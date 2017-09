Pediapharm annonce les résultats de son assemblée générale annuelle et des changements à son conseil d'administration

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 sept. 2017) -

Pediapharm inc. (TSX CROISSANCE:PDP) (« Pediapharm » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer les résultats de son assemblée générale annuelle des actionnaires, qui s'est tenue aujourd'hui. Les actionnaires ont approuvé la taille du conseil d'administration (le « conseil »), l'élection de chaque candidat au poste d'administrateur, la nomination de PricewaterhouseCoopers s.r.l., comptables agréés, à titre de vérificateurs de la Société et la ratification de son régime d'options sur actions.

Changements au conseil d'administration

M. Pierre Desormeau a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat afin de se consacrer à d'autres projets. Le conseil d'administration aimerait le remercier pour sa précieuse contribution au succès de Pediapharm depuis sa fondation et lui souhaiter bonne chance dans ses activités futures.

M. Benoit Gravel a été élu au sein du conseil pour la première fois. Benoit Gravel a commencé sa carrière en tant qu'économiste dans les secteurs canadiens de l'énergie et du transport chez Hydro-Québec et VIA Rail. Il a fait son entrée dans le milieu pharmaceutique il y a 30 ans, à titre de directeur, Planification d'entreprise et développement des affaires chez Rhône-Poulenc à Montréal. Il a passé trois ans à Paris au sein du service de développement des affaires mondiales, puis est revenu au Canada en tant que vice-président, Affaires externes, vice-président, Finances et président. À la création d'Aventis, il a été nommé vice-président, Affaires commerciales. Après la fusion de cette entreprise avec Sanofi, il a occupé plusieurs postes de cadre commercial au Canada, son dernier poste au pays ayant été celui de vice-président, Unité centrée sur le patient, Diabète et soins spécialisés. Sa dernière affectation chez Sanofi avant la retraite a été celle de vice-président, Gestion de portefeuille mondiale et développement stratégique à Prague, en République tchèque, au sein du service des génériques mondiaux. Benoit est détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise en économie de l'Université de Montréal.

Le conseil a approuvé l'attribution de 100 000 options d'achat d'actions à M. Benoit Gravel. Les options émises sont assorties d'un prix d'exercice unitaire de 0,30 $, d'une durée de 10 ans et d'une période d'acquisition de 2 ans.

L'attribution des options est subordonnée à l'approbation des organismes de réglementation et de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Pediapharm

Pediapharm est la seule entreprise pharmaceutique canadienne spécialisée en pédiatrie. Elle a pour mission de commercialiser des produits pédiatriques novateurs visant à améliorer la santé et le bien-être des enfants au Canada. Depuis sa création en 2008, Pediapharm a conclu de nombreux accords commerciaux avec des partenaires du Canada et d'autres pays. Son portfolio de produits innovateurs compte notamment NYDAß┤╣ß┤░, un traitement révolutionnaire des poux de tête; EpiCeramß┤╣ß┤░, une crème non stéroïdienne pour le traitement de l'eczéma; la suspension de naproxen, utilisée dans le traitement de la douleur et de l'inflammation causées par diverses affections, dont l'arthrite juvénile; RupallMC, une innovation dans le traitement médical des allergies avec un mode d'action unique; les gouttes auriculaires OtixalMC, qui sont les premières et les seules fabriquées à partir d'une combinaison d'antibiotique et de stéroïde offertes en doses unitaires stériles sans agent de conservation; ainsi que CuvposaMC, pour la sialorrhée grave, qui est présentement sous réserve de l'approbation de Santé Canada.

