Perlite Canada inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 sept. 2017) - Perlite Canada inc. (la «société») (TSX CROISSANCE:PCI) annonce par les présentes ses résultats pour le troisième trimestre 2017 se terminant le 31 juillet 2017.

La société a généré un chiffre d'affaires de 1 743 224 $ au cours du troisième trimestre terminé le 31 juillet 2017 (le «3e trimestre 2017») comparativement à 1 748 845 $ au 31 juillet 2016, soit un volume de ventes similaires. Pour la période de neuf mois terminée le 31 juillet 2017, les ventes ont totalisé 6 280 859 $ comparativement à 5 475 625 $ pour la même période en 2016, soit une augmentation d'environ 15 %.

La société a enregistré un bénéfice avant impôt de 295 735 $ pour le 3e Trimestre 2017 comparativement à un bénéfice avant impôts de 434 611 $ au cours du 3e trimestre 2016. Il est à noter toutefois qu'au cours du troisième trimestre de 2016, la société a enregistré un gain de 388 029 $ suite au règlement d'une réclamation d'un ancien fournisseur de vermiculite. En ne tenant pas compte de ce gain, la société aurait réalisé un bénéfice de 46 582 $ pour le troisième trimestre de 2016. Pour la période de neuf mois terminée le 31 juillet 2017, la société a enregistré un bénéfice avant impôts de 998 939 $ comparativement à un bénéfice avant impôts de 673 646 $ pour la période de neuf mois terminée le 31 juillet 2016. Sans tenir compte du gain sur règlement de 388 029 $ mentionné ci-haut, la société aurait réalisé un bénéfice avant impôts de 285 617 $ au cours de cette période en 2016.

L'augmentation des bénéfices avant impôts de la société s'explique principalement par l'augmentation des ventes des produits de vermiculite et l'augmentation du dollar canadien par rapport à la devise américaine au cours de cette période.

Perlite Canada inc. se spécialise dans la transformation, la distribution et la vente de perlite et de vermiculite, minerais utilisés dans les secteurs horticole et industriel.

