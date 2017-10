Pétrolia annonce les résultats de l'assemblée annuelle et spéciale de ses actionnaires, sa continuation sous la LCSA, la reprise de la négociation de ses actions ordinaires...

...et la conclusion d'ententes définitives de règlement relatives à Anticosti

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 3 oct. 2017) - Pétrolia Inc. (TSX CROISSANCE:PEA) (« Pétrolia » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que ses actionnaires ont voté en faveur de tous les éléments leur ayant été soumis à l'occasion de l'assemblée annuelle et spéciale des actionnaires de la Société tenue à Montréal le 3 octobre 2017 (l'« Assemblée »).

Les actionnaires de la Société ont approuvé, entre autres, la réélection de ses cinq administrateurs sortants, sa continuation sous la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »), la réduction de son capital déclaré ainsi qu'un plan d'arrangement (l'« Arrangement ») à la suite duquel Pétrolia et Pieridae Energy Limited (« Pieridae ») vont fusionner en vertu de l'article 192 de la LCSA, conformément aux termes d'une convention d'arrangement intervenue entre la Société et Pieridae (la « Convention d'arrangement »). La résolution approuvant l'Arrangement a été adoptée par 97,53% des votes exprimés par les actionnaires de la Société. Les actionnaires de Pieridae ont approuvé à l'unanimité l'Arrangement en date du 26 septembre 2017.

Un total de 46 192 169 actions ordinaires ont été votées à l'Assemblée, représentant approximativement 42,61% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Les autres sujets considérés lors de l'Assemblée ont été approuvés par plus de 96% du vote des actionnaires, et ces résultats sont indiqués au rapport des résultats du vote déposé par la Société et accessible sur son profil SEDAR, au www.sedar.com.

Tel que précédemment annoncé, l'Arrangement inclut la déclaration et le paiement d'un dividende par Pétrolia sur ses actions ordinaires d'un montant total de 9 012 002 $ ou 0,0831 $ par action de Pétrolia basé sur 108 399 683 actions émises et en circulation à la date de référence du dividende. Les actionnaires qui désirent recevoir leur part proportionnelle de ce dividende doivent demeurer actionnaire de Pétrolia jusqu'au jour suivant la date ex-dividende établie conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »). La date de clôture de l'Arrangement ainsi que la date ex-dividende seront annoncées dans les prochains jours. Il est présentement prévu que la clôture ait lieu dans la deuxième moitié du mois d'octobre. L'Arrangement est conditionnel à l'approbation finale de la Bourse et de la Cour supérieure du Québec. Il est prévu que cette demande devant la Cour, visant à obtenir l'ordonnance finale approuvant l'Arrangement, soit entendue le 11 octobre 2017.

Continuation sous la LCSA

En relation avec l'Arrangement, et suite à la réception par Pétrolia de l'approbation requise de ses actionnaires, Pétrolia a complété avec succès sa continuation (la « Continuation »), avec effet en date du 3 octobre 2017, de la province de Québec à la juridiction fédérale du Canada, conformément aux dispositions de la LCSA.

Reprise de la négociation

Pétrolia est également heureuse d'annoncer que la Bourse a approuvé la reprise de la négociation de ses actions ordinaires, et que ladite négociation reprendra à l'ouverture des marchés le 4 octobre 2017.

La suspension de la négociation a été imposée par la Bourse, concurremment à l'annonce de la signature de la Convention d'arrangement. La Bourse a octroyé son approbation conditionnelle de l'Arrangement en date du 29 août 2017. Avec le dépôt de la circulaire d'information conjointe de Pétrolia et de Pieridae (la « Circulaire »), la réalisation du financement par voie de placement privé de Pieridae et la signature par les initiés de Pétrolia de conventions de mise en commun, la Bourse a autorisé la reprise de la négociation sur les actions ordinaires de Pétrolia.

Ententes définitives de règlement relatives à Anticosti

Pétrolia annonce avoir conclu des ententes définitives qui donnent effet à, et remplacent, l'entente de principes précédemment annoncée, conclue avec le gouvernement du Québec, afin de mettre fin à la réalisation de travaux d'exploration d'hydrocarbures sur le territoire de l'île d'Anticosti, en contrepartie de la compensation financière de 20,5 millions de dollars précédemment annoncée. En vertu de ces ententes, tous les intérêts de Pétrolia dans la société en commandite ainsi que dans le commandité créés pour ce projet ont été rachetés.

Information supplémentaire

Pétrolia et Pieridae sont à compléter les étapes suivantes afin de satisfaire les conditions de l'Arrangement. Lorsque des informations supplémentaires seront disponibles, un communiqué de presse sera publié.

La réalisation de l'opération est conditionnelle, entre autres, à l'obtention du consentement de la Bourse et à l'approbation de la Cour supérieure du Québec. Rien ne garantit que l'opération sera réalisée ou qu'elle sera réalisée dans sa forme proposée.

Les investisseurs doivent savoir que, à l'exception des renseignements fournis dans la Circulaire, l'information publiée ou reçue concernant la transaction peut ne pas être exacte ou complète et, par conséquent, les investisseurs ne doivent pas s'y fier. La négociation des titres de Pétrolia doit être considérée comme hautement spéculative.

À propos de Pétrolia

Pétrolia est une société d'exploration pétrolière et gazière junior, leader dans la recherche pétrolière et gazière au Québec, sa vision est de produire des hydrocarbures d'ici, par des gens d'ici, pour ici. Les dimensions sociales et environnementales sont au cœur des préoccupations et de la démarche d'exploration de la société. Pétrolia a 108 399 683 actions émises et en circulation.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs de Pétrolia et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations de Pétrolia. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Conséquemment, la décision d'investir dans les titres de Pétrolia ne devrait en aucun temps être basée sur ces énoncés. Pétrolia décline toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.