Pediapharm effectue son placement privé d'unités à hauteur de 5 000 000 $

4 juillet 2017

Pediapharm Inc. (la « Société » ou « Pediapharm ») (TSX CROISSANCE:PDP) a le plaisir d'annoncer la réalisation du placement privé sans courtier annoncé précédemment (le « placement ») visant ses unités (les « unités »), qui était détenu en fiducie.

Dans le cadre du placement, 9346-4626 Québec Inc., société fermée faisant affaire sous le nom de Transican (le « souscripteur ») a acquis 14 705 883 unités au prix de 0,34 $ chacune, ce dont la Société tirera un produit total de 5 000 000 $. Le souscripteur appartient à M. Gérard Leduc, dirigeant de renommée mondiale du secteur pharmaceutique.

Chaque unité est composée d'une (1) action ordinaire dans le capital de la Société (une « action ordinaire ») et d'un demi (1/2) bon de souscription d'actions ordinaires de la Société (un « bon »). Chaque bon entier donne au souscripteur le droit d'acheter une (1) action ordinaire au prix unitaire de 0,51 $ jusqu'au 24 mai 2020. Aucune commission ni aucuns frais n'ont été payés dans le cadre du placement.

Le produit brut du placement servira à trouver de nouvelles occasions d'affaires et à accélérer la croissance des produits que la Société a récemment lancés, soit RupallMC et OtixalMC.

En raison du placement, le souscripteur deviendra un nouvel initié de la Société à titre de détenteur de plus de 10 % des actions ordinaires émises et en circulation.

Le placement est assujetti à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture du placement, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Pediapharm

Pediapharm est la seule entreprise pharmaceutique canadienne spécialisée en pédiatrie. Elle a pour mission de commercialiser des produits pédiatriques novateurs visant à améliorer la santé et le bien-être des enfants au Canada. Depuis sa création en 2008, Pediapharm a conclu de nombreux accords commerciaux avec des partenaires du Canada et d'autres pays. Son portfolio de produits innovateurs compte notamment NYDAß┤╣ß┤░, un traitement révolutionnaire des poux de tête; EpiCeramß┤╣ß┤░, une crème non stéroïdienne pour le traitement de l'eczéma; la suspension de naproxen, utilisée dans le traitement de la douleur et de l'inflammation causées par diverses affections, dont l'arthrite juvénile; RupallMC, une innovation dans le traitement médical des allergies avec un mode d'action unique; les gouttes auriculaires OtixalMC, qui sont les premières et les seules fabriquées à partir d'une combinaison d'antibiotique et de stéroïde offertes en doses unitaires stériles sans agent de conservation; ainsi que CuvposaMC, pour la sialorrhée grave, qui est présentement sous réserve de l'approbation de Santé Canada.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques, incluant les commentaires de l'équipe de direction par rapport à l'utilisation du produit brut du placement, ainsi que les délais pour recevoir les approbations règlementaires requises. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes et à des hypothèses qui pourraient donner lieu à des résultats très différents des résultats visés et des résultats ou événements prévus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, les investisseurs sont avisés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date de publication. À moins d'y être tenue selon les lois applicables, la Société nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. L'information prospective reflète les attentes ou croyances actuelles de la Société selon les renseignements qu'elle détient à ce jour, et ces renseignements sont fondés sur différentes hypothèses et assujettis à des risques et incertitudes décrits plus amplement aux pages 35 à 41 de la circulaire d'information de la direction de Chelsea Acquisition Corporation du 12 novembre 2013 qui peut être consultée sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, ainsi qu'aux autres risques découlant du fait qu'elle est une entreprise pharmaceutique spécialisée.

La Bourse de croissance TSX. et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent document.