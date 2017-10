Petro-Canada et RBC font équipe pour offrir des économies et des avantages de fidélisation innovateurs

Cet automne, une collaboration entre deux marques emblématiques du Canada a permis de repenser la façon dont les Canadiens économisent sur l'essence et participent aux programmes Petro-Points et RBC Récompenses

Petro-Canada, une entreprise de Suncor Énergie, et la Banque Royale du Canada (« RBC »), ont présenté un programme innovateur - une première canadienne - qui permet aux Canadiens de réaliser des économies instantanées sur l'essence et d'accumuler des points avec les deux programmes de fidélisation au moyen de n'importe quelle carte de crédit et de débit personnelle ou d'entreprise RBC.

À compter du 31 octobre, les clients de RBC pourront lier leur carte Petro-Points à toutes leurs cartes de débit et de crédit personnelles ou d'entreprise RBC pour économiser instantanément 3 ¢ le litre sur l'essence et accumuler 20 pour cent plus de Petro-Points sur les achats effectués à Petro-Canada. Les titulaires d'une carte de crédit RBC Récompenses accumuleront aussi 20 pour cent plus de points RBC Récompenses sur leurs achats à Petro-Canada. Contrairement aux autres programmes de fidélisation qui restreignent les avantages à une carte précise, toutes les cartes RBC permettront aux Canadiens de réaliser des économies sur l'essence et d'accumuler plus de points en prime. Les clients doivent simplement lier leur carte Petro-Points à leur profil RBC en ligne en se rendant sur le site Web RBC sécurisé rbc.com/petro-canada.

« Nous proposons aux Canadiens une façon transparente, simple et pratique d'obtenir de la valeur, peu importe la carte de paiement RBC qu'ils utiliseront, déclare Sean Amato-Gauci, vice-président directeur, Cartes, paiements et services bancaires, RBC. En partenariat avec Petro-Canada, nous avons créé un programme exclusif qui procure aux Canadiens d'importantes économies sur l'essence, des points en prime et un accès aux avantages qu'offrent nos cartes de crédit et de débit réputés. Nous modifions le domaine de la fidélisation - notre expérience innovatrice en matière de jumelage de cartes fait en sorte que plus de 12 millions de clients de RBC et de Petro-Canada obtiendront une valeur et des économies importantes, sans qu'ils aient à faire une demande pour une carte précise. »

Cette relation stratégique à long terme entre RBC et Petro-Canada représente une occasion unique de collaboration entre deux marques emblématiques du Canada qui est à l'avantage des consommateurs canadiens. Dans le cadre de cette annonce, plus de 500 guichets bancaires RBC seront installés dans les établissements Petro-Canada du Canada au cours des six prochains mois.

« Nous voulons offrir plus de valeur à nos invités et faciliter la façon d'économiser. Nous sommes heureux de faire équipe avec RBC pour offrir une solution intégrée qui permet à nos invités de profiter de plus d'économies instantanées sur l'essence, d'obtenir des points en prime et d'échanger des Petro-Points avec la même carte. Même si l'apparence de leur carte ne changera pas, leur carte de crédit ou de débit RBC sera désormais également leur carte Petro-Points, explique Deborah Gullaher, vice-présidente, Ventes et marketing. Nos invités nous ont dit qu'ils veulent un choix et un partenaire financier offrant une valeur supplémentaire. Selon nous, la solution est de travailler avec RBC pour offrir à nos invités plus d'options de paiement, tout en leur permettant d'accumuler des points plus rapidement. »

Pour lier une carte Petro-Points à un profil RBC le 31 octobre, les clients doivent simplement visiter rbc.com/petro-canada, entrer leurs justificatifs d'ouverture de session en ligne et le numéro de carte Petro-Points, accepter les conditions, c'est tout. Dans les deux jours ouvrables suivants, les clients commenceront à bénéficier d'économies instantanées sur l'essence et à accumuler plus de points sur leurs achats à Petro-Canada avec une carte de paiement ou le Portefeuille RBC.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights' Global 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Petro-Canada, une entreprise de Suncor, exploite presque 1 500 stations-service et 280 établissements de vente en gros Petro-Pass à l'échelle du pays. Petro-PointsMC, le programme de fidélité de Petro-Canada, offre aux Canadiens l'occasion d'accumuler des points et de les échanger contre des primes. Petro-Canada est fière d'être un Partenaire national des comités olympique et paralympique canadiens, en appuyant depuis plus de 25 ans les athlètes, leurs entraîneurs et leurs familles. Pour plus d'information, visitez petro-canada.ca.

La Banque Royale du Canada est, selon la capitalisation boursière, la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques au monde. Elle est l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord et offre, à l'échelle mondiale, des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion de patrimoine, des services d'assurance, des services aux investisseurs ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Elle compte environ 81 000 employés à temps plein et à temps partiel au service de plus de 16 millions de particuliers, d'entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et dans 35 autres pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à rbc.com.

RBC contribue à la prospérité des collectivités en appuyant une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans les collectivités et le travail bénévole de ses employés. Pour en savoir plus, allez au http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur Twitter @SuncorEnergy ou ensemble.suncor.com

