dessous sont calculés à partir du coût des ventes et des revenus tirés de la vente de produits uniquement.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2016, la marge brute en dollars a atteint 891 893 $, soit une hausse de 29 % (689 358 $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2015). La marge brute en tant que pourcentage des revenus était de 48 % (64 % pour le trimestre clos le 31 décembre 2015). Ce résultat est attribuable à la fois au fait que RelaxaMC présente une faible marge brute en raison de la nature même de sa catégorie de produit et aux dépenses engagées dans le cadre de la transition de RelaxaMC vers Pediapharm (par exemple liées aux tests de stabilité, à l'achat de composantes ou à l'installation des solutions d'entreposage). Dans les prochains trimestres, vu la croissance attendue des revenus tirés de NYDAMD, de RupallMC et d'OtixalMC, RelaxaMC représentera un moins grand pourcentage des revenus et, pour cette raison, la direction s'attends à ce que la marge brute totale en tant que pourcentage des revenus s'améliorera pour ultimement se fixer entre 60 % et 70 %.

FRAIS DE VENTE ET D'ADMINISTRATION

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2016, les frais de ventes et d'administration s'élevaient à 1 656 245 $ (1 534 995 $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2015). Bien que les charges réglementaires relatives aux dossiers de Santé Canada pour RupallMC et OtixalMC soient nettement inférieures à celles de l'exercice précédent, la Société a fait d'importants investissements en préparation du lancement commercial prochain de ces deux produits. Ces investissements comprennent la création d'un comité consultatif où siègent d'importants leaders d'opinion de partout au Canada, un colloque médical, de la formation approfondie et l'achat de données externes (IMS) pour mieux comprendre les dynamiques du marché et assurer le succès du lancement.

Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2016, les frais de vente et d'administration ont diminué de 55 182 $ pour se fixer à 4 931 854 $ (4 987 036 $ pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2015).

Comme Pediapharm a déjà en place une solide infrastructure, la direction s'attend à une hausse modeste des frais de vente et d'administration, même en tenant compte de l'importante croissance des revenus attendue dans les prochaines années.

AUTRES REVENUS

Il n'y a eu aucun autre revenu pour le trimestre clos le 31 décembre 2016. Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2016, la Société a reçu le second et dernier versement de 2 000 000 $ US en espèces pour la vente des droits américains de la suspension de naproxen dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 4 250 000 $ US.

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

La perte d'exploitation pour le trimestre clos le 31 décembre 2016 s'est élevée à 783 507 $, contre une perte d'exploitation de 1 084 646 $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2015. L'augmentation des revenus est la principale cause de cette amélioration de 301 139 $ par rapport au trimestre clos le 31 décembre 2015.

Le bénéfice d'exploitation pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2016 s'est élevé à 328 161 $, contre une perte d'exploitation de 3 234 294 $ pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2015. L'augmentation des revenus et du bénéfice brut a contribué à l'amélioration de 992 255 $ par rapport à la période de neuf mois close le 31 décembre 2015. De plus, la Société a bénéficié de la vente susmentionnée de ses droits américains de la suspension de naproxen, qui a eu un effet positif de 2 570 200 $ pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2016, ce qui élève l'amélioration totale du bénéfice d'exploitation à 3 562 455 $ par rapport à la période de neuf mois close le 31 décembre 2015.

RÉSULTAT NET

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2016, le résultat net correspondait à une perte de 1 047 750 $, contre une perte nette de 1 288 020 $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2015. Pour le trimestre clos le 31 décembre 2016, l'écart entre le résultat d'exploitation et le résultat net s'explique surtout par 272 919 $ de charges financières. La majorité de ces charges font suite au placement privé de débentures convertibles garanties et de bons de souscription de la Société du 31 mars 2015. Ce placement a généré un produit brut total de 5 500 000 $.

Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2016, le résultat net correspondait à une perte de 443 274 $, contre une perte nette de 3 836 677 $ pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2015. Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2016, l'écart entre le résultat d'exploitation et le résultat net s'explique surtout par 804 905 $ de charges financières. La majorité de ces charges font suite au placement privé de débentures convertibles garanties et de bons de souscription de la Société du 31 mars 2015. Ce placement a généré un produit brut total de 5 500 000 $.

À propos de Pediapharm

Pediapharm est la seule entreprise pharmaceutique canadienne spécialisée en pédiatrie. Elle a pour mission de commercialiser des produits pédiatriques novateurs visant à améliorer la santé et le bien-être des enfants au Canada. Depuis sa création en 2008, Pediapharm a conclu de nombreux accords commerciaux avec des partenaires du Canada et d'autres pays. Son portfolio de produits innovateurs compte notamment NYDAß┤╣ß┤░, un traitement révolutionnaire des poux de tête; EpiCeramß┤╣ß┤░, une crème non stéroïdienne pour le traitement de l'eczéma; la suspension de naproxen, utilisée dans le traitement de la douleur et de l'inflammation causées par diverses affections, dont l'arthrite juvénile; RupallMC, une innovation dans le traitement médical des allergies avec un mode d'action unique; les gouttes auriculaires OtixalMC, qui sont les premières et les seules fabriquées à partir d'une combinaison d'antibiotique et de stéroïde offertes en doses unitaires stériles sans agent de conservation; ainsi que CuvposaMC, pour la sialorrhée grave, qui est présentement sous réserve de l'approbation de Santé Canada.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes et à des hypothèses qui pourraient donner lieu à des résultats très différents des résultats visés et des résultats ou événements prévus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, les investisseurs sont avisés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date de publication. À moins d'y être tenue selon les lois applicables, la Société nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. L'information prospective reflète les attentes ou croyances actuelles de la Société selon les renseignements qu'elle détient à ce jour, et ces renseignements sont fondés sur différentes hypothèses et assujettis à des risques et incertitudes décrits plus amplement aux pages 35 à 41 de la circulaire d'information de la direction de Chelsea Acquisition Corporation du 12 novembre 2013 qui peut être consultée sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, ainsi qu'aux autres risques découlant du fait qu'elle est une entreprise pharmaceutique spécialisée.

