Phoseon Technology se lance sur le marché de la biologie

Nouvel accent et nouvelles possibilités pour la technologie LED brevetée

HILLSBORO, OR--(Marketwired - 17 janvier 2017) - L'entreprise Phoseon Technology a annoncé aujourd'hui qu'elle livrerait sa technologie système à LED brevetée et innovatrice sur le marché en pleine expansion de la biologie et des appareils médicaux. Le savoir-faire mis en œuvre dans les solutions individuelles de Phoseon est idéal pour développer des systèmes uniques aux OEMs et aux constructeurs d'appareils desservant les clients de la biologie.

" C'est une étape importante pour Phoseon car cela renforce notre position de leader dans le durcissement LED ", a déclaré Bill Cortelyou, PDG. " Plusieurs années de tests d'efficacité ont démontré que notre technologie SLM™ apportait de nombreux avantages et des possibilités inédites pour les basses plages UV. Forte de ses quinze années de succès et de plus de 250 brevets dans le monde, Phoseon se trouve dans une position unique de fournisseur de solutions propriétaires qui améliorent la précision, le rendement et la productivité des fabricants d'instruments destinés à la biologie et d'appareils médicaux. "

Les LED à UV, notamment à UV-C ou lumière " à ultraviolet profond ", possèdent des propriétés uniques utiles pour la stérilisation, la détection et la modification des molécules biologiques ou encore l'imagerie hautement spécialisée. En misant sur la biologie, Phoseon vis à développer des systèmes destinés à faire avancer nettement les techniques et performances analytiques, à sonder la nature des systèmes biologiques, à accélérer la détection des maladies et à promouvoir l'amélioration des soins aux patients.

Consultez le site www.phoseon.com/life-sciences pour vous informer davantage sur les solutions basées sur LED destinées aux instruments analytiques et aux appareils médicaux. Phoseon présentera également ses tout derniers systèmes à lampes LED ultraviolets destinés aux applications biologiques et aux appareils médicaux lors du salon Pittcon 2017 qui aura lieu en mars.

À propos de Phoseon:

En 2002, Phoseon Technology fut la première entreprise à utiliser la technologie LED pour les applications de durcissement par UV, elle poursuit désormais son expansion dans la biologie. Fournisseur prédominant mondial de solutions LED à UV, Phoseon fournit une technologie à LED brevetée qui dessert des produits robustes hautement performants répondant aux besoins spécifiques des applications. L'entreprise se concentre à 100 % sur la technologie LED et elle propose des services de vente et d'assistance technique dans le monde entier.