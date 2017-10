Pétrolia rachète les intérêts de Québénergie sur Haldimand

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 23 oct. 2017) - Pétrolia inc. (TSX CROISSANCE:PEA) (« Pétrolia » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a racheté la participation de Québénergie dans le projet Haldimand et la propriété de Gaspé situé entre Gaspé et percé (13 permis d'exploration). Rappelons que Québénergie détenait 50 % du projet Haldimand et dans les 13 permis de la propriété de Gaspé. Cette entente permet donc à la société de reprendre le plein contrôle quant au développement futur des permis de recherche situés dans cette zone.

À date, Pétrolia a foré 3 puits sur le projet Haldimand et les ressources contingentes (potentiellement récupérables) selon le meilleur estimé sont de 7,7 M bbl de pétrole sur une superficie de 9 km² (rapport Sproule). Dans le cadre de l'ensemble des travaux d'exploration sur le gisement d'Haldimand, 6473 barils de pétrole ont été produits lors des différentes périodes d'essai.

À propos de Pétrolia

Pétrolia est une société d'exploration pétrolière et gazière junior, leader dans la recherche pétrolière et gazière au Québec, sa vision est de produire des hydrocarbures d'ici, par des gens d'ici, pour ici. Les dimensions sociales et environnementales sont au cœur des préoccupations et de la démarche d'exploration de la société. Pétrolia a 108 524 683 actions émises et en circulation.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites aux présente, y compris l'échéancier prévu relativement au dividende et à la clôture de l'Arrangement, peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs de Pétrolia et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations de Pétrolia, y compris le risque que le paiement du dividende et/ou la clôture de l'Arrangement soient retardés or n'aient pas lieu pour quelque raison que ce soit. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Conséquemment, la décision d'investir dans les titres de Pétrolia ne devrait en aucun temps être basée sur ces énoncés. Pétrolia décline toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.