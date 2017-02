Percona annonce le programme des séances de la sixième Conférence en direct annuelle de Percona sur les bases de données open source 2017

Des possibilités de partenariat sont encore disponibles, les remises pour les inscriptions anticipées expirent le 5 mars 2017

RALEIGH, NC--(Marketwired - Feb 23, 2017) - Percona, la société qui fournit des solutions et services MySQL® et MongoDB® aux entreprises, a annoncé aujourd'hui le programme des séances pour la sixième Conférence annuelle Percona Live sur les bases de données open source 2017, qui aura lieu du 24 au 27 avril 2017 au Hyatt Regency Santa Clara et au Centre de congrès de Santa Clara. Des possibilités de partenariat sont encore disponibles et les remises pour les inscriptions anticipées peuvent être utilisées jusqu'au 5 mars 2017 à 23 h 30 PST. Le Hyatt Regency Santa Clara a un bloc de chambres réservées pour les participants jusqu'au 23 mars, mais elles partent vite.

La Conférence en direct de Percona sur les bases de données open source 2017 est le plus important événement pour les développeurs et les utilisateurs de logiciels open source, ainsi que les entreprises qui développent et utilisent des logiciels open source. Les sujets de l'événement de cette année se concentrent sur trois domaines clés -- MySQL, MongoDB et d'autres bases de données open source. D'autres pistes spécialisées comprennent Amazon Web Services, PostgreSQL, RocksDB et Time Series.

Programme des séances de la conférence

Les séances de la conférence auront lieu du 25 au 27 avril et incluront une variété de discussions approfondies relatives à chacun des domaines clés. Des exemples de séance de conférence comprennent :

MySQL

Un système qui s'adapte à tous : hébergement MySQL partagé chez Facebook - Andrew Regner, ingénieur de production d'infrastructure MySQL, Facebook

MySQL 8.0: quelles sont les nouveautés de l'optimiseur? - Manyi Lu, directeur du développement de logiciels, Oracle

Accélérez MySQL® pour les cas d'utilisation exigeants d'OLAP et d'OLTP avec Apache® Ignite™ - Nikita Ivanov, fondateur et directeur technique, GridGain, et Peter Zaitsev, co-fondateur et PDG, Percona

Unilignes en bash et autres outils pour simplifier les opérations MySQL à l'échelle - Gillian Gunson, ingénieur d'infrastructure principale, GitHub, et Brian Cain, ingénieur en base de données - MySQL SRE, Dropbox

Protéger le trafic réseau MySQL - Daniël van Eeden, ABD, Booking.com





MongoDB

Comment Sitecore compte sur MongoDB pour l'évolutivité et la performance, et ce que cela peut vous apprendre - Grant Killian, architecte Sitecore, et Antonios Giannopoulos, administrateur de base de données, Rackspace

Pipeline d'agrégation MongoDB - Jason Terpko, administrateur de base de données, ObjectRocket par Rackspace

MongoDB dans AWS (MongoDB comme DBaaS) - Zhang Lu, architecte en chef, et Jing Wu, ABD principal, AOL

Automatiser le déploiement et la gestion des clusters MongoDB à haute disponibilité - Jonathan Rudenberg, directeur technique, Flynn

Les choses à faire et à ne pas faire dans l'environnement MySQL hybride moderne de MongoDB - Jonathan Wage, directeur technique, OpenSky, et Rick Vasquez, responsable comptes techniques, Percona





Bases de données open source

ClickHouse : SGBD distribués à haute performance pour l'analytique - Victor Tarnavsky, chef du service des systèmes analytiques, Yandex, et Alexey Milovidov, chef de l'équipe de développement, ClickHouse

OpenTSDB - Schéma Time Series sur NoSQL sans schéma - Chris Larsen, ingénieur logiciel principal, Yahoo Inc.

Infrastructure de données distribuées réutilisable avec Dynomite - Ioannis Papapanagiotou, ingénieur logiciel principal, Netflix

Récupération, stockage et visualisation des métriques à l'échelle - Dan Ni, ingénieur logiciel, et Alex Coomans, ingénieur logiciel, Square

Faire tourner Cassandra sur Apache Mesos sur plusieurs centres de données chez Uber - Karthik Gandhi, ingénieur logiciel principal, Uber





Partenariats

Des opportunités de partenariat pour la Conférence Percona Live sur les bases de données open source 2017 sont disponibles et sont l'occasion d'interagir avec des ABD, administrateurs système, développeurs, directeurs techniques, PDG, responsables commerciaux, évangélistes de la technologie, vendeurs de solutions et entrepreneurs qui participent généralement à l'événement. Les partenaires actuels comprennent:

Diamant Plus - Continuent, VividCortex

Vous avez l'intention d'y assister?

Les réductions pour les inscriptions anticipées pour la Conférence en direct de Percona sur les bases de données open source 2017 sont disponibles jusqu'au 5 mars 2017 à 23 h 30 PST.

Visitez le site de la Conférence en direct de Percona sur les bases de données open source 2017 pour plus d'informations à propos de la conférence.

Les Conférences Percona Live

Quoi : Conférence en direct de Percona sur les bases de données open source 2017

Où : L'hôtel Hyatt Regency Santa Clara et le Centre de congrès de Santa Clara

5101 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054

Quand: 24-27 avril 2017

Au sujet de Percona

Avec plus de 3,000 clients dans le monde entier, Percona est la seule compagnie qui fournit des solutions de classe Entreprise pour MySQL et MongoDB aussi bien sur les plateformes traditionnelles que celles dans le cloud. La compagnie fournit Logiciels, Support, Consulting et Services à certaines des marques Internet les plus larges et renommées telles que Cisco Systems, Time Warner Cable, Alcatel-Lucent, Rent the Runway, et la BBC, et également à de nombreuses PME désireuses d'optimiser les performances des applications tout en rationalisant l'efficacité des bases de données. Bien établis en tant que leaders d'opinion, les experts de Percona rédigent le contenu du Percona Data Performance Blog. Les conférences Percona Live attirent les participants et les conférenciers de renom du monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site www.percona.com.

Percona®, XtraBackup®, TokuDB® et Fractal Tree® sont des marques déposées de Percona LLC ou de ses filiales. Toutes les autres marques déposées et non déposées dans ce document sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.