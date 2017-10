Persado annonce une avancée majeure dans le développement du « Marketing Language Cloud » avec le lancement de Persado One qui permet une personnalisation individualisée du langage émotionnel grâce à l'intelligence artificielle.

La Silicon Valley Bank finance ce développement à hauteur de 30 millions de dollars.

NEW YORK, NY--(Marketwired - Oct 24, 2017) - Aujourd'hui, Persado, leader du langage marketing produit grâce à l'intelligence artificielle destiné aux plus grandes marques, développe le « marketing language cloud » et présente Persado One, un outil qui permet de personnaliser le langage émotionnel à grande échelle. A l'occasion de sa présentation au VentureBeat's VB Summit 2017, l'entreprise a également annoncé bénéficier d'une capacité de financement de 30 millions de dollars alloués par la Silicon Valley Bank (SVB) qui soutient les entreprises les plus innovantes du monde et leurs investisseurs.

Il s'agit de la plus grande avancée de la plateforme d'intelligence artificielle de Persado depuis de sa création. Persado One offre aux marques une solution innovante afin de communiquer de façon pertinente, durable et individualisée avec chaque consommateur. Persado One utilise des algorithmes d'apprentissage profond (deep learning) pour créer un profil émotionnel individuel de chaque consommateur en apprenant des campagnes précédentes, et grâce à cete apprentissage génère un langage émotionnel adapté à chaque individu. Cette fonctionnalitéest disponible au sein du service Persado Entreprise.

Persado lance également une catégorie d'outils professionnels qui s'appliquaient initialement aux mails et aux réseaux sociaux. Les commerciaux seront maintenant en mesure de prédire leurs taux de conversion; de générer des campagnes plus performantes adaptées à leurs objectifs, à leur secteur, et à leurs KPIs; ainsi que d'affiner le langage de leurs campagnes, le style et le vocabulaire, en fonction du ton de leur marque.

"Le lancement de Persado One et le développement des solutions de « marketing language cloud » marque un tournant considérable pour notre entreprise car nous pouvons atteindre une cible plus large de marketeurs avec des outils qui ont un impact direct sur leur business," déclare Assaf Baciu, Co-Fondateur et SVP Product & Engineering de Persado. "Ces innovations sont le reflet du succès de Persado dans sa capacité à générer du ROI pour les plus grandes marques du monde et à accroître la demande sur ce marché."

Persado est disponible à travers les différentes gammes de produits suivantes :

Persado Enterprise permet aux marketeurs d'obtenir les meilleurs taux de performance grâce à des messages personnalisés et à des idées exploitables sur tous types de canaux, ceux-ci comprenant les mails, l'affichage publicitaire, la publicité sur les réseaux sociaux, les pages d'accueil, les SMS, les notifications, le publipostage, et plus encore ; et ce, dans près de 23 langues. En mettant à disposition les données pertinentes relatives à leurs campagnes, Persado One permet aux marques de développer au cœur de leur offre un mode de communication personnalisée omnicanale. Persado Professionnel : Persado Pro offre des outils basés sur le cloud qui permettent à des marketeurs individuels d'avoir un accès rapide et flexible à des messages prédictifs qui se basent sur leurs données. Pro Email génère automatiquement un langage extrêmement performant pour l'objet des mails qui s'adapte à la plupart des plateformes mail marketing. La première édition Pro Email s'appuie sur presque dix ans d'apprentissage automatique permettant de prédire scientifiquement l'efficacité de l'objet du mail, par comparaison aux choix de la concurrence ou au choix initial de la marque. Pro Social génère instantanément des publicités payantes pour Facebook, en incluant les titres, la superposition texte/image, et des images qui ont un impact émotionnel sur le public cible.





Le financement par la SVB booste le développement du « Marketing Language Cloud » de Persado et permet la croissance rapide de l'entreprise. Les facteurs de croissance clé de Persado sont le résultat de de la fidélité continue de ses clients, une augmentation de 360% de sa base d'utilisateurs depuis 2016, des facteurs d'intégration-clé et des partenariats de commercialisation avec des plateformes de marketing leader du marché, tels que Oracle, Salesforce, Cheetah Digital, et Oracle+Bronto, ainsi que son développement en Europe, en Australie, au Mexique, au Japon, et en Corée du Sud.

"Nous sommes reconnaissants du soutien de longue date que nous accorde la Silicon Valley Bank. En tant que banque qui s'est construite sur le principe du soutien à l'innovation, la Silicon Valley Bank est le partenaire idéal pour relever le défi d'appliquer une technologie d'intelligence artificielle au secteur du marketing et même au-delà", déclare Alex Vratskides, Co-Fondateur et CEO de Persado.

"Nous sommes ravis de travailler avec Persado dans le cadre de cette phase passionnante du développement de l'entreprise", affirme Adam Millsom, Directeur de la Silicon Valley Bank. "Persado utilise l'intelligence artificielle de façon innovante afin que les marketeurs trouvent le contenu le plus adapté à leur public cible, et nous sommes très enthousiastes des initiatives de l'entreprise relatives aux applications futures de cette technologie. Notre volonté est d'offrir le meilleur financement possible, mais aussi les connexions et les services appropriés pour contribuer au succès de Persado."

Depuis sa création en 2012, Persado a permis à de nombreuses marques d'améliorer l'impact de leurs messages à l'attention de leurs consommateurs quels que soient les canaux (que ce soient des mails, pour renouveler un abonnement en ligne ; ou des publicités Facebook, pour inciter à l'installation d'une application, etc.). Pour de plus amples informations ou pour réserver une démonstration produit, nous vous invitons à vous rendre sur www.persado.com.

A propos de Persado

Persado est le « Marketing Language Cloud » : l'intelligence artificielle génère le langage le plus percutant qui soit, en fonction du public, de la catégorie, ou de l'individu. Imaginez que vous ayez un rédacteur et un scientifique des données pour chacun de vos interlocuteurs : la plateforme génère un langage précis qui, avec une minutie analytique, conduit à une réponse, donnant lieu à de meilleurs chiffres d'affaires et à la connaissance sans précédent de l'engagement du consommateur. Composé de la plus grande base de données de langage marketing au monde, avec plus d'un million de mots, de phrases et d'images, organisés, étiquetés et marqués, le « Marketing Language Cloud » de Persado permet aux marques d'augmenter leur acquisition et leur maintien en construisant une relation clientèle à long terme. Pour découvrir la force du langage émotionnel en marketing, rendez-vous sur www.persado.com.

A propos de la Silicon Valley Bank

Depuis plus de 30 ans, la Silicon Valley Bank (SVB) aide des entreprises innovantes et leurs investisseurs à concrétiser rapidement des idées audacieuses. SVB offre son expertise et des services ciblés grâce à son implantation dans les centres d'innovation du monde entier. Avec des services bancaires commerciaux, internationaux et des services bancaires privés, SVB répond aux besoins spécifiques des innovateurs. Plus d'informations sur www.svb.com.