Personnalités politiques et leaders de l'industrie seront conférenciers au Sommet de l'aérospatiale canadienne 2017

OTTAWA, ON--(Marketwired - 26 octobre 2017) - L'Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC) est fière de présenter une liste impressionnante de conférenciers pour le Sommet de l'aérospatiale canadienne qui aura lieu au Centre Shaw à Ottawa les 7 et 8 novembre prochains. Événement annuel constitué d'une conférence et d'un salon commercial, le Sommet attire plus de 1 200 participants issus de l'industrie et du gouvernement, cadres supérieurs et hauts fonctionnaires pour la plupart.

" Cette année plus que jamais, le Sommet de l'aérospatiale canadienne est l'endroit idéal pour rencontrer des leaders internationaux de l'industrie et pour mieux saisir la vision du gouvernement sur l'innovation, " annonce Jim Quick, président et chef de la direction de l'AIAC. " Il s'agit d'un événement réellement unique, avec deux jours de programme, une multitude de super sessions et des panels passionnants, des chefs de file de l'industrie de classe mondiale, des ministres du gouvernement fédéral et des experts du milieu des affaires. "

Parmi les conférenciers de l'industrie au Sommet 2017:

Dirk Hoke, Chief Executive Officer, Airbus Defence and Space

Major General Robert E. Wheeler, Past Deputy CIO - C411c, USAD

Eric Ducharme, directeur général, Technologies avancées, GE Aviation

Ken Peterman, président, Systèmes gouvernementaux, ViaSat, Inc.

Micael Johansson, vice-président exécutif et PDG adjoint, Saab AB

Parmi les ministres fédéraux et experts de l'industrie également conférenciers au Sommet :

L'hon. Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

L'hon. Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Colin Robertson, conseiller principal, Dentons LLP

Manfred Hader, associé principal, Roland Berger Strategy Consultants

D'autres leaders de l'industrie et du gouvernement prendront part à trois panels : le panel parlementaire, le panel des petites entreprises et le panel exécutif.

Le programme détaillé est disponible en ligne en cliquant ici. Les médias intéressés peuvent obtenir leur accréditation en cliquant ici.

L'AIAC est l'association nationale représentant les intérêts des entreprises de fabrication et de services du secteur canadien de l'aérospatiale. Le secteur canadien de l'aérospatiale occupe la cinquième place dans le monde. Son apport au PIB canadien atteint les 28 milliards de dollars; il exporte 80 % de sa production et consacre plus de 20 % de ses activités à la recherche et au développement (R et D). Quelque 208 000 Canadiens travaillent, directement ou indirectement, pour ce secteur.