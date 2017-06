Percona Live Europe 2017Conférence sur les bases de données open source L'appel à candidature des intervenants est désormais ouvert

Percona Live Europe se tiendra pour la première fois à Dublin Percona accepte les soumissions des intervenants jusqu'au 17 juillet 2017

RALEIGH, CAROLINE DU NORD--(Marketwired - Jun 20, 2017) - Percona, la société qui fournit des solutions et services de classe entreprise pour MySQL®, MongoDB® et autres bases de données open source, a annoncé aujourd'hui que l'appel à candidature des intervenants pour la Conférence européenne de 2017 sur les bases de données open source est ouvert et que les soumissions seront acceptées jusqu'au 17 juillet 2017. Percona Live Europe 2017

aura lieu du 25 au 27 septembre 2017 à l'hôtel Radisson Blu Royal Hotel à Dublin, Irlande. Des possibilités de partenariat sont disponibles.

Percona Live Europe, qui a fait salle comble en 2016, est le premier événement pour les particuliers et les entreprises qui développent et utilisent des logiciels open source.

Le thème de la conférence de cette année est « Championing Open Source Databases [privilégier les bases de données open source] » avec des sessions sur MySQL, MariaDB, MongoDB et autres technologies de base de données open source, dont les bases de données de séries chronologiques, PostgreSQL et RocksDB. La conférence de 2017 présentera une large gamme de discussions approfondies et de tutoriels pratiques autour de trois pistes : développeur, études de cas et opérations.

Les séances en petits groupes dureront 50 minutes avec une séance de questions et réponses. Les sessions de travaux dirigés dureront trois ou six heures, seront axées sur une application immédiate et pratique des connaissances approfondies acquises et cibleront un niveau situé entre une formation et une séance en petit groupe. Les intervenants en charge des travaux dirigés doivent s'attendre à ce que les participants apportent leurs propres ordinateurs portables pour travailler avec des présentations détaillées et potentiellement interactives. Les « lightning talk » [présentations éclairs] sont des présentations de cinq minutes axées sur un seul point clé qui intéresse la communauté open source : des présentations techniques, désinvoltes ou amusantes sur de nouvelles idées, un projet réussi, une mise en garde, un conseil ou une démonstration rapide.

Les intervenants sélectionnés recevront un badge gratuit pour accéder à l'intégralité de la conférence.

Partenariats

Des opportunités de partenariat pour la Conférence européenne de 2017 de Percona sur les bases de données open source sont disponibles et offrent la possibilité d'interagir avec des centaines d'administrateurs de base de données (DBA), d'administrateurs systèmes, de développeurs, de directeurs techniques, de PDG, de responsables commerciaux, d'évangélistes technologiques, de fournisseurs de solutions et d'entrepreneurs qui participent généralement à l'événement.

Percona Live Conférence

Quoi: Conférence européenne de 2017 de Percona sur les bases de données open source

Où: Radisson Blu Royal Hotel, 8 Golden Lane, Dublin, Irlande

Quand: 25 - 27 septembre 2017

Date limite de l'appel à soumission: 17 juillet 2017

Au sujet de Percona

Avec plus de 3,000 clients dans le monde entier, Percona est la seule compagnie qui fournit des solutions de classe Entreprise pour MySQL et MongoDB aussi bien sur les plateformes traditionnelles que celles dans le cloud. La compagnie fournit Logiciels, Support, Consulting et Services à certaines des marques Internet les plus larges et renommées telles que Cisco Systems, Time Warner Cable, Alcatel-Lucent, Rent the Runway, et la BBC, et également à de nombreuses PME désireuses d'optimiser les performances des applications tout en rationalisant l'efficacité des bases de données. Bien établis en tant que leaders d'opinion, les experts de Percona rédigent le contenu du Percona Data Performance Blog. Les conférences Percona Live attirent les participants et les conférenciers de renom du monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site www.percona.com.

Percona®, XtraBackup®, TokuDB® et Fractal Tree® sont des marques déposées de Percona LLC ou de ses filiales. Toutes les autres marques déposées et non déposées dans ce document sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.