Philippine Airlines commande sept autres avions Q400 de Bombardier

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 19 juin 2017) - Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui au Salon international de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris la signature d'un contrat avec Philippine Airlines pour l'exercice de ses droits d'achats portant sur sept avions Q400. Cette dernière conversion de droits d'achats porte à douze le nombre d'avions Q400 en commande ferme pour Philippe Airlines. La commande initiale ferme de cinq avions Q400 avec droits d'achat pour sept autres avait été annoncée le 8 décembre 2016.

Au prix de catalogue de l'avion Q400, la valeur de cette commande ferme s'élève à environ 235 millions de dollars américains. « L'avion Q400 a permis à des sociétés aériennes partout dans le monde d'étendre leurs réseaux et de saisir de nouvelles occasions d'affaires », a déclaré Fred Cromer, pésident, Bombardier Avions commerciaux. « Nous sommes heureux de voir que Philippine Airlines agrandit sa flotte d'avions en y ajoutant d'autres appareils Q400 et nous sommes convaincus qu'elle pourra profiter des économies et des performances remarquables offertes par cet avion. »

« Puisque nous positionnons notre entreprise en vue de la croissance, nous sommes heureux d'ajouter d'autres aéronefs Q400 à notre flotte actuelle », a affirmé Jaime J. Bautista, président et chef de l'exploitation de Philippine Airlines. « Nous sommes emballés par les occasions futures qui s'offriront à nous et nous avons hâte d'accroître notre capacité et d'étendre notre service dans la région, grâce à des avions régionaux confortables, rapides et efficaces, comme l'avion à turbopropulseurs de 86 sièges de Bombardier. »

Le transporteur national des Philippines devrait recevoir le premier Q400 à deux classes et comportant 86 sièges en juillet 2017.

Avec cette dernière commande, le carnet de commandes fermes pour l'avion Q400 de Bombardier atteint maintenant 585 appareils.

À propos de Philippines Airlines

Philippine Airlines (PAL) est le transporteur national des Philippines. Première société aérienne commerciale en Asie, PAL, dont le siège social est situé à Manille, a célébré son 76e anniversaire. Exerçant ses activités à partir de ses centres aux aéroports internationaux de Ninoy Aquino, à Manille, et de Mactan-Cebu, à Cebu, avec une flotte de 81 avions, PAL dessert 30 destinations aux Philippines et plus de 45 destinations à travers le monde.

À propos de Bombardier

Bombardier est le plus important constructeur d'avions et de trains au monde. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande de moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. C'est à notre vaste éventail de véhicules et de services et, surtout, à nos employés, que nous devons notre position de chef de file mondial.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars. Pour vous renseigner davantage, consultez le site www.bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter à @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Des images d'un avion Q400 arborant les couleurs de Philippines Airlines sont affichées avec le présent communiqué de presse à l'adresse www.bombardier.com

Vous trouverez un document d'information sur l'avion Q400 dans l'espace média de BAC.

Pour en savoir plus sur la société Philippine Airlines, rendez-vous sur le site Web www.philippineairlines.com

