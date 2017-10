Pétrolia Inc. et Pieridae Energy Limited complètent leur plan d'arrangement

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 25 oct. 2017) -

Pieridae Energy Limited (« Pieridae ») (TSX CROISSANCE:PEA) est heureuse d'annoncer la conclusion de la fusion entre Pieridae Energy Limited (l'« Ancienne Pieridae ») et Pétrolia Inc. (« Pétrolia ») par voie d'un plan d'arrangement (l'« Arrangement ») afin de constituer la société fusionnée nommée « Pieridae Energy Limited ». L'Arrangement constitue une prise de contrôle inversée au sens des politiques de la Bourse de croissance TSX inc. (la « Bourse »).

Cet Arrangement permettra à Pieridae de se positionner stratégiquement sur les marchés boursiers nord-américains en tant que société énergétique en développement pleinement intégrée, de la production en amont à la distribution de gaz naturel liquéfié (« GNL »). Le projet de terminal méthanier Goldboro de l'Ancienne Pieridae (le « Projet GNL Goldboro »), conjugué au potentiel de ressources détenu par Pétrolia, constitue une opportunité pour les investisseurs désireux de participer à la croissance et au développement de la seule usine intégrée au Canada détenant les permis et autorisations conformément au stade de son développement, pour le traitement du GNL. La combinaison des expertises et de la diversification des deux sociétés permettrait à Pieridae de bénéficier du potentiel d'un plan de croissance à long terme efficace et durable.

Les actionnaires de Pétrolia et de l'Ancienne Pieridae ont massivement approuvé les modalités de l'Arrangement et des opérations connexes lors des assemblées annuelles et spéciales des actionnaires de Pétrolia et de l'Ancienne Pieridae tenues dernièrement. L'Arrangement a également été approuvé par la Cour supérieure du Québec le 16 octobre 2017.

L'Arrangement est entré en vigueur le 24 octobre 2017, soit la date d'émission du certificat d'arrangement relatif à l'Arrangement conformément à l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. En vertu de l'Arrangement, les actions ordinaires du capital social de Pétrolia (les « Actions de Pétrolia ») ont été consolidées (la « Consolidation ») sur la base d'une (1) Action de Pétrolia post-Consolidation pour douze (12) Actions de Pétrolia détenues par un actionnaire de Pétrolia (un « Actionnaire de Pétrolia ») (sous réserve d'arrondissement). Pieridae émettra pour les détenteurs (les « Actionnaires de l'Ancienne Pieridae ») d'actions ordinaires du capital social de l'Ancienne Pieridae (« Actions de l'Ancienne Pieridae ») 2,2057526 actions ordinaires du capital social de Pieridae (« Actions de Pieridae ») pour chaque Action de l'Ancienne Pieridae détenue par un Actionnaire de l'Ancienne Pieridae (sous réserve d'arrondissement), pour une contrepartie globale de 40 750 339 Actions de Pieridae pouvant être émises aux Actionnaires de l'Ancienne Pieridae en échange des 18 474 574 Actions de l'Ancienne Pieridae qui étaient en circulation au moment de l'entrée en vigueur de l'Arrangement. Pieridae émettra également à l'ordre des Actionnaires de Pétrolia, au moment de l'entrée en vigueur de l'Arrangement, une (1) Action de Pieridae pour chaque Action de Pétrolia détenue par un Actionnaire de Pétrolia en échange des 9 043 724 Actions de Pétrolia (post-Consolidation) qui étaient en circulation au moment de l'entrée en vigueur de l'Arrangement. Chaque Action de Pieridae pouvant être émise à des Actionnaires de l'Ancienne Pieridae ou à des Actionnaires de Pétrolia en vertu de l'Arrangement sera émise au prix réputé de 5,667 $ par Action de Pieridae (post-Consolidation). Après l'entrée en vigueur de l'Arrangement, il y aura environ 49 794 063 Actions de Pieridae émises et en circulation (sous une base non-diluée).

En outre, du fait de l'Arrangement : (i) 343 747 bons de souscription de Pétrolia (post-Consolidation) ont été remplacés par 343 747 bons de souscription de Pieridae aux conditions identiques; (ii) 1 325 000 options d'achat d'actions de l'Ancienne Pieridae ont été remplacées par 2 922 618 options d'achat d'actions de Pieridae, à des conditions essentiellement identiques; et (iii) 641 019 options d'achat d'actions de Pétrolia (post-Consolidation) ont été remplacées par 641 019 options d'achat d'actions de Pieridae aux conditions identiques. De plus, la débenture détenue par Alfred Sorensen Holdings Ltd. a été entièrement convertie en 499 120 Actions de l'Ancienne Pieridae au prix de 12,50 $ par action, lesquelles actions seront échangées pour un total de 1 100 935 Actions de Pieridae en vertu de l'Arrangement.

En relation avec la réalisation de l'Arrangement le 24 Octobre 2017, le produit brut au montant de 24 632 500 $ a été libéré au profit de Pieridae et 1 970 600 reçus de souscription de l'Ancienne Pieridae ont été automatiquement convertis en 4 346 655 Actions Pieridae.

Valeur Mobilières Banque Laurentienne Inc. a agi en tant que conseillère financière de l'Ancienne Pieridae dans le cadre de l'Arrangement.

Le conseil d'administration de Pieridae est désormais constitué d'Alfred Sorensen, Myron Tétreault, Andrew Judson, Charles Boulanger et Matthew Rees.

Il est prévu que la négociation des Action de Pieridae sous le sigle « PEA » reprenne le jour de bourse suivant l'émission par la Bourse de son bulletin final. La conclusion de l'Arrangement a reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse, et est sujette à son approbation finale, que Pieridae s'attend à recevoir après avoir procédé aux dépôts requis.

À propos de Pieridae

Pieridae est une société canadienne basée à Calgary (Alberta) se spécialisant dans le développement d'activités énergétiques pleinement intégrés, de la production en amont à la distribution de GNL. Le principal projet de Pieridae est le Projet de GNL Goldboro, et depuis les premières acquisitions de ressources de l'Ancienne Pieridae au Nouveau-Brunswick jusqu'à cette fusion avec Pétrolia, Pieridae s'est lancée dans une stratégie visant à consolider les réserves des principaux bassins de gaz naturel afin de développer de nouveaux marchés internationaux pour le gaz naturel canadien et américain. Pieridae continuera à chercher à bâtir un portefeuille de gaz naturel à long terme afin d'alimenter le Projet de GNL Goldboro. Pieridae est à la fine pointe de la réintégration de la chaîne de valeur du GNL en Amérique du Nord.

