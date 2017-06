Perlite Canada inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 29 juin 2017) - Perlite Canada inc. (la «société») (TSX CROISSANCE:PCI) annonce par les présentes ses résultats pour le deuxième trimestre 2017 se terminant le 30 avril 2017.

La société a généré des revenus de 2 354 013 $ au cours du deuxième trimestre terminé le 30 avril 2017 (le «2e trimestre 2017») comparativement à des revenus de 2 007 035 $ au cours du deuxième trimestre terminé le 30 avril 2016 soit une augmentation d'environ 17 %.

La société a enregistré un bénéfice avant impôts sur les bénéfices et un bénéfice net de 409 961 $ au cours du 2e trimestre 2017 comparativement à un bénéfice avant impôts de 314 916 $ pour la même période en 2016, soit une augmentation d'environ 30 %. Pour la période de six mois terminée le 30 avril 2017, la société a enregistré un bénéfice avant impôts sur les bénéfices et un bénéfice net de 703 204 $ comparativement à un bénéfice avant impôts sur les bénéfices de 239 035 $ pour la même période en 2016.

L'augmentation des bénéfices avant impôts sur les bénéfices et du bénéfice net au cours du 2e trimestre 2017 comparativement aux bénéfices enregistrés au cours de la même période en 2016 s'explique principalement par l'augmentation des ventes de la Société et des ajustements de prix effectués au cours des trimestres antérieurs. L'augmentation des ventes de la société a été principalement causée par l'augmentation des produits de vermiculite.

La société annonce également l'approbation par les actionnaires de la société d'un régime de droits adopté par les administrateurs en décembre 2006. Le régime de droits a pour but de veiller à ce que les actionnaires de la société disposent d'un délai suffisant pour évaluer les mérites d'une offre publique d'achat sans subir de pression indue. Le régime de droits est résilié si la convention du régime n'est pas approuvée par les détenteurs d'actions ordinaires à tous les deux ans. Le régime de droit a été approuvé par les actionnaires en avril 2009, en avril 2011, en avril 2013, en avril 2015 et en avril 2017.

Perlite Canada inc. se spécialise dans la transformation, la distribution et la vente de perlite et de vermiculite, minerais utilisés dans les secteurs horticole et industriel.

Les actions ordinaires de Perlite Canada inc. se transigent à la Bourse de croissance (TSX).

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs qui comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent substantiellement de ceux qu'indiquent ces énoncés prospectifs. Perlite Canada inc. n'assume pas la responsabilité de l'exactitude et du caractère exhaustif des énoncés prospectifs et ne s'engage pas à les réviser publiquement en fonction de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

La Bourse de croissance TSX n'a examiné ni le caractère adéquat ni l'exactitude des renseignements contenus au présent communiqué de presse et décline toute responsabilité s'y rapportant.