Pétrolia annonce que les partenaires d'Hydrocarbures Anticosti s'entendent sur des mesures pour maintenir le statu quo dans le projet Anticosti

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 15 juin 2017) - Pétrolia inc. (TSX CROISSANCE:PEA) ainsi que ses filiales Pétrolia Anticosti (opérateur pour la Société en commandite Hydrocarbures Anticosti [HASEC]) et Investissements PEA Inc. (partenaire de HASEC) se sont entendus avec leurs partenaires Ressources Québec Inc., Saint-Aubin E & P (Québec) Inc. et Corridor Ressources Inc. relativement à des mesures de sauvegarde permettant de maintenir le statu quo dans le projet d'Anticosti. Cette ordonnance reconnaît l'obligation que soit couvertes certaines dépenses de l'opérateur et ordonne notamment à Ressources Québec d'avancer, sur une base mensuelle, les fonds nécessaires pour assurer les besoins essentiels d'HASEC.

Les partenaires d'HASEC se sont aussi entendus de repousser les travaux prévus sur l'île d'Anticosti cet été dans l'attente de l'issue des négociations en cours avec le gouvernement du Québec et la résolution de certains autres enjeux. Dans l'intérim, Pétrolia s'est engagée à ne faire que les travaux obligatoires d'ici la reprise des travaux. À ce moment-ci, Pétrolia demeure ouverte à un règlement, mais aucune entente avec le gouvernement n'a été conclue.

Dans l'éventualité d'un échec de ces négociations, Pétrolia Anticosti poursuivra la reprise des travaux prévus sur Anticosti.

« En cas de reprise des travaux, cette entente aura permis de conserver l'expertise acquise au fil des ans. Si jamais une entente devait survenir dans le cadre de la négociation en cours, Pétrolia Anticosti devra recourir à cette même expertise afin de procéder aux opérations qui permettront de mettre un terme au projet Anticosti. » a déclaré le président-directeur général par intérim de Pétrolia, M. Martin Bélanger.

À propos de Pétrolia

Pétrolia est une société d'exploration pétrolière et gazière junior québécoise qui possède des intérêts sur un territoire de plus de 16 000 km², soit près de 23 % du territoire québécois sous permis. Pétrolia est un leader dans la recherche pétrolière et gazière au Québec et sa vision est de produire des hydrocarbures d'ici, par des gens d'ici, pour ici. Les dimensions sociale et environnementale sont au cœur des préoccupations et de la démarche d'exploration de Pétrolia. Via sa filiale Investissement PEA Inc., Pétrolia détient 21,7 % des intérêts de la société en commandite Hydrocarbures Anticosti S.E.C. et sa filiale Pétrolia Anticosti Inc. est l'opérateur de son projet sur l'île d'Anticosti. Pétrolia a 108 399 683 actions émises et en circulation.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs de Pétrolia et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations de Pétrolia. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Conséquemment, la décision d'investir dans les titres de Pétrolia ne devrait en aucun temps être basée sur ces énoncés. Pétrolia décline toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

